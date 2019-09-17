HABER

HDP önündeki eylemde 15'inci gün; aile sayısı 36 oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

ŞEHİT BABASI: ANNELERİN ONURLU DURUŞU, TERÖRÜ BİTİRECEK Diyarbakır'da, HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren ailelere, 2008 yılında Yenişehir'de dershane önündeki patlamada oğlu şehit olan Şemsettin Süer, destek ziyaretinde bulundu.

ŞEHİT BABASI: ANNELERİN ONURLU DURUŞU, TERÖRÜ BİTİRECEK

Diyarbakır'da, HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren ailelere, 2008 yılında Yenişehir'de dershane önündeki patlamada oğlu şehit olan Şemsettin Süer, destek ziyaretinde bulundu. HDP binası önüne gelerek, ailelerle buluşan baba Süer, annelerin onurlu duruşunun terörü bitireceğine inandığını söyledi. Süer, "Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de dershane önündeki patlamada şehit olan Rıdvan Süer'in babasıyım. Annelerimizi ziyaret etmek, acılarını paylaşmak, dualarımızla yanlarında olduğumuzu bildirmek için geldim. Bu onurlu duruşlarını sonuna kadar destekliyorum. İnşallah en kısa zamanda evlatlarına kavuşurlar. Bizim öyle bir şansımız yok. Çocuğumuz menfur olayda şehit oldu ama bu annelerimizin bekleyişi var. İnşallah hayırlısı ile çocuklarına sağ salim kavuşurlar ve evlat özlemini dindirirler. Onların bu onurlu duruşu, inanıyorum ki terörü bitirecek. Bu kolay bir şey değil, ilk defa böyle onurlu bir duruş görüyoruz" diye konuştu.

Şemsettin Süer, ailelere destek ziyaretinin ardından HDP il binası önünden ayrıldı.

Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü
Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümüÜniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü
Çalıştığı çeyizciden çaldığı eşyalarla yakalandıÇalıştığı çeyizciden çaldığı eşyalarla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.