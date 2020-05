HDP yeniden sahada siyasete dönme kararı aldıklarını açıkladı: "Onlar ne kadar saldırgan davranıyorsa, biz de o kadar cesaretle faaliyetlerimiz sürdüreceğiz"

İktidarın koronavirüs salgını döneminde de "kendilerine insanlık dışı tutumunu sürdürdüğünü" belirten Oluç, "Onlar ne kadar cüretkar ve saldırgan davranıyorsa, biz de o kadar cesaretle siyasi faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. Kayyum atamalarını, halk iradesine yönelik "siyasi darbe" olarak nitelendiren Oluç, "Attıkları her kayyım adımı ile beraber özellikle Kürt seçmen açısından güveni biraz daha yitiriyorlar" görüşünü dile getirdi.

"Muhalefetin evine kapanması iktidar tarafından kötüye kullanılıyor"

Salgın sürecinde HDP'li belediyelere yönelik kayyum atamalarının durmadığını, Diyarbakır'da 18 partilinin gözaltına alındığına işaret eden Oluç, son olarak Ankara'da gözaltıları protesto eden milletvekillerine emniyet güçlerinin sosyal mesafe kurallarını dikkate almadan "kollarından çekiştirerek" müdahale ettiğine dikkat çekti. İktidarın HDP'ye yönelik bu tutumu karşısında "ellerini kavuşturup oturmayacaklarını" belirten Oluç, yeniden sahada siyasete dönme kararı aldıklarını söyledi:

"Yaz ayları için bir planlama çıkaracağız, aşağı yukarı kaba hatları ile belli oldu. Yaz aylarında her zaman yaptığımız siyasi faaliyetleri yeniden devreye koyacağız. İşte halk toplantıları olsun, çeşitli etkinlikler olsun. Biz bütün siyasi partilere de, sivil toplum kuruluşlarına da öneriyoruz. İktidar her türlü saldırıyı yapacak, Cumhurbaşkanı sıfatıyla AKP Genel Başkanı, her gün muhalet partilerine ağır hakaretler savuracak, üstelik de bunu koronavirüs salgını tedbirlerinin ne olduğunu açıkladığı konuşmalarda yapacak, etik de değil bu yaptığı, ama muhalefet partileri diğer toplumsal ve siyasal muhalefet susacak... Böyle bir şey yok.