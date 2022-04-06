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  4. SON DAKİKA | NATO'dan flaş açıklama: Rus ordusu doğuya doğru ilerliyor

SON DAKİKA | NATO'dan flaş açıklama: Rus ordusu doğuya doğru ilerliyor

06.04.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Bölgedeki son gelişmeyi duyuran Stoltenberg, Rus ordusunun doğuya doğru ilerlediğini söyledi.

SON DAKİKA | NATO'dan flaş açıklama: Rus ordusu doğuya doğru ilerliyor

Son dakika: Rusya- Ukrayna savaşında bölgedeki son durumu açıklayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Rusya ordusu Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN SİLAHLANIYORLAR"

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki emellerinden vazgeçmediğini vurgulayarak Rus güçlerinin geri çekilmek yerine, Kiev'den uzaklaşarak yeniden gruplandığını, yeniden silahlandığını, ikmal yaptığını ve doğuya yönelmeyi hedeflediğini gözlemlediklerini söyledi.

SAFAF

"SAVAŞIN KRİTİK SAFHASI"

Gelecek haftalarda Donbas'ı ele geçirmek ve işgal altındaki Kırım'a kara köprüsü kurmak için doğu ve güneye doğru bir hamle beklediklerini ifade eden Stoltenberg, bunun savaşın kritik bir safhası olduğuna dikkati çekti.

HGFH

NATO'DAN ÇAĞRI

Öte yandan Stoltenberg açıklamasının devamında "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

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NATO Rusya Ukrayna son dakika haberi
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