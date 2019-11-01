HABER

HDP'li Saray Belediye Başkanı Duman'a terörden gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 09:22 | Son Güncelleme

Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın "kadın alan yapılanması"na yönelik operasyonda HDP'li Saray İlçe Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li Saray İlçe Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütünün "kadın alan yapılanması" içinde faaliyet yürütenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman, 31 Mart Yerel Seçiminde HDP Gürpınar Belediye Başkan adayı olan Rojbin Akdağ ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde HDP Van Milletvekili adayı olan Mukaddes Karakoç'un da bulunduğu 15 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında ve ikametgahlarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

PARTNERSosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım' Sosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım'
Köylüler kavga etti, Kağızman savaş alanına döndüKöylüler kavga etti, Kağızman savaş alanına döndü
HDP'li belediye başkanı gözaltına alındıHDP'li belediye başkanı gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon Saray Van

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ Barış Pınarı Harekatı'nı böyle yorumladı!

İlker Başbuğ Barış Pınarı Harekatı'nı böyle yorumladı!

Ahu Yağtu'dan 'bebek' açıklaması

Ahu Yağtu'dan 'bebek' açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çankırı'da Bağdadi'nin 'özel hizmetini yapan' kişi yakalandı

Çankırı'da Bağdadi'nin 'özel hizmetini yapan' kişi yakalandı

Kandil ve Haftanin'de PKK'ya operasyon! SİHA'lar vurdu

Kandil ve Haftanin'de PKK'ya operasyon! SİHA'lar vurdu

Van Saray Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman gözaltında

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Çanakkale'de 110 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 110 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi! Bugün başladı

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

TEM’de trafiği kilitleyen kaza

TEM’de trafiği kilitleyen kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.