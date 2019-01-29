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HDP Parti Meclisi toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 03:44 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Batı illerinin adaylarını çok yakında tanıtacağız"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart'ta batı illerinden aday gösterilecek isimleri çok yakında tanıtacaklarını söyledi.

HDP Parti Meclisi, Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Parti Meclisi öncesi açıklama yapan Temelli, toplantıda hem seçim süreci hem de Türkiye ve Ortadoğu siyasetindeki gelişmelere yönelik değerlendirmeler yapacaklarını belirtti.

Diyarbakır’dan başladıkları aday tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini belirten Temelli, "Batı illerinde de çalışmalarımız sona yaklaşmakta. Birçok il ve ilçeden gelen raporlar, yerel kamuoyundaki çalışmalarımız doğrultusunda batı illerinin adaylarını çok yakında tanıtacağız. Her yerde aday çıkartmak, bütün meclislerde var olmak gibi temel hedefimizin yanında belli istisnaları gözeteceğimizi daha önce de dile getirmiştik." ifadelerini kullandı.

- "Darbeci anlayışlarla demokrasi getiremezsiniz"

ABD'nin Venezuela'ya yönelik adımını eleştiren Temelli, "Dışarıdan darbeci anlayışları taşıyarak bir ülkeye demokrasi getiremezsiniz. Bir ülkede demokrasiyi var edecekseniz bizatihi orada o ülkenin halklarının iradesine saygı göstereceksiniz. Seçimle gelen seçimle gider." diye konuştu.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temell hdp genel merkezi Parti Meclisi

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