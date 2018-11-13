HDP TBMM Grup Toplantısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bizim ittifak anlayışımız tepede değil tabanda, kapalı değil şeffaf olacaktır. Bununla neyi kastediyoruz? Halkın güncel ekonomik, demokratik talepleri etrafında kurulacak ilkeli ittifaka kapımız şimdiden açıktır." dedi. Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, MYK toplantısında yerel seçim çalışmalarını planladıklarını, MYK'nin ardından Kadın Meclisi ve PM toplantılarını gerçekleştirdiklerini, yarın da il eş başkanları toplantısını yapacaklarını söyledi. HDP'nin engellemeler rağmen Mecliste ve diplomaside yoğun bir tempo içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Buldan, "HDP'nin demokratik siyasetteki kararlılığını asla ve asla hiçbir güç bozamayacak. Bu kararlılığımız AKP'yi öyle korkutuyor ki partimize yönelik gözaltı ve tutuklamanın yaşanmadığı neredeyse hiçbir gün yok." diye konuştu. Böylesi bir süreçte yerel seçimlere ilişkin çalışmalarını kapsamlı olarak yürüttüklerini dile getiren Buldan, 40'ı aşkın ilde ve 500'ü aşkın ilçede fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

"Kürt partilerle" ittifak görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirten Buldan, "Batıda ise tabanda en geniş demokratik ittifakı nasıl sağlayabiliriz bunun arayışı ve çabası içerisindeyiz." dedi. Yerel seçimlere ilişkin aday adayı başvurularını 20 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında alacaklarını aktaran Buldan, vatandaşları, HDP'ye adaylık başvurusu yapmaya davet etti. Türkiye'de mevcut gidişattan rahatsız olmayan hiç kimsenin bulunmadığını öne süren Buldan, yerel seçimlerin "iktidardan kurtulmak için tarihi bir fırsat" olduğunu söyledi. Buldan, şöyle devam etti: "Halklar, eğer tabanda ittifak kurabiliyorsa, demokrasiden yana olan tüm kesimler niye ortaklaşmasın, birlikte hareket etmesin. Partimizin ittifaklarını genişletme, faşizme karşı toplumun tüm ezilen kesimlerini bir araya getirerek bir demokrasi cephesi oluşturma görevi devam etmektedir. Geçmiş dönemlerde de yaptık. Bugün de yapacağız, yarın da bunu yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yerel seçimlerde de bir araya gelme çabamız devam edecektir.

Bizim ittifak anlayışımız tepede değil tabanda, kapalı değil şeffaf olacaktır. Bununla neyi kastediyoruz? Halkın güncel ekonomik, demokratik talepleri etrafında kurulacak ilkeli ittifaka kapımız şimdiden açıktır. Yoksulluğa karşı her türlü dayanışmayı güçlendirmeye de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bizler, halkımızın haberi olmadan bir tek adım bile atmamaktan yana olduğumuzu özellikle belirtmek istiyoruz. Yukarıdan aşağıya tüm süreçlerin kamuoyunun gözü önünde yürütülmesi gerektiğini, tek bir oyumuzun bile pazarlık konusu yapılmayacağını şimdiden belirtmek isterim." - Kayyumlarla yönetilen belediyeler Seçimlerde en önemli hedeflerinden birisinin de kayyumla yönetilen belediyeler olduğunun altını çizen Buldan, "Bu gaspçı kayyumların yaptığı yolsuzluklar ve usulsüzlükler, Sayıştay raporlarıyla da belgelendi. Muhtemelen, Recep Bey yakında Sayıştay'ın başına da bir kayyum atayacak." görüşünü savundu. Kayyumlarla yönetilen belediyelere ait Sayıştay raporlarında yer alan bazı tespitleri anlatan Buldan, "Gaspçı kayyumların zulmüne maruz kalan halkımıza söz veriyoruz. Hiç merak etmeyin, o gaspçı kayyumları, 31 Mart tarihinde yargılanmak üzere Ankara'ya göndereceğiz ve o koltuklara halkın iradesiyle seçilen belediye eş başkanları oturacak." diye konuştu.