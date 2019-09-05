HABER

HDP önündeki eyleme PKK'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

  AİLELER, OĞULLARININ NASIL KAÇIRDIĞINI ANLATTI Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker ve polislerin aileleri konuştu.  Gaziantep’te yaşayan Altıntaş ailesi, oğulları Müslüm Altıntaş'ın (24), vatani görevini yaparken 2 Ekim 2015'te birliğine teslim olmak için gittiği Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce yanındaki arkadaşı Adil Kavaklı ile birlikte kaçırıldığı için bugün HDP önüne gelerek oturma eylemine katıldıklarını söyledi.

AİLELER, OĞULLARININ NASIL KAÇIRDIĞINI ANLATTI

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan çeşitli tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker ve polislerin aileleri konuştu.

Gaziantep’te yaşayan Altıntaş ailesi, oğulları Müslüm Altıntaş'ın (24), vatani görevini yaparken 2 Ekim 2015'te birliğine teslim olmak için gittiği Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce yanındaki arkadaşı Adil Kavaklı ile birlikte kaçırıldığı için bugün HDP önüne gelerek oturma eylemine katıldıklarını söyledi. Teröristlerin, oğlunun görüntülerini internette yayınladığını anlatan Şevket Altıntaş, "4 sefer videolarını izledim. Bugün, yarın bırakılır diye çeşitli söylentiler oldu, ama hiç gerçekleşmedi. Yetkili ağızlar da bize birçok sefer gün verdiler, süre verdiler ama yerine gelmedi. Ne dedilerse yaptık. Konuşmaya korkuyorum, yoksa söylenecek öyle söz var ki. Ben Kürdüm, benim oğlumu niye kaçırdın, suçu ne, günahı ne? Niye kaçırıyorsun çocuğu, ne istiyorsun sen bu halktan? Ben Kürdüm ve insanım, suçum ne, günahım ne, bana bu acıyı niye yaşatıyorsun? Bana diyorlar ki; verilirse devlet zarar verir. Tamam arkadaşım bize teslim et, biz annesiyiz, babasıyız, biz de mi çocuğumuza zarar vereceğiz. Halk da biraz kendine gelsin, yeter artık" dedi.

TEK BİR OĞLUM VAR ONU DA GÖTÜRDÜLER

Songül Altıntaş ise oğluna kavuşmak istediğini ifade ederek, serbest bırakılması çağrısında bulundu. Altıntaş, “Çocuğumuz bir zarar vermiş olsa, bir çatışma olmuş olsa dersin bir suçu vardır onların nezdinde ama hiçbir şeyi yok. Çocuk sadece yolunda gidiyor, yolundan alıyorlar, götürüyorlar, kendimizi parçalıyoruz, çocuğumuzu bırakmıyorlar. Biz çocuğumuzu istiyoruz, bıraksınlar artık, yeter. Çocuğumuzun kimseye bir zararı olmamış, sadece vatani görevini yapmaya gitti. Tek bir oğlum var, onu da götürdüler” diye konuştu.

'ANNESİ HASTA OLDUĞU İÇİN BEN GELDİM'

Mersin’in Anamur ilçesinden gelen Rahime Uymaz ise yeğeni polis memuru Sedat Yabalık’ın (34), 28 Temmuz 2015'te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde eşi ve 15 aylık kızının yanındayken teröristlerce alıkonularak kaçırıldığını söyleyerek, annesinin hastalığından dolayı oturma eylemine teyzesi olarak kendisinin katıldığını söyledi. Uymaz, yeğeninin nasıl kaçırıldığını şöyle anlattı:

"Diyarbakır Lice ilçesi yolunda özel aracında eşi ve çocuğunun yanından alındı. O gündür, bu gündür çocuğumuzun peşindeyiz ve haber alamıyoruz. Yardım bekliyoruz, sesimizi duyurmak istiyoruz. Anamur’dan geliyorum, annesi hasta olduğu için ben geldim. Kaçırıldığı zaman PKK üstlenmişti, kaçırıldıktan 6 ay sonra bir videosu yayınlandı, gayet ılımlıydı çocukların konuşması, tüm kayıpların yayınlanmıştı. Geçen yıl 8 Haziran’da bir görüntüsü daha yayınlandı. O gündür bu gündür daha haber alamadık."

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Uluslararası İzmir İş Günleri için bir araya geldilerUluslararası İzmir İş Günleri için bir araya geldiler
Meyve ve sebzelerini yaptığı karışımla hastalıklardan koruyorMeyve ve sebzelerini yaptığı karışımla hastalıklardan koruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Türkiye ve ABD'den Suriye sınırında 3'üncü hava devriyesi

Bu fotoğraf servis edildi! Sınırda hareketli dakikalar

Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu!

8 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilit

TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması: Bu kalıcı bir sistemdir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Adana'da polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.