Heliski tutkunları Rize'de buluşuyor!

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda yürütülen heliski sporu için Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, bu yıl Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketine lisans verdi.

'Kaçkar dağlarının kar kalitesi kayak için çok uygun'

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu ve koordinatör Therry Gasser, görevlilerle helikopterlerin bağlantı kuracağı işaretleme ve verici noktalarını yerleştirdi. Bölgede teknik çalışmalarını tamamlayan firma, 2 helikopterle faaliyet gerçekleştirecek. Bu yıl sporcuların, alacakları hizmet kalitesine göre bir haftalık program için 7-9 bin avro arasında ödeme yapması gerekiyor.

Ahmet Haşimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kayak yapılacak yerlerin tespit edildiğini söyledi. Organizasyon için tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Haşimoğlu, "Gelen misafirleri maksimum seviyede memnun etmek için bu faaliyeti gerçekleştireceğiz." dedi.

Haşimoğlu, Kaçkar Dağları'ndaki kar kalitesinin Avrupa'daki kayak merkezlerinden çok daha kaliteli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bunun en büyük sebebi de bir tarafta deniz var, denizin üstünde dağ var. Dağ denizi görüyor. Dolayısıyla kayakçıların söylemi ile kar kendi halinde stabilize oluyor, yani eziliyor. Pistlerde kayak yapabilmek için makinelerle düzeltirler. Bizimkisi ise doğal. Karın kendisi stabilize oluyor. Üstüne pudra bir kar yağıyor. Pudra kar da kayakçılar kayarken toz haline geliyor. Kayakçılar o tozu gördüğü zaman bayılıyorlar. Bu da çok yerde olmuyor. Bizim Kaçkar Dağları'ndaki kar kalitesi kayak için çok uygun."