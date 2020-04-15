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Hearthstone: Ashes of Outland inceleme

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2020 16:56 | Son Güncelleme

Bize Illidan Stormrage’i, Demon Hunter sınıfını, Prime, Dormant ve Outcast kavramlarını getiren Ashes of Outland’a hoş geldiniz.

Hearthstone: Ashes of Outland inceleme

Ashes of Outland, 20’si Legendary, 135 yeni kart ile geliyor. Demon Hunter ve Demon ağırlıklı diyebileceğimiz kartlar, yeni Prime ve Dormant minionlarını tanıtıyor. Yeni hero’muz Illidan Stormrage, güzel bir hikayeyle bizlerle (bazılarımız için tekrar) buluşuyor.

Ashes of Outland’in Hikaye modu ilerleyen aylarda bizimle olacak. Şimdilik, 4 bölümlük Prologue’u oynayan herkes, Illidan Stormrage kahramanını, Demon Hunter sınıfını ve sınıfı rahatça deneyimleyebilmeleri için 30 ücretsiz kart ve başlangıç destesini elde edebilecekler. Ücretsiz olduğuna bakmayın, iki adet Legendary kart dahil olmak üzere ciddi bir desteden bahsediyoruz. Prologue’u oynadık, peki ben ne kazandım, yeni minionlarım nedir diyenleri yazının devamına alalım.

Demon Hunter sınıfı, 1 mana karşılığı +1 saldırı aldığınız bir sınıf özelliğine sahip. Sınıfa özel silah ve minion kartlarıyla beraber sinerji yapabilmenizin yanı sıra, mananın düşük olması, zor durumlarda çok işe yarayabiliyor. Demon Hunter, çoğunlukla oyunun sonuna yakın çok tehlikeli olabiliyor. Çoğu kartın ekstra özelliği birini çağırmak veya daha kötüsü daha da güçlü hale gelmek olunca bir anda kontrolü ele alabiliyor.

Yeni minion tiplerinden Prime minionlar, Deathrattle ağırlıklı olarak, yerdeki bir Minion’un kendi yerine daha güçlü bir versiyonunu summonlamasıyla çalışıyor. Özellikle kontrol destelerinde çok işe yarayan bu durum, sinerjiye çok açık. Dormant minionlar ise, belirli bir turn boyunca iki tarafın da dokunamadığı “hapsedilmiş” halde bekliyor. Dormant minionlar diğer ek özelliklere de (Dormant turu bitince rastgele saldır gibi) sahip olabiliyor, dolayısıyla rakibinizin gelecek planlarına direkt etki ediyorsunuz.

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Yeni eklenen Outcast mekaniği ise, oynadığınız kartların elinizin en sol veya en sağında olmasının ona ekstra avantajlar kazandırmasını (daha az mana, ekstra atak, kart çekme vs) sağlıyor. Daha önce, Hearthstone’da kartların elimizdeki sırasının bir önemi yoktu, Outcast ile stratejiler biraz daha genişliyor diyebiliriz. Bunun öngörülemiyor olması da oyuncuların duruma göre uyum sağlayabilme yeteneğine hitap ediyor.

Hearthstone, Ashes of Outland’le beraber, Year of Phoneix’in ilk aşamasını gerçekleştirdi. Ashes of Outland’daki yeni 135 kartın dördü, şimdiden ilk denge düzenlemelerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ashes of Outland Hearthstone Illidan Stormrage

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