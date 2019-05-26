"Hedefimiz istikrarlı ekonomik büyüme"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, "istikrarlı ekonomik büyümeyi sağlayarak halkın refahını yukarı çekmenin başlıca hedeflerinden biri olduğunu" belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tatar UBP basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, hükümet programı üzerindeki çalışmaların tamamlandığını ve programın yarın Meclise sunulacağını belirtti.

Tatar, "Orta Vadeli Programı, halen yapılmakta olan çalışmaları, UBP ile HP’nin (Halkın Partisi) politikalarını değerlendirerek 41. hükümetin programını ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Yarın Meclise sunacağız. Anayasamıza göre iki gün sonra Mecliste programın görüşülmesine geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

KKTC halkının yıllardır özlediği, yapılmasını talep ettiği işleri yapan bir hükümet olmayı istediklerini vurgulayan Tatar, "Benim için siyasette olmanın ana gayesi, bu topraklarda, bu devlette yaşayan insanlarımızı mutlu, huzurlu görmektir. Bunun için kalkınma şarttır. O nedenle, istikrarlı ekonomik büyümeyi sağlayarak halkımızın refahını yukarı çekmek başlıca hedeflerimizden biridir." değerlendirmesinde bulundu.