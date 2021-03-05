Helikopter enkazına ilk ulaşan vatandaş: Şehidi karlar altından çıkardım

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmişti.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile yapılan arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmişti. Söz konusu kaza neticesinde helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş, Topçu Kd. Çvş. Nazmi Yılmaz, İsth. Alb. Şentürk Aydınyer, Bkm. Yzb. Salih Sarıoğlu, Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet Demir, Mu. Asb. Kd. Üçvş. Ömer Umulu, Kr. Plt. Yzb. Tayfun Kureş, Kr. Plt. Yzb. Gökhan Uysal, Tekns. Kd. Çvş. Şükrü Karadirek ve P. Uzm. Çvş. Tolga Demirci şehit olurken Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak da yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, şehirlerin naaşları da bugün sabaha karşı ambulanslarla Elazığ'a uğurlandı.

ENKAZ BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tatvan'ın Çekmece köyü kırsalındaki Nemrut Dağı eteklerin düşen helikopterin enkazında da çalışmalar devam ediyor. Bölgede çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi incelemelerini sürdürüyor.