HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP’li Güven gözaltına alındı

HDP’li Güven gözaltına alındı

22.12.2020 00:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP’li Leyla Güven, Diyarbakır’da gözaltına alındı.Diyarbakır 9.

Milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP’li Leyla Güven, Diyarbakır’da gözaltına alındı.
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Leyla Güven hakkında terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, 2 defa da terör örgütü propagandası yapmak suçundan toplam 8 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme Leyla Güven’in hükmen tutuklanmasına karar verip hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararının ardından HDP’li Güven Diyarbakır’da gözaltına alındı. Güven, tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muameleBakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyorMilyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması

Şiddet mağduru: Korktuğum için evden çıkamıyorum

Şiddet mağduru: Korktuğum için evden çıkamıyorum

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Eski milletvekili Leyla Güven, HDP milletvekili Semra Güzel'in evinde gözaltına alındı

Leyla Güven HDP milletvekili Güzel'in evinde gözaltına alındı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Bakan Koca düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Konya'da otomobilde çocuk çantasına gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da otomobilde çocuk çantasına gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'un yanı başındaki Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

İstanbul'un yanı başındaki Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.