KADIN

Hem acı çekti, hem 12 bin TL harcadı! Binlerce kişi bu anı izledi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
SELULİT HABERLERİ  | 18.09.2018 12:13 | Son Güncelleme

TV sunucusu Trinny Woodal, Londra'da bir klinikte selülit tedavisine 12 bin TL harcadı. Selülit masajının 30 dakikasını sosyal medya hesaplarından paylaşan Woodal, ''hayatımda hiçbir zaman kilolu olmadım ama, selülitlerim her zaman benimleydi. Masaj hareketleri sayesinde kan dolaşımım arttı. Ve evet bu tedavi için 1,600 Euro (12 bin TL) harcadım'' diyor.

Hem acı çekti, hem 12 bin TL harcadı! Binlerce kişi bu anı izledi

Selülitlerinden, kalça ve uyluk bölgesindeki sarkmalardan kurtulabilmek için soluğu Londra'daki bir klinikte alan TV sunucusu Trinny Woodal, olağandışı güzellik bakımlarının hayranı.

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Acı veren masaj tekniğiyle ile selülitlerinde gözle görünür bir azalma olduğunu söyleyen Woodal, uygulanan tedavi sonrası kalçalarından 3cm, belinden ise 5cm inceldiğini söylüyor.

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Paylaştığı fotoğraflarda bunun acı veren tuhaf bir uygulama, ama işe yarayan bir tedavi olduğunu ifade eden 54 yaşındaki Trinny, ''Takipçilerim bu kadar para veremeyebilir. Aslında yaptığımız şeyin temeli dolaşım. Bu yüzden dolaşıma yardımcı olabilecek tek şey hareket etmektir. Her gün yaptığınızdan biraz daha fazla adım atmaya çalışın'' diyor.

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51 binden faza görüntüleme ve çok sayıda yorum alan görüntüler için bazı kullanıcılar, ''Belki bu kadar param yok ama bu adama ihtiyacım var Woodey. Bu inanılmaz bir selülit tedavisi. Biz kadınlar güzellik için her acıya katlanabiliriz ve paranın bir önemi yok'' diye yorum yaptılar.

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“Pincher” olarak adlandırılan tedavi yöntemi maliyetine rağmen kadınlar tarafında ilgi görmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
selülit tedavisi Trinny Woodal

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