HABER

HDP’li vekil Aydeniz polise hakaret etti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP’li belediye başkanı gözaltına alınırken, gözaltı işlemlerinin ardından Kayapınar İlçe Belediyesi’nde aramalarını tamamlayan polis ekiplerine HDP’li milletvekili Saliha Aydeniz polise hakaret ederek, ‘çete’ dedi.

HDP’li vekil Aydeniz polise hakaret etti

Diyarbakır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP’li belediye başkanı gözaltına alınırken, gözaltı işlemlerinin ardından Kayapınar İlçe Belediyesi’nde aramalarını tamamlayan polis ekiplerine HDP’li milletvekili Saliha Aydeniz polise hakaret ederek, ‘çete’ dedi. Aydeniz’in hakaretine polis amiri sessiz kalmayarak, "Biz çete değil devletiz. Devletin kanunu neyse onu uyguluyoruz" diyerek Aydeniz’i susturdu.
Diyarbakır’da yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP’li belediye başkanı gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Keziban Yılmaz emniyette götürülürken, polis ekipleri savcılık kararı ile Kayapınar ilçe Belediyesi’nde arama yaptı.

Polisin kolunu ısırmıştı, tekme atmıştı, şimdi de hakaret etti
Arama çalışmalarının bitmesinin ardından, Van’da polisin kolunu ısıran, Diyarbakır’da da polise tekme atan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, belediye binası önüne gelerek polis amiri ile görüştüğü sırada hakaret etmeye başladı. Polis amirine ’çetesiniz’ diyen Aydeniz’e polis amiri anında cevap vererek, "Biz çete değiliz devletiz" dedi. Polisin bu cevabına karşın Aydeniz hakaretlerine devam etti. Polis amirine "Orman kanunlarını uyguluyorsunuz, çetesiniz" diyen Aydeniz’e polis amiri, "Biz orman kanunlarını uygulamıyoruz. Devletin kanunlarını uyguluyoruz" dedi. Armaların sona erdiğini belirten polis amirinin bu sözü üzerine HDP’li Aydeniz ile beraberindeki bir grup partili ve belediye çalışanları sloganlar atarak belediye binasına geçti.
Kayapınar İlçe Belediyesi önünde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri ise sürüyor.

HDP’li vekil Aydeniz polise hakaret etti

HDP’li vekil Aydeniz polise hakaret etti

HDP’li vekil Aydeniz polise hakaret etti

PARTNER Onu bir de çocukken görün Onu bir de çocukken görün
Adres sormak isterken trafik terörüne kurban gittiAdres sormak isterken trafik terörüne kurban gitti
Müzisyen kazada öldüMüzisyen kazada öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.