"Helal turizmde en çok turist çeken ülkelerden biri olabiliriz"

MUSTAFA KURT - Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Turizm Fakültesi Dekanı ve Uluslararası Helal Turizm Konferansı Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saim Ateş, Türkiye'nin, helal turizimde en çok turist çeken ülkelerden biri olabileceğini belirtti. KÜ Turizm Fakültesi, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi, Helal Akreditasyon Kurumu ve Uluslararası Helal Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen "2. Uluslararası Helal Turizm Kongresi" için Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Prof. Dr. Ateş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ateş, helal turizmin, İslami duyarlılığı yüksek vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilen bir turizm şekli olduğunu söyledi. Ülkede helal turizmin gelişmesi için çalışmaları, bu potansiyeli geliştirmeleri gerektiğini dile getiren Ateş, bunun, gelişmekte olan büyük bir pazar haline geldiğini vurguladı. Ateş, Türkiye'nin de bu pazarda olması gereken noktaya gelmesi için yola çıktıklarını belirtti. Türkiye'nin helal turizmde en çok turist çeken ülkelerden biri olabileceğine işaret eden Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Helal turizmle yerli turistlerden elde edilecek gelir de artabilecek. Hükümet önderliğinde kent dinamikleri, üniversiteler, bürokratlar ve belediyelerin, il özel idaresinin, sivil toplum kuruluşlarının ortak bir yapı içinde bu konuyu gündeme taşıması ve çözüm arayışında olması gerekir. Yatırımcıların dikkatleri bu pazara çekilerek, önemli ekonomik kazanımlar elde etmeleri sağlanabilir. Bununla birlikte dini hassasiyetleri olan kitlelerin de tatil ihtiyaçlarının ülke içinde karşılanması sağlanabilir." Ateş, ilkini 2017'de yaptıkları kongrenin ikincisini gerçekleştirdiklerini kaydederek, "21 ülkeden katılımcılarımız var. 114 bilimsel tebliğin yayınlanacağı bir faaliyet olacak." dedi. - "Dünyada turizm sektöründe birinci olmak zorundayız" KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise helal turizmle ilgili ilk çalışmaların İspanya'da, sertifikalandırma işinin de Hırvatistan'da yapılmasının, İslam ülkeleri açısından "acı bir gerçek" olduğunu söyledi. "Müslüman olmayan ülkelerin helal turizmle ilgili çalışmalarına ne kadar güvenilebileceğinin iyi düşünülmesi gerekir." diyen Aydın, Türkiye'de acilen helal turizmle ilgili resmi kuruluşların kurulup faaliyete geçirilmesi gerektiğini, bu anlamda Helal Akreditasyon Kurumunun güzel bir şans olduğunu belirtti.