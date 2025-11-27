KADIN

Heidi Klum’un kahvaltısında 'soğan' detayı! 52 yaşındaki formunu böyle koruyor

52 yaşındaki süper model Heidi Klum, “şampiyonların kahvaltısı” dediği sağlıklı sabah rutiniyle formunu nasıl koruduğunu gösterdi; sebze ağırlıklı düşük kalorili tabağı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Heidi Klum’un kahvaltısında 'soğan' detayı! 52 yaşındaki formunu böyle koruyor
Kubra Akalın

Heidi Klum, sabah rutininin vazgeçilmezi olan ultra sağlıklı kahvaltısını “şampiyonların kahvaltısı” olarak tanımlayarak takipçileriyle paylaştı.

52 yaşındaki ünlü model, Instagram’da mavi-beyaz porselene özenle dizilmiş tabağını gösteren bir video yayınladı.

SAĞLIKLI KAHVALTI İÇERİĞİ

ABD’nin klasik kahvaltı seçenekleri olan mısır gevrekleri, waffle, sosisli yumurta ya da tost yerine Klum’un tercihi çok daha sağlıklı ve düşük kalorili bir tabak oldu.

Heidi Klum’un kahvaltısında soğan detayı! 52 yaşındaki formunu böyle koruyor 1

Eski Victoria’s Secret meleği, yaklaşık 150 kalorilik tahmin edilen bu besleyici tabakta neredeyse tamamen sebzelere yer verdi.

Klum’un kahvaltı tabağında;
• Avokado
• Domates
• Soğan
• Marul
• Kereviz
• Haşlanmış bir yumurta bulunuyordu.

Heidi Klum’un kahvaltısında soğan detayı! 52 yaşındaki formunu böyle koruyor 2

Kendine küçük bir ödül olarak da incecik tereyağlı yarım dilim pumpernickel ekmeği ekledi.

Video kısa sürede binlerce yorum aldı. Bazı takipçiler, “Bu yüzden bu kadar ince” ve “Bu kahvaltıdan çok öğle yemeği gibi duruyor” ifadeleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum
