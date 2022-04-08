HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hem cinsel organını hem bacaklarını kestiler! Kendi ordusu Rus askere cehennemi yaşattı

Hem cinsel organını hem bacaklarını kestiler! Kendi ordusu Rus askere cehennemi yaşattı

08.04.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üstleri askerlerin doğru şekilde temizlenmediği düşündü ve yaşananların sonu adeta işkenceye kadar vardı! Hem cinsel organı hem de bacakları kesilen eski Rus askeri Andrey Sergeyevich Sychyov'un hikayesi İngiliz medyası tarafından manşetlere taşındı. Kendi ordusu tarafından cehennemi yaşayan talihsiz asker için emri veren kişi ise sadece dört sene ceza aldı...

Hem cinsel organını hem bacaklarını kestiler! Kendi ordusu Rus askere cehennemi yaşattı

Andrey Sergeyevich Sychyov'un hikayesi büyük ses getirdi. Bir Rus askeri olan Sychyov, rus askerlerinin, yani kendi silah arkadaşlarının hışmına uğradı. Üç saatten fazla bir süre boyunca dehşeti yaşayan Sychyov'un hikayesi oldukça dikkat çekici...

MYNET - DIŞ HABER

DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE TEMİZLENMEDİLER DİYE...

Sychyov'un hikayesi 2005 yılına dayanıyordu. O ve diğer sekiz asker, bir yılbaşı partisi sonrası üç saatten fazla bir süre boyunca dövüldü. Üstelik bu öfkenin nedeni, üstlerin askerlerin düzgün bir şekilde temizlenmemelerini düşünmesiydi.

Daha sonra Sychyov'a, üstü Alexander Sivyakov tarafından, bir çavuş arkadaşı onu üç buçuk saat boyunca dövdüğü için elleri arkasından bağlı olarak squat yapması emredildi.

Yaşananlar, Sychyov'un ciddi şekilde yaralanmasına sebep oldu. Öyle ki tam dört gün, yani 4 Ocak'a kadar tedavi edilemedi. Daha sonra doktorlar askerin birkaç kemiğinin kırılmış olduğunu, genital bölgesinin hasar gördüğünü ve bacaklarında kangren olduğunu tespit etti. O, dehşeti yaşamış ve adeta işkenceye uğramıştı.

Rus askeri-1

PEKİ YA SONRA?

Başçavuş Alexander Sivyakov, korkunç olay sonrası yargılandı yargılanmasına. Ancak sadece dört yıl hapis cezası aldı ve rütbesi düşürüldü. Beklendiği kadar caydırıcı bir ceza almadı.
Andrey Sergeyevich Sychyov'un annesi Galina Sychyov ise kendilerine teklif geldiğini iddia etti. Galina Sychyov'a göre, kendisi ve oğlu yasal işlem başlatmazsa kendisine 100.000 dolar ve bir mülk teklif edildi.

SON DAKİKA | NATO'dan flaş açıklama: Rus ordusu doğuya doğru ilerliyorSON DAKİKA | NATO'dan flaş açıklama: Rus ordusu doğuya doğru ilerliyor

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU! ONLAR DA DEHŞETE KAPILDI

Bacakları ve cinsel organı kesilen Andrey Sergeyevich Sychyov'un hikayesi, Reddit kullanıcıları arasında da ses getirdi. Kullanıcılar, yıllar sonra yeniden gündeme gelen acı verici hikaye karşısında dehşete kapıldı. Çoğu kullanıcı, Rus ordusunda yaşamanın acımasız olduğuna inandığını dile getirdi.
Bir Reddit kullanıcısı, "Ruslara teslim olmak kötü bir fikir." derken, başka bir kullanıcı "Bu insanlarla ölümüne savaşmak zorundasın." ifadelerini kullandı.

Bir diğer kullanıcı hikayeyi Rusya-Ukrayna savaşına bağladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden hala Mariupol'da savaşıyorlar. Bu yüzden Ukrayna'nın her santimetre karesi için savaşmak zorunda kalacaklar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cuma mesajları ve sözleri 2022!Cuma mesajları ve sözleri 2022!
"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı
Akşener; "İlk yapacağımız iş" dedi, rakam verdiAkşener; "İlk yapacağımız iş" dedi, rakam verdi
Anahtar Kelimeler:
Asker Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Gözler bu iki toplantıya çevrildi! Ramazan Bayramı sonrası...

Gözler bu iki toplantıya çevrildi! Ramazan Bayramı sonrası...

İlginizi Çekebilir

Çıldırtan olay! Beddua edip "CİMER'e şikayet edin!" dedi

Çıldırtan olay! Beddua edip "CİMER'e şikayet edin!" dedi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Canan Karatay haklı çıktı! Bir kaşıkla...

Canan Karatay haklı çıktı! Bir kaşıkla...

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.