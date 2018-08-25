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Helal olsun sana Gülcan! Sapık bakkalı, yaptığına yapacağına pişman etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 09:22 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik'te güvenlik görevlisi Gülcan E. kendisini "Bugün çok güzelsin, çok şıksın, görünmüyorsun ortalıkta?" diye sarılarak taciz eden bakkala tokat gibi bir ders verdi. Genç kadın, sapık bakkala biber gazı sıkıp copla dövdü.

Helal olsun sana Gülcan! Sapık bakkalı, yaptığına yapacağına pişman etti

İstanbul'da özel güvenlikçi Gülcan E.A (28), Pendik'te kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü bakkal E.S.'ye biber gazı sıktı, copla vurdu ve şikayetçi oldu.

Olay 17 Ağustos'ta Pendik Esenler Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokaktaki her zaman alışveriş yaptığı bakkala gitti.

'BUGÜN ÇOK GÜZELSİN'

İddiaya göre Bakkal E.S., "Bugün çok güzelsin, çok şıksın, görünmüyorsun ortalıkta?" dedikten sonra genç kıza sarılıp öpmeye çalıştı. Şoke olan ve bakkaldan kaçan genç kadın yaşadıklarını ailesine ve eşine anlatamadı.

'GEL SANA ÇAY ISMARLAYAYIM'

Gülcan E.A., sürekli kendisine laf atan bakkalın, geçen pazartesi günü "Küs müyüz, gel sana bir çay ısmarlayayım.

Çok güzelsin, bana bunu yapma" demesi üzerine yanındaki biber gazını E.S.'nin yüzüne sıktı. Çantasındaki copla da dövdü.

Ardından polise şikayette bulundu. E.S. de polise gidip şikayetçi oldu ve bilmediği bir nedenden dolayı saldırıya uğradığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul pendik Bakkal

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AVM ve büyük marketlere karşı amansız mücadele veren bu yiğit bakkala karşı yapılan fiziksel şiddeti kınıyorum.bakkal arkadaş neticede bayana çok güzelsin diyerek şımartmak istemiş ki özgüveni yerine gelsin,bu suç mu?çok çirkinsinsin dese daha mı iyiydi?
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