Hearthstone: Ashes of Outland inceleme

Ashes of Outland, 20’si Legendary, 135 yeni kart ile geliyor. Demon Hunter ve Demon ağırlıklı diyebileceğimiz kartlar, yeni Prime ve Dormant minionlarını tanıtıyor. Yeni hero’muz Illidan Stormrage, güzel bir hikayeyle bizlerle (bazılarımız için tekrar) buluşuyor.

Ashes of Outland’in Hikaye modu ilerleyen aylarda bizimle olacak. Şimdilik, 4 bölümlük Prologue’u oynayan herkes, Illidan Stormrage kahramanını, Demon Hunter sınıfını ve sınıfı rahatça deneyimleyebilmeleri için 30 ücretsiz kart ve başlangıç destesini elde edebilecekler. Ücretsiz olduğuna bakmayın, iki adet Legendary kart dahil olmak üzere ciddi bir desteden bahsediyoruz. Prologue’u oynadık, peki ben ne kazandım, yeni minionlarım nedir diyenleri yazının devamına alalım.

Demon Hunter sınıfı, 1 mana karşılığı +1 saldırı aldığınız bir sınıf özelliğine sahip. Sınıfa özel silah ve minion kartlarıyla beraber sinerji yapabilmenizin yanı sıra, mananın düşük olması, zor durumlarda çok işe yarayabiliyor. Demon Hunter, çoğunlukla oyunun sonuna yakın çok tehlikeli olabiliyor. Çoğu kartın ekstra özelliği birini çağırmak veya daha kötüsü daha da güçlü hale gelmek olunca bir anda kontrolü ele alabiliyor.