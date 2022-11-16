HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

15.11.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfağın en önemli eşyalarından biri olan tencereler, son dönemde birbirinden farklı modellerdeki modern tasarımları ile göz dolduruyor. Özellikle yeni evlenecekler için birçok farklı modele sahip olan çeyiz tencere seti sıklıkla tercih ediliyor. Sizin için modern ve şık görünümleri ile tencere seti modellerini araştırdık ve bir liste hâline getirdik. İşte detaylar...

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

İçindekiler

  • 1. Şık tasarım: Karaca Bio Diamond Antibakteriyel Kulp 7 Parça Tencere Seti
  • 2. Her evde olmalı: Korkmaz Kor A1650 Perla Jr. Çelik Tencere Seti
  • 3. Çeyiziniz için harika bir tercih: Taç XL Mastercook 9 Parça Tencere Seti
  • 4. Modern tasarımı ile mutfağınızı süsleyecek: Acar Alya 7 Parça Granit Tencere Seti
  • 5. Lezzetli yemekler yapabileceğiniz: Zwilling Focus Paslanmaz Çelik 5 Parça Tencere Seti
  • 6. Göz alıcı modern tasarımı ile: Smeg Cookware 50's Style Tencere ve Tava Seti
  • 7. Kaliteli yapısı ile uzun yıllar kullanabileceğiniz: Emsan Yeni Diamante Granit Tencere Seti
  • 8. Sade tasarımı ile özenle üretilen: Aryıldız Çelik Tencere Seti
  • 9. Misafirleriniz için birbirinden lezzetli yemekler pişirebileceğiniz: Taç Nobis Çelik Tencere Seti Silver
  • 10. Yanmaz ve yapışmaz yüzeye sahip: Özkent K584 Granit Güveç Tencere Seti
  • 11. Kullanışlı yapısı ile uzun ömürlü kullanım vadeden: Korkmaz A1609 Perla Tencere Seti
  • 12. Asil rengi ve modern tasarımına hayran olacaksınız: Schafer Dark Storm Tencere Seti
  • 13. Mutfağınızın olmazsa olmazı hâline gelecek: Korkmaz Mia Granit Tencere Seti
  • 14. Ergonomik tasarımı ile mutfağınızda fazla yer kaplamaz: Hascevher Tencere Seti
  • 15. En kaliteli tencere seti modellerinden biri: Pierre Cardin Graniks Tencere Seti

Çeyiz alışverişinin olmazsa olmaz parçaları arasında yer alan tencere setleri, dayanıklı ve ucuz tencere seti modelleriyle kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Biz de en iyi tencere seti yorumlarından yola çıkarak sizler için bir araştırma yaptık! İşte hem çeyizi için arayışta olanlar için hem mutfak gereçlerini yenilemek isteyenler için en iyi tencere setleri sizlerle...

1. Şık tasarım: Karaca Bio Diamond Antibakteriyel Kulp 7 Parça Tencere Seti

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleriPrime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

"En iyi tencere seti hangisi?" diyenler için tavsiye edilen Karaca Bio Diamond Antibakteriyel Kulp 7 Parça Tencere Seti oldukça beğeniliyor. Şık ve modern tasarımı ile beğenileri üzerinde toplayan tencere seti, çeyiz hazırlığında olanlar için oldukça ideal bir ürün. Kaliteli malzeme yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım vadeden tencere set içeriğinde 20 ve 24 santimetre ebatında iki adet tencere, bir adet 26 santimetre karnıyarık tenceresi ve 26 santimetre tava bulunuyor. Yanmaz ve yapışmaz kaliteli yüzeye sahip tencere setini indüksiyon hariç tüm ocak tiplerinde güvenle kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Her evde olmalı: Korkmaz Kor A1650 Perla Jr. Çelik Tencere Seti

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

Sade ve modern tasarımı ile Korkmaz Kor A1650 Perla Jr. Çelik Tencere Seti tam mutfağınıza göre! Paslanmaz çelikten üretilen yapısı ile kendiniz ve sevdikleriniz için lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. Isıya dayanıklı kapakları bulunan tencere setini bulaşık makinesi kullanarak rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Tencereler, indüksiyon hariç tüm ocak tiplerinde kullanabileceğiniz kalitede üretiliyor. 6 parçadan oluşan 3'lü tencere seti, çelik kulpları ile özenle hazırlanıyor. Bu üçlü mini tencere setine birbirinden lezzetli yemekler yapmak için bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

3. Çeyiziniz için harika bir tercih: Taç XL Mastercook 9 Parça Tencere Seti

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

Modern görünümü ile her eve lazım Taç XL Mastercook 9 Parça Tencere Seti ile tanışın. Kaliteli malzemelerden üretilen yapısı ile uzun ömürlü kullanıma uygun. Yanmaz ve yapışmaz yüzeyi bulunan tencereler, çizilmelere ve darbelere karşı da dayanıklı. Geniş aileler için oldukça ideal olan bu tencere seti ile kalabalık sofralar kurabilirsiniz. Setin içinde bulunan tencereleri tüm ocak tiplerinde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Tencereler hem elde hem bulaşık makinesinde yıkamak için elverişli. Günlük kullanıma uygun yapısı ile lezzetli yemekler pişirebileceğiniz tencere seti tavsiyesini mutlaka değerlendirmelisiniz!

Ürünü İncele

4. Modern tasarımı ile mutfağınızı süsleyecek: Acar Alya 7 Parça Granit Tencere Seti

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

Acar Alya 7 Parça Granit Tencere Seti şık ve modern görünümü ile sizler için üretiliyor. Çelik alt yüzeyi ile üretilen tencereler ısıyı her bir tarafa eşit bir şekilde dağıtarak yemeklerinizin iyi pişmesini sağlar. Tencereleri farklı ocak tiplerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tencerelerin kulpları ısıya karşı dayanıklı malzemeden üretildiği için elinizi yakmaz. Tahta kaşık ya da metal olmayan bir kaşık ile karıştırma işlemi yapmanızı tavsiye ederiz. Tencereleri elde yıkayarak temizleyebilirsiniz. Kaliteli malzeme yapısı ile uzun yıllar sofralarınızda yer alacak bu tencere seti indirimli fiyatı ile sizlerle. Sakın kaçırmayın!

Ürünü İncele

5. Lezzetli yemekler yapabileceğiniz: Zwilling Focus Paslanmaz Çelik 5 Parça Tencere Seti

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

Çeyiz alışverişi için tencere arayışındaysanız Zwilling Focus Paslanmaz Çelik 5 Parça Tencere Seti tam size göre! Hem günlük yemek ihtiyaçlarınızı karşılamak hem misafir sofraları hazırlamak için kullanabileceğiniz bu tencerelerde birbirinden lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. Setin içerisinde dört adet kapaklı tencere ve bir adet sos tenceresi bulunuyor. Paslanmaz çelik malzemeden üretilen tencereler, çizilmelere karşı da son derece dayanıklı yapıya sahip. İndüksiyon ocaklar da dâhil olacak şekilde tüm ocak tiplerinde gönül rahatlığı ile kullanabilir. Her mutfakta olması gereken bu tencereleri detaylıca inceleyerek sepetinize atabilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Göz alıcı modern tasarımı ile: Smeg Cookware 50's Style Tencere ve Tava Seti

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

Sade ve modern tasarımı ile Smeg Cookware 50's Style Tencere ve Tava Seti mutfağınızın yeni gözdesi olacak. Paslanmaz çelik malzeme kullanılarak üretilen bu tencere seti ile uzun yıllar sevdiklerinize lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. Set içeriğinde iki adet kapaklı yemek tenceresi ve bir adet tava bulunuyor. Yanmaz ve yapışmaz yüzeyi sayesinde dilediğiniz her şeyi rahatlıkla pişirebilirsiniz. Elde yıkayarak temizleyebilirsiniz. Ergonomik tasarımı ile mutfak dolabınızın bir köşesinde saklayabileceğiniz bu tencerelerle yemek yapmak size ayrı bir keyif verecek!

Ürünü İncele

7. Kaliteli yapısı ile uzun yıllar kullanabileceğiniz: Emsan Yeni Diamante Granit Tencere Seti

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

Sizi en iyi tencere seti markası önerilerimizden bir diğeri olan Emsan Yeni Diamante Granit Tencere Seti ile tanıştıralım. Şık görünümüne âşık olacağınız bu tencere seti, yeni evlenenler ya da tencere ihtiyacı olanlar için oldukça ideal. Dört kat granit kaplaması ile her türlü çizilme ve darbeye karşı dayanıklılık gösteren bu tencereler, uzun yıllar mutfağınızda yerini koruyacak kalitede üretiliyor. Bulaşık makinesinde yıkayabileceğiniz tencereleri, kapağını kullanmadan fırına vererek de kullanabilirsiniz. Yanmaz ve yapışmaz özelliği ile yemek yapmak artık daha keyifli hâle gelecek!

Ürünü İncele

8. Sade tasarımı ile özenle üretilen: Aryıldız Çelik Tencere Seti

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

Günlük kullanım için ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacak Aryıldız Çelik Tencere Seti, ergonomik tasarımı ile mutfağınızda fazla yer kaplamayacak şekilde üretiliyor. Isı ile temas ettiğinde, tencerenin her tarafına eşit miktarda sıcaklık gönderen özel yapısı sayesinde yemeklerinizin her yeri eşit kıvamda pişer. Kenarlarında iki adet çelik kulpu bulunan ürün, cam kapaklı bir tasarıma sahip. Paslanmaz çelik malzeme ile üretilen tencereler çizilmelere karşı dayanıklı yapısı ile kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Oldukça pratik şekilde temizlenebilecek bir yüzeye sahip tencereleri dilerseniz bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Misafirleriniz için birbirinden lezzetli yemekler pişirebileceğiniz: Taç Nobis Çelik Tencere Seti Silver

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

"En iyi tencere seti hangisi?" diyenler için Taç Nobis Çelik Tencere Seti Silver'a "Merhaba!" deme vakti! Şıklığa ve sadeliğe önem veririm, diyenlerin çok beğeneceği tencereler; paslanmaz çelik malzeme yapısı ile göz dolduruyor. Parlaklığını uzun süre koruyacak kadar kaliteli bu tencereler, yıllar sonra bile ilk günkü gibi yepyeni kalacak. Paslanmaz çelik kulpları ile birlikte üretilen ürün, çizilmelere ve darbelere karşı oldukça dayanıklı bir tasarımda. Isıya dayanıklı cam kapaklara sahip tencereleri indüksiyon hariç tüm ocak tiplerinde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Yanmaz ve yapışmaz yüzeye sahip: Özkent K584 Granit Güveç Tencere Seti

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

Mutfağında beyaz ve krem tonları sevenler, Özkent K584 Granit Güveç Tencere Setine bayılacaksınız. Şık ve göz alıcı tasarıma sahip set, mutfağınızın gözdeleri arasında yer alacak. Yanmaz ve yapışmaz yüzeyi bulunan tencerelerde yemek pişirmek sizin için bambaşka bir keyif hâline dönüşecek. Isıyı eşit bir şekilde dağıtan döküm yüzeyi sayesinde yemeklerinizi çiğ kalma riski olmadan ideal kıvamda pişirebileceksiniz. Altın görünümlü metal kulpları ile kulplu cam kapağa sahip bu ürün vazgeçilmeziniz olmaya aday.

Ürünü İncele

11. Kullanışlı yapısı ile uzun ömürlü kullanım vadeden: Korkmaz A1609 Perla Tencere Seti

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

Paslanmaz çelik gövdesi ile Korkmaz A1609 Perla Tencere Seti'ni uzun yıllar kullanabilirsiniz. Yüksek kaliteli çelik malzemesi ile darbelere ve çizilmelere karşı son derece dayanıklı yapıda üretiliyor. Tencerelerin parlaklığını korumak için dış yüzeyi cilalanarak parlatılmış şekilde sizlere sunuluyor. Tencereleri, endüksiyon da dâhil olmak üzere tüm ocak tipleri için güvenle kullanabilirsiniz. Isıyı eşit şekilde dağıtan yüzeyi sayesinde yaptığınız yemeklerin bir tarafının çiğ kalma riski olmaz. Kulplu cam kapakları ile birlikte toplam 9 parçadan oluşan bu tencere setini dilerseniz günlük kullanımlarınız için de tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

12. Asil rengi ve modern tasarımına hayran olacaksınız: Schafer Dark Storm Tencere Seti

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

Siyahın asaletini ve modern şıklığını mutfağa taşımak isteyenlerin tercihi Schafer Dark Storm Tencere Seti! Çeyiz için ideal bir tercih olacak tencere seti ile lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. Yanmaz ve yapışmaz yüzeyi ile uzun yıllar kullanıma uygun. Isıyı eşit dağıtan yüzeyi sayesinde yaptığınız yemekler çiğ kalmadan eşit düzeyde pişer. Tencereler, alüminyum granit kaplama ile üretiliyor. Çizilmez yüzeye sahip tencereleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Elde yıkayabileceğiniz gibi bulaşık makinesinde de temizleyebileceğiniz bu tencere seti ile çeşit çeşit yemek pişirebilirsiniz.

Ürünü İncele

13. Mutfağınızın olmazsa olmazı hâline gelecek: Korkmaz Mia Granit Tencere Seti

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

Birbirinden lezzetli yemekleri pişirmenize yarayacak Korkmaz Mia Granit Tencere Seti, elinizin altındaki en büyük yardımcınız olmaya aday. Yanmaz ve yapışmaz özelliğe sahip tencere seti PTFE kaplaması sayesinde çizilmelere ve darbelere karşı da oldukça dayanıklı özellikte üretiliyor. Az yağ kullanarak hem daha lezzetli hem daha sağlıklı yiyecekler yapabilmenize imkân sağlar. Yüksek ısı iletkenliğine sahip malzeme kalitesi sayesinde kısık ateş kullansanız bile yüksek performans gösterir. Sağlığa zararı olmayan doğal malzemelerden üretilen bu tencere seti, çevre dostu olması ile birlikte gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz kalitede üretiliyor. Sakın kaçırmayın!

Ürünü İncele

14. Ergonomik tasarımı ile mutfağınızda fazla yer kaplamaz: Hascevher Tencere Seti

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

Günlük yemek ihtiyaçlarınız için gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz Hascevher Tencere Seti karşınızda! Tencere seti, 304 kalite paslanmaz çelik gövdesi ile uzun yıllar kullanımınız için uygun. Renkli kulpları el yakmayan özellikte üretiliyor ve ergonomik tasarımı ile mutfağınızda çok az yer kaplıyor. Çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı yapıda üretilen tencere seti ile sevdikleriniz için birbirinden farklı çorbalar, yemekler yapabilirsiniz. Elde ya da bulaşık makinesinde yıkayabilme kolaylığı sunulan bu tencere setine mutfağınızda yer vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

15. En kaliteli tencere seti modellerinden biri: Pierre Cardin Graniks Tencere Seti

Hem çeyiz olarak hem de normal kullanım için en iyi tencere setleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Çeyizi için tencere seti arayanlara, mutfağını yenileyenlere tavsiye edebileceğimiz Pierre Cardin Graniks Tencere Seti sizlerle. Yanmaz yapışmaz yüzeye sahip tencere seti, yemek yapmayı daha keyifli bir hâle getirmeyi amaçlıyor. Granit kaplama yüzeyi sayesinde çizilme ve darbelere karşı dirençli bir gövde sunuyor. Isıya karşı dayanıklı kulpları bulunan tencereler cam kapaklı bir tasarım sunuyor. Set içeriğinde iki adet derin yemek tenceresi, bir adet kısa tencere ve bir adet tava yer alıyor. Sevdikleriniz için lezzetli yemekler yapabilmenize imkân tanıyan bu tencere setini çeyiziniz için gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
çelik tencere seti karaca tencere seti tencere seti tencere takımı

İş birliği İçerikleri

Mutfakların en hünerli yardımcısı! Aklınıza gelen her yemek onunla hem sağlıklı hem lezzetli...

Mutfakların en hünerli yardımcısı! Aklınıza gelen her yemek onunla hem sağlıklı hem lezzetli...

Airfryer marka ve modelleri arasında kaldıysanız sizi böyle alalım!

Airfryer marka ve modelleri arasında kaldıysanız sizi böyle alalım!

Beyaz bir gömlek mutlaka gardırobunuzda olmalı! İşte Duygu Özaslan'ın stilinden ilhamla seçtiğimiz modeller

Beyaz bir gömlek mutlaka gardırobunuzda olmalı! İşte Duygu Özaslan'ın stilinden ilhamla seçtiğimiz modeller

"Kahvesiz asla!" diyenler buraya! En lezzetli kahveleri yapabileceğiniz harika ekipmanları seçtik

"Kahvesiz asla!" diyenler buraya! En lezzetli kahveleri yapabileceğiniz harika ekipmanları seçtik

Işıl ışıl bir cilt için... Polina'nın da severek kullandığı o nemlendirici serumu keşfedin!

Işıl ışıl bir cilt için... Polina'nın da severek kullandığı o nemlendirici serumu keşfedin!

Pratikliğiyle gönlünüzü çalacak, kendinizi şef gibi hissetmenizi sağlayacak müthiş mutfak ürünleri

Pratikliğiyle gönlünüzü çalacak, kendinizi şef gibi hissetmenizi sağlayacak müthiş mutfak ürünleri

Tümünü Gör
Pratikliğiyle gönlünüzü çalacak, kendinizi şef gibi hissetmenizi sağlayacak müthiş mutfak ürünleri

Pratikliğiyle gönlünüzü çalacak, kendinizi şef gibi hissetmenizi sağlayacak müthiş mutfak ürünleri

Sıkışık, dağınık görüntüden mi sıkıldınız? Bırakın yatak odanız biraz nefes alsın!

Sıkışık, dağınık görüntüden mi sıkıldınız? Bırakın yatak odanız biraz nefes alsın!

Kurulum derdi yok! Hem kullanışlı hem kaliteli en iyi elektrikli ocaklar

Kurulum derdi yok! Hem kullanışlı hem kaliteli en iyi elektrikli ocaklar

Daha havalı görünmek isteyenleri böyle alalım! Zeynep Aleyna Şen'in Milla favorileri işte bu listede!

Daha havalı görünmek isteyenleri böyle alalım! Zeynep Aleyna Şen'in Milla favorileri işte bu listede!

Güzelliğinize güzellik katacak sürpriz indirimli kişisel bakım ürünlerini keşfedin!

Güzelliğinize güzellik katacak sürpriz indirimli kişisel bakım ürünlerini keşfedin!

"Önce rahatlık." diyenlerin çok seveceği hem kullanışlı hem özgür hissettiren parçalar

"Önce rahatlık." diyenlerin çok seveceği hem kullanışlı hem özgür hissettiren parçalar

Tümünü Gör
"Önce rahatlık." diyenlerin çok seveceği hem kullanışlı hem özgür hissettiren parçalar

"Önce rahatlık." diyenlerin çok seveceği hem kullanışlı hem özgür hissettiren parçalar

İhtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! İşte pratikliğiyle nam salmış o mutfak ürünleri

İhtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! İşte pratikliğiyle nam salmış o mutfak ürünleri

Sevilen dizi Gibi'deki İlkkan karakterinin gömleklerini herkes çok beğeniyor! İşte o gömlekler ve alternatifleri...

Sevilen dizi Gibi'deki İlkkan karakterinin gömleklerini herkes çok beğeniyor! İşte o gömlekler ve alternatifleri...

Kombinlerinizi taçlandıracak, gören herkesin beğeneceği şapka modelleri

Kombinlerinizi taçlandıracak, gören herkesin beğeneceği şapka modelleri

Mangal lezzetini evine taşımak isteyenler için en iyi mangal ızgara çeşitleri

Mangal lezzetini evine taşımak isteyenler için en iyi mangal ızgara çeşitleri

Kışın bahçesinde vakit geçirmeyi sevenler için dış mekân ısıtıcı önerileri

Kışın bahçesinde vakit geçirmeyi sevenler için dış mekân ısıtıcı önerileri

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Mutfakların en hünerli yardımcısı! Aklınıza gelen her yemek onunla hem sağlıklı hem lezzetli...

Mutfakların en hünerli yardımcısı! Aklınıza gelen her yemek onunla hem sağlıklı hem lezzetli...

"Kahvesiz asla!" diyenler buraya! En lezzetli kahveleri yapabileceğiniz harika ekipmanları seçtik

"Kahvesiz asla!" diyenler buraya! En lezzetli kahveleri yapabileceğiniz harika ekipmanları seçtik

Pratikliğiyle gönlünüzü çalacak, kendinizi şef gibi hissetmenizi sağlayacak müthiş mutfak ürünleri

Pratikliğiyle gönlünüzü çalacak, kendinizi şef gibi hissetmenizi sağlayacak müthiş mutfak ürünleri

Sıkışık, dağınık görüntüden mi sıkıldınız? Bırakın yatak odanız biraz nefes alsın!

Sıkışık, dağınık görüntüden mi sıkıldınız? Bırakın yatak odanız biraz nefes alsın!

Mangal lezzetini evine taşımak isteyenler için en iyi mangal ızgara çeşitleri

Mangal lezzetini evine taşımak isteyenler için en iyi mangal ızgara çeşitleri

İhtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! İşte pratikliğiyle nam salmış o mutfak ürünleri

İhtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! İşte pratikliğiyle nam salmış o mutfak ürünleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Sigara içerken uyuyakaldı! Dumanı gören içeri girdi: Her yeri yanmış

Sigara içerken uyuyakaldı! 'Her yeri yanmış'

'Karım kayıp' başvurusunda bulundu, sorguda cinayet itirafı geldi: Sosyal medyada çok vakit geçiriyordu ben de öldürdüm

'Sosyal medyada çok vakit geçiriyordu ben de öldürdüm'

Kocasının 'varlıklı' diye tanıştırdığı adamla birlikte yaşamaya başladı! Sözleri canlı yayına damga vurdu: "Kocam Yusuf zorladı..."

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

Kamyonetin açık kalan kapağı yol kenarında oturan vatandaşı yaraladı

Kenarda otururken hayatının şokunu yaşadı!

35 bin lira ceza yiyen sürücü sinirlenip aracını denize attı! Yaptığı hareketin ardından bir ceza daha yedi

35 bin lira ceza yiyen sürücü sinirlenip aracını denize attı!

Yemek yapmayı ve hazırlamayı daha kolay hale getirecek mutfak ürünleri

Pratikliğiyle gönlünüzü çalacak, kendinizi şef gibi hissetmenizi sağlayacak müthiş mutfak ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.