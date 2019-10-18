HDP önündeki aileler, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatındaki başarısını değerlendirdi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 46 gündür oturma eylemlerini sürdüren acılı aileler, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatındaki başarısının önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye eski Türkiye değil artık, Türkiye güçlü bir devlettir. Diğer devletlere boyun eğmeyecek bir devlettir” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatına 9’uncu gününde ABD ile yapılan anlaşma sonucu ara verildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’nin 120 saatlik bir süre ile operasyona ara verdiği ve terör örgütü PKK, YPG, PYD unsurlarının Türkiye’nin belirlediği hattın gerisine çekilmeleri yönünde karara varıldı. Terör örgütünün bölgeden temizlenmesi için başlatılan ve şimdilik ara verilen operasyon, çocukları terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerce başarılı bulundu.

"Türkiye eski Türkiye değil artık"

Oğlu Tuncay Bingöl’ün 5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan acılı baba Şevket Bingöl, Mehmetçiklere tam destek verdiğini söyledi. Bingöl, "Allah Türkiye devletinden bin kat razı olsun. Bunların seslerini böyle kestiler. Sabah milletvekilleri geliyor bize saldırıyor. Niye, bu teröristleri savunuyor. Bunlar temizlendiği için çok güzel oldu. Türkiye sınırlarında artık kalmamaları için ben destekliyorum. Bir daha Türkiye’ye zarar vermemeleri için iyi oldu. Bunlara güzel bir ders oldu. Bunlar hak ettiklerini buldular. Amerika şimdi bunların üstüne oyun oynuyor. Şimdi gitsinler kendilerini Amerika oyununun içinde bulsunlar. Bu saatten sonrada artık yapacakları bir şey yok. Yani kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti devleti buna fırsat vermez artık. Türkiye eski Türkiye değil artık. Türkiye güçlü bir devlettir. Diğer devletlere artık boyun eğmeyecek bir devlettir" diye konuştu.



