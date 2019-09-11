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HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 24’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 16:46 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 24’e yükseldi.Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’de oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı, eylemin 9’uncu gününde sayı 24’e yükseldi.

HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 24’e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 24’e yükseldi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’de oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı, eylemin 9’uncu gününde sayı 24’e yükseldi. Bugün HDP il binası önüne gelen Nihan Çiçek, kızı Hatun Çiçek’in 5 yıl önce kocasının akrabaları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Kızının hasretinden bittiğini, bir gözünün pencerede, bir kulağının kapıda olduğunu belirten anne Çiçek, “Gönderen E.A., T.A.; kızımı gönderen bunlardır. Hepsi biliyorlar, bunlar kocamın akrabasıdır. Bunlar partilidirler, kızımı göndermişler. Kızım 19 yaşında, 5 yıldır gitti. Bir senesi bitti, bana telefon geldi, yaralanmıştı. Onlar bana haber verdi, parti bana haber verdi. Bir tane kız kapıya geldi, bana haber verdi. Dedi ’Anne, beni gönderen Eliftir, Tuba da biliyor. Ben gönderen bunlardır. Kandırıp gönderdiler.’ Rica ediyorum, kızımı istiyorum. Kızımı 3 ay öncesinde ağabeyimin oğluna verdim, nişanlıydı. Kızım dedi, ‘bunlar beni kandırdılar’, aynı gün kızımı kandıranlar evi terk ettiler. Diyarbakır’dalar bu kızlar. Her gün gezip milleti kandırıyorlar. Kızımı gönderen demiş, ‘Ben de doktorluk kazanayım, yaralı olduğunda gelir seni pansuman yaparım.’ Hastayım, kimsem yoktur. Çocuklarım cezaevinde. Rica ediyorum, onlardan kızımı getirmelerini rica ediyorum. Onlarla bir ilgim yoktur. Kandıran bu kızlardır. 15 yıldır eşimi kaybettim. Kızımı babasız büyüttüm" dedi.
Anne Nihan Çiçek, daha sonra diğer annelerle oturma eylemine katıldı.

HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 24’e yükseldi

HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 24’e yükseldi

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