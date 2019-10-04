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Hedasi Barajı müzakereleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 17:48 | Son Güncelleme

Mısır, Sudan ve Etiyopya Sulama Bakanları, Hedasi Barajı'nı görüşmek üzere Sudan'da bir araya geldi

KAHİRE (AA) - Mısır, Sudan ve Etiyopya Sulama Bakanları, Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelere başladı.

Mısır haber ajansı MENA'ya göre, Mısır Sulama Bakanı Muhammed Abdulati ile Sudanlı ve Etiyopyalı mevkidaşları Yasir Abbas ve Seleshi Getahun, 2 gün sürecek Hedasi Barajı müzakereleri kapsamında Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi.

Üç ülkenin sulama bakanlarının, barajın doldurulması ve çalıştırılması konusunda sunulan öneriler ile teknik komitenin 4 gün boyunca devam eden toplantıda vardığı sonuçları görüştüğü belirtildi.

Hedasi Barajı teknik komitesi, 30 Eylül-3 Ekim tarihlerinde toplanmıştı.

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Kahire yönetimi Hedasi Barajı'nın, Mısır'ın tek su kaynağı olan Nil Nehri'ndeki payına muhtemel olumsuz etkilerinden endişe ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hedasi Barajı mısır

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