HABER

HDP önündeki aileler, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatındaki başarısını değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 13:24 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 46 gündür oturma eylemlerini sürdüren acılı aileler, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatındaki başarısının önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye eski Türkiye değil artık, Türkiye güçlü bir devlettir.

HDP önündeki aileler, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatındaki başarısını değerlendirdi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 46 gündür oturma eylemlerini sürdüren acılı aileler, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatındaki başarısının önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye eski Türkiye değil artık, Türkiye güçlü bir devlettir. Diğer devletlere boyun eğmeyecek bir devlettir” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatına 9’uncu gününde ABD ile yapılan anlaşma sonucu ara verildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye’nin 120 saatlik bir süre ile operasyona ara verdiği ve terör örgütü PKK, YPG, PYD unsurlarının Türkiye’nin belirlediği hattın gerisine çekilmeleri yönünde karara varıldı. Terör örgütünün bölgeden temizlenmesi için başlatılan ve şimdilik ara verilen operasyon, çocukları terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerce başarılı bulundu.

"Türkiye eski Türkiye değil artık"
Oğlu Tuncay Bingöl’ün 5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan acılı baba Şevket Bingöl, Mehmetçiklere tam destek verdiğini söyledi. Bingöl, "Allah Türkiye devletinden bin kat razı olsun. Bunların seslerini böyle kestiler. Sabah milletvekilleri geliyor bize saldırıyor. Niye, bu teröristleri savunuyor. Bunlar temizlendiği için çok güzel oldu. Türkiye sınırlarında artık kalmamaları için ben destekliyorum. Bir daha Türkiye’ye zarar vermemeleri için iyi oldu. Bunlara güzel bir ders oldu. Bunlar hak ettiklerini buldular. Amerika şimdi bunların üstüne oyun oynuyor. Şimdi gitsinler kendilerini Amerika oyununun içinde bulsunlar. Bu saatten sonrada artık yapacakları bir şey yok. Yani kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti devleti buna fırsat vermez artık. Türkiye eski Türkiye değil artık. Türkiye güçlü bir devlettir. Diğer devletlere artık boyun eğmeyecek bir devlettir" diye konuştu.

HDP önündeki aileler, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatındaki başarısını değerlendirdi

HDP önündeki aileler, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatındaki başarısını değerlendirdi

Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız... Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız...
Bakan Pakdemirli: ABD ile anlaşmaya vardık ve istediğimizi aldıkBakan Pakdemirli: ABD ile anlaşmaya vardık ve istediğimizi aldık
Trabzon’daki ören yerleri ve müzelere ziyaretçi sayısında artışTrabzon’daki ören yerleri ve müzelere ziyaretçi sayısında artış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor

Harekat bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor

Güvenlik uzmanlarından Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası flaş açıklamalar

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından bölgede sessizlik hakim!

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından bölgede son durum

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

23 ilde dev operasyon! Çoğu aktif görevde...

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.