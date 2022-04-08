Hem cinsel organını hem bacaklarını kestiler! Kendi ordusu Rus askere cehennemi yaşattı

Andrey Sergeyevich Sychyov'un hikayesi büyük ses getirdi. Bir Rus askeri olan Sychyov, rus askerlerinin, yani kendi silah arkadaşlarının hışmına uğradı. Üç saatten fazla bir süre boyunca dehşeti yaşayan Sychyov'un hikayesi oldukça dikkat çekici...

MYNET - DIŞ HABER

DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE TEMİZLENMEDİLER DİYE...

Sychyov'un hikayesi 2005 yılına dayanıyordu. O ve diğer sekiz asker, bir yılbaşı partisi sonrası üç saatten fazla bir süre boyunca dövüldü. Üstelik bu öfkenin nedeni, üstlerin askerlerin düzgün bir şekilde temizlenmemelerini düşünmesiydi.

Daha sonra Sychyov'a, üstü Alexander Sivyakov tarafından, bir çavuş arkadaşı onu üç buçuk saat boyunca dövdüğü için elleri arkasından bağlı olarak squat yapması emredildi.

Yaşananlar, Sychyov'un ciddi şekilde yaralanmasına sebep oldu. Öyle ki tam dört gün, yani 4 Ocak'a kadar tedavi edilemedi. Daha sonra doktorlar askerin birkaç kemiğinin kırılmış olduğunu, genital bölgesinin hasar gördüğünü ve bacaklarında kangren olduğunu tespit etti. O, dehşeti yaşamış ve adeta işkenceye uğramıştı.

PEKİ YA SONRA?

Başçavuş Alexander Sivyakov, korkunç olay sonrası yargılandı yargılanmasına. Ancak sadece dört yıl hapis cezası aldı ve rütbesi düşürüldü. Beklendiği kadar caydırıcı bir ceza almadı.

Andrey Sergeyevich Sychyov'un annesi Galina Sychyov ise kendilerine teklif geldiğini iddia etti. Galina Sychyov'a göre, kendisi ve oğlu yasal işlem başlatmazsa kendisine 100.000 dolar ve bir mülk teklif edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU! ONLAR DA DEHŞETE KAPILDI

Bacakları ve cinsel organı kesilen Andrey Sergeyevich Sychyov'un hikayesi, Reddit kullanıcıları arasında da ses getirdi. Kullanıcılar, yıllar sonra yeniden gündeme gelen acı verici hikaye karşısında dehşete kapıldı. Çoğu kullanıcı, Rus ordusunda yaşamanın acımasız olduğuna inandığını dile getirdi.

Bir Reddit kullanıcısı, "Ruslara teslim olmak kötü bir fikir." derken, başka bir kullanıcı "Bu insanlarla ölümüne savaşmak zorundasın." ifadelerini kullandı.

Bir diğer kullanıcı hikayeyi Rusya-Ukrayna savaşına bağladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden hala Mariupol'da savaşıyorlar. Bu yüzden Ukrayna'nın her santimetre karesi için savaşmak zorunda kalacaklar."

