Hem büyük şans hem yorucu! Evden çalışanlara özel öneriler

1. Çalışma planı şart!



Evden çalışırken de aynı ofisteki gibi bir plana ihtiyacın var. Bunun için yapman gereken basit aslında, günün başlangıç ve bitiş saatlerini belirlemek. Yani kafana ne zaman eserse çalışmak yerine planlayarak çalışmak hem iş verimini artırıyor hem de iş ve özel hayatı ayırmanı sağlıyor.

2. Evde kendine bir iş yeri oluştur.

Bu ne demek diye düşünüyor olabilirsin. Evde yatakta çalışmak pek doğru değil. Bu sebeple kendine bir çalışma ortamı oluşturmalısın. İş için kullanacağın bir masa ve sandalye ile kendi iş ortamını kolayca oluşturabilirsin.

3. Mola herkesin hakkı!

İş yerinde nasıl mola hakkı varsa evden çalışanlar için de bu hak mevcut. Aynı ofisteki gibi evde de kendine kahve molası vermen gerekiyor. Bu molalar daha verimli çalışmanı sağlayacaktır.

4. Evden çalışıyorsun diye sosyalleşmeyecek misin?



Evden çalışanların yaşadığı sorunlardan biri sürekli evde kalmaları ve sosyalleşmeye vakit ayırmamaları. Evden çalışırken bir bakıyorsun kaç gündür evden çıkmamışsın. Bunun önüne geçmek için insanlarla sosyalleşmeyi ihmal etmemelisin.

5. Beslenme ve uyku düzenine dikkat etmen gerekiyor.



Nasılsa evdeyim diye sürekli atıştırmak ya da uyku düzenini bozmak doğru değil. Evde çalışırken beslenme ve uyku düzenini sağlamak için düzenli yemeli ve su içmelisin. Uyku saatlerini de kaçırmaman gerek elbette!

6. İşe gitmiyorsak giyinmeye ne gerek var!

Genelde evde çalışanlar böyle düşünüyor olabilir ama bu doğru değil. Sabah uyanıp işe gidiyormuş gibi giyinip hazırlanıp öyle iş başına oturmalısın. Pijama ile çalışmak modunu düşüreceği için çalışmanı da etkileyecektir.

7. İşin için saat aralığı belirlemeli ve buna uymalısın.

Nasılsa evdeyim diye akşam gelen mailleri de cevaplayayım diye düşünme asla. Senin işinin bir saati var ve bu saatin dışında iş yapmamalısın. Mesai bitiminde ofisten çıkacaksın öyle değil mi? Evden de çalışıyorsan mesai bittiğinde bilgisayarını kapatmalı ve kendi özel hayatına dönebilmelisin.

8. İş sonrası aktivitelerle kafanı rahatlatman gerek.

Evden çalışanlar için ev ve iş ayrımı ortadan kalkıyor. Ee böyle olunca insan evde oldukça kendini çalışıyor gibi hissedebiliyor. Bunu engellemenin yolu iş bitince dışarıda küçük bir yürüyüş ya da kısa bir meditasyon yapmak!

9. Evden çalışma dijital olarak seni tüketebilir.

Sürekli ekrana bakmak hem göz hem zihin sağlığını etkiliyor. Gün boyu yaptığın toplantılar, mesajlar, mailler ve bilgisayar odaklı bir çalışma sonrasında zihin çok yoruluyor. Bunlar elbette yorgunluğa ve unutkanlığa neden olabilir. Bu yüzden çalışırken ara ara gözlerini dinlendirebilirsin.

10. Sessizlik her zaman iyi demek değildir!



Evet çalışmak için sessiz bir ortam gerekiyor. Ama bazen sessizlik çok boğucu olabilir. O yüzden yapman gereken hafif bir müzik açmak. Bazen insan hafif odaklanma müzikleri eşliğinde çok daha iyi çalışabilir.

11. Kendine çok yüklenme!

Evden çalışırken her gün aynı verimle çalışmak zor. Ama bu ofis için de geçerli. Yani evden çalışıyorsun diye ekstra kendine yüklenmene gerek olmadığını söyleyelim. Bazen motivasyonun düşebilir, bu gayet normal. Kendine yüklenmeden motivasyonunu artırmayı deneyebilirsin.