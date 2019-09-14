DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Terör örgütü tarafından 2015 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaçırılan yeğeni Emrah Avunan için Elazığ'dan gelerek, oturma eylemine katılan Muhittin Avunan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeni gelinceye kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.

HDP'nin terör örgütü PKK'nın bir kolu gibi çalıştığını aktaran Avunan, şöyle konuştu:

"Yeğenim bekardı. Benim yanımda çalışıyordu. HDP ile hiçbir alakası yoktu. Oğlu kaçırıldıktan sonra babasının psikolojisi bozuldu, tedavi görüyor. O gelemediği için ben geldim. HDP'liler çocukları zorla götürüp PKK'ya teslim ediyor, onlar da dağa götürüyor. Ağabeyim partilerine gitti, 'sen geç kalmışsın, çocukları götürenler üç ayda bir gelip çocukları götürüyor.' dediler. Ağabeyim, Ankara'da sordu. Onların bir milletvekilleri 'PKK kaçırmış' demiş. Biz ne öğrendiysek, onlardan öğrendik. HDP ve PKK birdir. Bir örgüt dağda, bir örgüt burada. Bunlar burada resmi, gençleri yakalayıp onlara teslim ediyor. Bir gitti mi, kafasına silah dayatıyorlar, bir daha çıkamıyorlar. 13 yaşında kız çocuklarını kandırıp götürdüler."