HDP'lilerin 20 yıldır yönettiği Dargeçit'te AK Parti'nin zaferi kutlanıyor

MARDİN (AA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP) geleneğinden gelen partilerin başkanları tarafından 20 yıldır yönetilen Dargeçit ilçesinde AK Parti'nin zaferi kutlanıyor.

HPD geleneğinden gelip terör örgütü PKK ile ilişkisi dolayısıyla kapatılan HADEP, DTP ve BDP'li başkanlar tarafından 4 dönemdir yönetilen Dargeçit Belediyesini 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 50.59 oy oranı ile AK Parti'li aday Mehmet Cüneyt Aksoy kazandı.

Seçim bürosunda vatandaşların tebriklerini kabul eden Aksoy, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin ilk defa ilçede belediye başkanlığını kazandığını söyledi.

Dargeçit halkının görevlendirme yapılan belediye sayesinde güzel hizmetlere kavuştuğunu, kendilerinin de bunu sürdüreceğini işaret eden Aksoy, şöyle dedi:

''İnşallah kırsal mahallelerden hizmetlere başlayacağız. 2019 itibariyle ne ilçe merkezinde ne de kırsal mahallelerde sorunlu yol kalmayacak. İlçenin istihdam noktasında sıkıntıları var. Tabii büyüklerimizin de desteğiyle bunu çözmeye çalışacağız. Gençlerimizin yanında olacağız, kadınlara yönelik projelerimiz olacak."