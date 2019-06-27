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HDP'li meclis üyesi ve 4 yakınına terör gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen HDP Belediye Meclis Üyesi Dilan A.'nın evine drone destekli operasyon düzenledi.

HDP'li meclis üyesi ve 4 yakınına terör gözaltısı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen HDP Belediye Meclis Üyesi Dilan A.'nın evine drone destekli operasyon düzenledi. Dilan A. ve 4 yakınının gözaltına alındığı operasyonda evin bahçesi iş makinesi ile kazılarak arama yapıldı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında polis, sabah saatlerinde HDP Ceylanpınar Belediye Meclis Üyesi Dilan A.'nın ailesi ile birlikte yaşadığı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Drone destekli gerçekleştirilen operasyonda Dilan A. ile annesi Sevim, babası Muhlis ve kardeşi Baran A. ile 18 yaşından küçük olan kız kardeşi gözaltına alındı. Evde uzun süre arama yapan ekipler, daha sonra iş makinesi ile evin bahçesinde kazı yaptı.
Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli, sağlık kontörlünden geçirilerek sorgulamak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

HDP'li meclis üyesi ve 4 yakınına terör gözaltısı

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