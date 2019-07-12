HDP'den Dengir Mir Mehmet Fırat için taziye mesajı

HDP tarafından AK Parti ve HDP'de milletvekilliği yapan Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan taziye mesajında, "Sayın Dengir Fırat'ın vefatı partimiz ve halkımız için büyük bir kayıptır. Dengir Fırat, siyasi hayatı boyunca inandıkları uğruna mücadele eden, bu uğurda gerektiğinde iktidarı ve gücü karşısına alan ender siyasi isimlerden biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzası ile AK Parti ve HDP'de milletvekilliği yapan Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Dengir Fırat'ı unutmayacağız. Eski dönem milletvekilimiz Dengir Mir Mehmet Fırat'ı uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucu kaybettik. Sayın Dengir Fırat'ın vefatı, partimiz ve halkımız için büyük bir kayıptır. Çok üzgünüz. Dengir Fırat, siyasi hayatı boyunca inandıkları uğruna mücadele eden, bu uğurda gerektiğinde iktidarı ve gücü karşısına alan ender siyasi isimlerden biri oldu." ifadelerine yer verildi.

Fırat'ın, kimliğini savunduğu ve "Kürt sorununun" demokratik ve barışçıl yolla çözümü için mücadele ettiği vurgulanan mesajda şunlar kaydedildi: