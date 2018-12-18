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Hellblade: Senua’s Sacrifice ilginç bir deneyim sunuyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

Türkçe dil desteğine sahip olan Hellblade: Senua’s Sacrifice bugün Xbox Game Pass sistemine eklendi. Xbox One sahipleri Game Pass sayesinde Hellblade: Senua’s Sacrifice’i ücretsiz oynayabilecek.

Hellblade: Senua’s Sacrifice ilginç bir deneyim sunuyor!

Heavenly Sword, Enslaved, Odyssey to the West ve DmC: Devil May Cry‘ın yapımcılarının geliştirmiş olduğu ve farklı teması ile dikkat çeken Hellblade: Senua’s Sacrifice, bugün Xbox One sahiplerinin karşısına ücretsiz olarak çıktı. Microsoft Store’da 88 TL’ye satılan oyun, bugün itibariyle Game Pass sistemine dahil edildi.

Viking çağında geçen oyunda kalbi kırık bir savaşçımız ile, ölü sevgilisinin ruhu için savaşmak adına Viking Cehennemine gidiyoruz. Nörologlar ve ruh hastalığı yaşayan kişilerin katkılarıyla oluşturulan oyunda karakterinizin kendi kendine konuştuğunu ve sesler duyduğuna şahitlik ediyorsunuz.

Türkçe dil desteğine de sahip olan oyun; Xbox One X’te HDR10, 4K Ultra HD ve Değişken Yenileme Hızı özellikleri ile adeta görsel bir şölen sunuyor.

Tüm Xbox One modellerinde çalışan Hellblade Senua’s Sacrifice’i, Game Pass bölümünden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Saat farkından dolayı oyunun öğleden sonra Türkiye’de indirime açılacağını belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Hellblade: Senua’s Sacrifice teknoloji

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