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HDP'li Uca "Ezi Bayramı'nı" kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 12:33 | Son Güncelleme

"Ezidi çocuklar, IŞİD tarafından kendi inançlarından ve toplumundan koparıldı, zorla dinleri değiştirildi. Bunlar Rakka, Musul ve Telafer gibi birçok kentte kurulan pazarlarda satıldı"

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, "Ezidi çocuklar, IŞİD tarafından kendi inançlarından ve toplumundan koparıldı, zorla dinleri değiştirildi. Bunlar Rakka, Musul ve Telafer gibi birçok kentte kurulan pazarlarda satıldı." dedi.

Uca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ezidilerin, "Ezi Bayramı'nı" kutladı.

"Ezi Bayramı'nın" Ezidilerin temel dini ve toplumsal değerlerinden birisi olduğunu belirten Ucan, Ezidilerin, aralık ayında 3 hafta boyunca 9 gün oruç tutarak bu bayramı kutladıklarını söyledi. Uca, "Ezidiler, ibadetlerinden önce 72 millet için, sonra kendileri için dua ederler. Dini inançları gereği şiddeti tamamıyla reddederler ancak sahip oldukları Kürt dili, kültürü, kimliği ve Ezidilik inancı sebebiyle farklı devletler tarafından 73 defa kıyımdan geçirilmiştir." dedi.

Ezidilerin, Şengal'de terör örgütü DEAŞ'ın soykırımına maruz kaldığını ifade eden Uca, "Ezidi çocuklar, IŞİD tarafından kendi inançlarından ve toplumundan koparıldı, zorla dinleri değiştirildi. Bunlar Rakka, Musul ve Telafer gibi birçok kentte kurulan pazarlarda satıldı. IŞİD'in alıkoyduğu üç bin Ezidi kadın ve çocuğun akıbetleri halen belli değil." diye konuştu.

Ezidilerin, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere farklı ülkelere göç ettiklerini anımsatan Uca, bu nedenle Ezidi toplumunun yıllardır "Ezi Bayramı'nı" kendi ana yurtlarından uzakta, dünyanın farklı yerlerinde kutlamak zorunda kaldığını söyledi.

Uca, konuşmasını bir Ezidi duası ile bitirdi.

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"Ezi Bayramı" ezidiler feleknas uca

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