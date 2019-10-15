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HDP önündeki eylemde 43'üncü gün, aile sayısı 55 oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 17:24 | Son Güncelleme

  ADIYAMAN VE VAN'DAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ Diyarbakır'daki HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, Adıyaman'dan gelen kadın sivil toplum kuruluşu temsilcisi olan 80 kişi ile Van'ın Erciş ilçesinden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, destek ziyaretinde bulundu.

ADIYAMAN VE VAN'DAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

Diyarbakır'daki HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, Adıyaman'dan gelen kadın sivil toplum kuruluşu temsilcisi olan 80 kişi ile Van'ın Erciş ilçesinden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, destek ziyaretinde bulundu. Adıyaman'ın kadın sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Gülümser Birim, evlatları dağa kaçırılmış annelerin acılarını paylaştıklarını belirterek, acılarının bir an önce dinmesini istediklerini söyledi. Birim, "Bir kadın ve bir anne olarak evlatları dağa kaçırılmış annelerimizin acılarını yüreklerimizde onlarla birlikte paylaşıyoruz. Bu nedenle evlatlarımızın annelerine teslim edilmelerini talep ediyoruz, istiyoruz. 'Barış Pınarı Harekatı'nda devletimizi, ordumuzu destekliyoruz. Muzaffer olmaları için şanlı ordumuza tüm kalbimizle dua ediyoruz. Yüce Rabb'im onları korusun ve muzaffer eylesin" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerle bir araya gelen Adıyamanlı kadınlar, annelerin dertlerini dinleyip, beraber gözyaşı döktü.

'HACİRE ANANIN CESARETİ BİZLER İÇİN UMUT OLDU'

Van'ın Erciş ilçesinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri de annelerle buluşarak, acılarına ortak olduklarını söyledi. Annelerle konuşan Erciş Eğitim Bir-Sen Başkanı Yüksel Zorlu, annelerin eylemini desteklediklerini belirterek, "Biz Erciş STK'ları olarak sizin, bizim ve ülkemiz adına başlatmış olduğunuz bu onurlu eylemi destekliyoruz ve yanınızdayız. Hacire ananın başlatmış olduğu cesaretin bizler için büyük bir umut olduğunu söylüyoruz. Bir elin bu cesareti kırması lazımdı, bu da sizler oldunuz. Artık bu toprakların acı, gözyaşı, kan görmemesi lazım" diye konuştu.

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