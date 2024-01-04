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'Hedefte Fatih Altaylı var' Özdemir, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gelen mesajı paylaştı: ‘Devlet içinde tanıdıklarım var kesin bilgi’

04.01.2024 17:11 | Son Güncelleme:
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Fatih Altaylı son günlerde yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla gündemden düşmezken dikkat çeken bir çıkış da gazeteci Cüneyt Özdemir’den geldi. Altaylı hakkındaki tartışmalarla ilgili Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamalarına değinen Özdemir ‘Belli ki hükümet Altaylı’dan rahatsız’ yorumunda bulundu. Ayrıca Özdemir, Kütahyalı ile de Fatih Altaylı hakkındaki iddiaları ile ilgili görüştüğünü belirterek kendisine “Benim devlet içinde tanıdıklarım var. Kesin bilgi. Bu iş doğru” dediğini söyledi.

'Hedefte Fatih Altaylı var' Özdemir, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gelen mesajı paylaştı: ‘Devlet içinde tanıdıklarım var kesin bilgi’

Son günlerde tartışmaların odağındaki isim haline gelen Fatih Altaylı ile ilgili Cüneyt Özdemir’den dikkat çeken bir yorum geldi. Hükümetin Altaylı’dan rahatsız olduğunu öne süren Özdemir, Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamaları ile ilgili de konuştu. Kütahyalı’nın “Devlet içinde üst düzey görevi olan arkadaşlarımdan seninle ilgili telefonlar geldi” diyerek Altaylı hakkında önemli iddialarda bulunmuştu.

Cüneyt Özdemir de Youtube hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında Fatih Altaylı tartışmaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Fatih Altaylı ceza almış, hakaretten 7 ay. Ve cezası ertelenmemiş, ötelenmiş. Genelde bir ceza aldığınız zaman daha sonra açıklanmak üzere erteleniyor. Eğer bir şey yapmazsanız o ceza 5 yıl sonra kaybolup gidiyor. Yaparsanız da o cezayla beraber yeni cezayı da çekiyorsunuz.

Şimdi Fatih Altaylı hedefte. Özellikle Rasim Ozan Kütahyalı devletin içinde bir kanadın Altaylı'dan rahatsız olduğunu iddia ediyor. Büyük büyük cümleler yazıyor. Ben de ona mesaj attım. Sen abartıyor musun? diye. Sonuçta Rasim bir spor programı yapıyor. Bir yerde köşesi de yok. Herhangi bir siyasi yorum yapmıyor. Sen nereden biliyorsun dedim. 'Benim devlet içinde tanıdıklarım var. Kesin bilgi. Bu iş doğru' dedi.

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‘BU ELİNE SAĞLIK MESELESİNDEN BİR ŞEY ÇIKACAĞINI SANMIYORUM AMA…’

Altaylı'da Özkök ve Saymaz'a yaptığı açıklamada “FETÖ'cüler ve Pelikancılar bir araya geldi beni hedefe koyuyorlar” dedi. En son 'Eline sağlık' tweeti attı. Saldırı sonrasında herkes de doğal olarak 'yumruk atana' destek oluyor diyerek yorumladı. Altaylı bunu kabul etmedi, test yaptığını söyledi. Sonra da sildi zaten. Ama ardından suç duyuruları geldi. Kendisine öncesinde yapılan suç duyuruları vardı. Altaylı Youtube'a geçtikten sonra daha sert daha özgür konuşmaya başladı. Bu yüzden hedefe konmuş durumda. Yarın ifade verecekmiş. Bu 'Eline Sağlık' meselesinden bir şey çıkacağını sanmıyorum ama şöyle bir tehlike bekliyor bence.

‘BELLİ Kİ HÜKÜMET FATİH ALTAYLI’DAN RAHATSIZ’

Ben buna Nişanyan örneği diyorum. O da resmi ideolojinin hedefinde olan bir isimdi. Yazdıklarıyla, yaptıklarıyla… Ve de en son kaçak bina yaptı diye Şirince'de tutuklandı. Normal şartlarda 3 ayda serbest bırakılacaktı. Ancak o tutuklandıktan sonra ufak ufak davalar gelmeye başladı. Bir anda kendini kapalı cezaevinde buldu, sonra da kaçtı.

Altaylı için bunu söylememin sebebi şu; Belli ki Hükümet rahatsız Altaylı'dan. Bir şey de bulamıyorlar aslında. Böyle küçük küçük şeyler ortaya çıkarılmaya başlandı. Altaylı'nın görüşlerini yanlış bulabilirsiniz ama gazetecilik suç değildir. Herkesi tutuklayarak hizaya sokamazsınız. Bence Altaylı da hak etmediği bir baskıyla karşılaşıyor.”

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Cüneyt Özdemir Fatih Altaylı Rasim Ozan Kütahyalı
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