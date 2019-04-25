Hem bacak hem kol gerilir mi?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Sönmez, kol ve bacak germe ameliyatları hakkında tüm merak edilenleri en ince ayrıntısına kadar bizler için paylaştı. Fakat ameliyat sonrası oturup kalkmak açısından rahat hareket etmek açısından bunlardan sadece bir tanesi ameliyat olduğunda bile sıkıntı yaşamanız olasıdır. Dolayısıyla aynı seansta kol ve bacak germe işlemi önerilmez.

KİMLER KOL VE BACAK GERME AMELİYATI İÇİN UYGUN ADAYDIR?

Kimler kol ve bacak germe ameliyatı için adaydır? Kol ve bacak germe ameliyatları, plastik cerrahide en sık yapılan ameliyatlardan değildir. Hatta her plastik cerrah bu ameliyatları yapmaz, ya yeterli tecrübesi olmadığından ya da sevmediğinden yapmazlar.

İki temel hasta grubu kol ve bacak germe işlemi için adaydır. Birincisi atmış yaş üzeri diyebileceğimiz, genetik olarak da dokuları son derece gevşek ve sarkmaya müsait hasta grubudur. Yıllar içinde deride gevşeme ortaya çıkmıştır.

İkinci grup ise giderek daha fazla sayıda gördüğümüz aşırı kilo vermiş hasta grubu. İster zayıflama ameliyatlarıyla, ister diyet ve sporla 40-50 kilo, hatta daha fazlasını veren kişilerle daha sık karşılaşıyoruz. Bu hastalar genç yaşlarda da olabiliyorlar. Kilo verme sonrası kollar ve bacaklar vücudun diğer bölgeleriyle birlikte sarkmış olabiliyor.