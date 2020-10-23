Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı

Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde komşusunun çocuğuna hediye ettiği bisikleti geri isteyen adam, çıkan kavgada komşusunun karısı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi’nde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Beytullah Çelebi (47) bir süre önce komşusu Sevim E.(27) ve Yahya E. (38)’nin çocuklarına bisiklet hediye etti. Komşular arasında dün akşam bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu Çelebi, komşusundan bisikleti geri istedi. Kavga büyüyünce Sevim E. yanında olan bıçak ile Çelebi’yi kalbinden yanındaki eski kaynanasını ise karnından bıçakladı. Hastaneye giden Çelebi hayatını kaybetti. Olaya karışan karı koca ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

