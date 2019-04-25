Hem bacak hem kol gerilir mi?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Sönmez, kol ve bacak germe ameliyatları hakkında tüm merak edilenleri en ince ayrıntısına kadar bizler için paylaştı. Fakat ameliyat sonrası oturup kalkmak açısından rahat hareket etmek açısından bunlardan sadece bir tanesi ameliyat olduğunda bile sıkıntı yaşamanız olasıdır. Dolayısıyla aynı seansta kol ve bacak germe işlemi önerilmez.
KİMLER KOL VE BACAK GERME AMELİYATI İÇİN UYGUN ADAYDIR?
Kimler kol ve bacak germe ameliyatı için adaydır? Kol ve bacak germe ameliyatları, plastik cerrahide en sık yapılan ameliyatlardan değildir. Hatta her plastik cerrah bu ameliyatları yapmaz, ya yeterli tecrübesi olmadığından ya da sevmediğinden yapmazlar.
İki temel hasta grubu kol ve bacak germe işlemi için adaydır. Birincisi atmış yaş üzeri diyebileceğimiz, genetik olarak da dokuları son derece gevşek ve sarkmaya müsait hasta grubudur. Yıllar içinde deride gevşeme ortaya çıkmıştır.
İkinci grup ise giderek daha fazla sayıda gördüğümüz aşırı kilo vermiş hasta grubu. İster zayıflama ameliyatlarıyla, ister diyet ve sporla 40-50 kilo, hatta daha fazlasını veren kişilerle daha sık karşılaşıyoruz. Bu hastalar genç yaşlarda da olabiliyorlar. Kilo verme sonrası kollar ve bacaklar vücudun diğer bölgeleriyle birlikte sarkmış olabiliyor.
Kol germe ameliyatı genelde koltuk altından dirsek seviyesine kadar gevşemiş olan derinin çıkartılıp kalan derinin gergin bir şekilde yeniden dikilmesi işlemidir. Yaşı genç kişilerde kolda oluşabilecek iz endişe kaynağı olabilir. Ama daha ileri yaşta hem izler daha makul iyileşiyor hem de hastaların temel beklentisi görüntünün düzeltilmesi yönünde oluyor.
FELSEFE AYNI
Erken dönemde doğal olarak kol hareketlerinde biraz zorluk yaşanabilir. Ama düzenli soğuk uygulama ve istirahatle bu sorun hızla geçecektir. Bacak germe ameliyatının da felsefesi aynıdır. Uyluk kesiminde yer alan sarkmış deri dokusu uyluğun iç tarafından diz seviyesine kadar yapılan bir kesi ile gerdirilir.
Bu ameliyattan sonra da oturmak kalkmak ve yürümekle ilgili başlangıçta zorluklar olabilir. Ameliyata bağlı izler genç yaş grubunda, özellikle mini etek giymek isteyeceklerde sıkıntı yaratabilir.
KOL VE BACAK GERME AMELİYATLARI EŞ ZAMANLI OLMAMALI
Yukarıda bahsedilen her iki grup hastada sorun genelde sadece kol ve bacaktan ibaret değildir. Hem 60 yaş üzeri grupta, hem de aşırı kilo vermiş grupta aynı zamanda karın, meme, yüz bölgesinde de gevşeme söz konusu olabilir. Dolayısıyla tekrar başlığa gelecek olursak; ben kol ve bacak germe ameliyatlarının eş zamanlı olarak önermek doğru değildir.
Tercihen bu hastalarda kol ameliyatını ya tek başına ya da ihtiyaç varsa başka bir bölge ameliyatı ile birlikte yapmak. Örneğin; karın veya göğüs gibi. Aynı şekilde bacak germe ameliyatını da kol ile kombine etmek yerine ya tek başına yapmayı ya da başka bir bölge ile kombine etmek önerilmeli.
Son olarak bu ameliyatları geçirmeyi düşünen özellikle aşırı kilo vermiş hastalara öneri olarak; ameliyatınız için ideal zaman kilo verme sürecinizin sonuna geldiğiniz zamandır. Eğer daha önce ameliyat olur ve sonra kilo vermeye devam ederseniz muhtemelen vereceğiniz kilo miktarına bağlı olarak ameliyat bölgesinde belli bir oranda gevşeme tekrar ortaya çıkabilir.
Bu sadece kol ve bacak için de geçerli değildir. Göğüs, karın gibi tüm germe işlemleri için geçerli bir kuraldır. Daha fazla kilo veremeyen ama belli bir deformitesi de oluşmuş hastalar için bazen liposuction ile şekillendirerek germe işlemlerinin yapılması daha faydalı olabilir.
Dr. Ahmet Sönmez
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
www.drahmetsonmez.com
Facebook: @drahmetsonmezplastikcerrahi
Instagram: @drahmetsonmez
YouTube: Dr. Ahmet Sönmez
Okuyucu Yorumları 0 yorum