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HDP'ye kapatma davası: Anayasa Mahkemesi’nden savunma için ek süre istendi

16.08.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında kapatma davası açılan Halkların Demokratik Partisi (HDP), savunma için Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) ek süre istedi. AYM'nin talebe olumlu yanıt vermesi halinde, HDP'nin savunma süresi 90 güne kadar uzayabilecek.

HDP'ye kapatma davası: Anayasa Mahkemesi’nden savunma için ek süre istendi

Hakkında kapatma davası açılan Halkların Demokratik Partisi (HDP), savunma için Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) ek süre istedi.

AYM'nin talebe olumlu yanıt vermesi halinde, HDP'nin savunma süresi 90 güne kadar uzayabilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianameyi 7 Haziran'da AYM'ye göndermiş ve mahkemenin 21 Haziran'da yaptığı ilk incelemede de iddianame kabul edilmişti.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, iddianame ile ilgili 70 ek klasör de partiye iletildi.

Davanın kabulü ve iddianamenin savunma için HDP'ye gönderilmesinin ardından, partiye 60 günlük savunma süresi verilmişti.

Başvuru 11 Ağustos'ta yapıldı

HDP Hukuk Komisyonu, 11 Ağustos'ta AYM'ye başvurarak savunma için ek süre talebinde bulundu.

Partiye savunma için verilen 60 günlük süre 7 Eylül'de dolacak.

AYM'nin ek süre talebini reddetmesi halinde, HDP ilk savunmasını 7 Eylül'de verecek.843 sayfalık ikinci iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istenmişti.

69 partilinin söz ve eylemleri, HDP'nin temelli kapatılması istemindeki "suçların odağı" olmasına gerekçe olarak gösterilmişti.

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