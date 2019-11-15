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HDP Sözcüsü Kubilay: "Belediyeler artık özgür ve özerk idari yapılar değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 16:14 | Son Güncelleme

HDP Sözcüsü Kubilay: "Belediyeler artık özgür ve özerk idari yapılar değil"

HDP Sözcüsü Kubilay: "Belediyeler artık özgür ve özerk idari yapılar değil"

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, bazı HDP'li belediyelere görevlendirme yapılmasına ilişkin, "Belediyeler artık özgür ve özerk birer idari yapı değil, atanmışların yönettiği birer klasik devlet kurumuna dönüşmüş bulunuyor." dedi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına, Tunceli'de 1937-1938 yıllarında askeri harekat esnasında idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşlarını anarak başladı.

HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasını eleştiren Kubilay, "Belediyeler artık özgür ve özerk birer idari yapı değil, atanmışların yönettiği birer klasik devlet kurumuna dönüşmüş bulunuyor." dedi.

Kubilay bunların hukuki dayanaktan yoksun kararlar olduğunu öne sürerek, "Bu zamana kadar kayyumlara ve HDP'ye yönelik çok yönlü saldırılara karşı demokratik ve meşru direniş hattı oluşturduğumuzu ve buna süreklilik kazandırdığımızı herkes biliyor. Ama önümüzdeki günlerde, artık adım adım belediyelerimizin giderek gasbedilmeye başlandığı yeni bir evrede, bu süregiden mücadele hattımızın dışında yeni önerileri değerlendirmek üzere 20 Kasım'da kapsamlı, geniş ölçekli bir toplantıyı Ankara'da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kubilay, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin sonuçsuz kaldığını öne sürdü.

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HDP HDP Sözcüsü Günay Kubilay

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