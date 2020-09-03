Hem çok faydalı hem ekonomik! Ev yapımı kırışıklık tarifleri ile...

Kırışıklıklar yaşlanmanın çok doğal bir getirisidir. Aslında yaşlanmaya 20'li yaşlardan sonra başlarız. 30'lu yaşlardan sonra ise cildimiz alarm vermeye başlar ve yüzümüzde oluşturduğu ince çizgilerle mesajını verir. Oysa, 30'lu yaşlar kadınların kendisini tam anlamıyla bulduğuna emin olduğu yıllardır. Güzellikleri ve öz güvenleri için kendilerine iyice özen göstermeye çalışırlar. Hatta estetik kaygılar ve genç görünme arzusu günden güne artar. Bu yüzden bu yıllarda geç kalmış hissetmemek için kırışıklık kremi kullanmanız faydalı olur. Bunun için üretilmiş birçok ürün var. Ancak piyasadaki kremler zaman zaman cebimizi yakabiliyor. Neyse ki elimizde evde de yapabileceğiniz son derece doğal ve güçlü tarifler var. Bunları gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz!

KUŞBURNU YAĞI

Kırışıklıkların birçoğu güneşe bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Kuşburnu yağı ise bu noktada oldukça yardımcı. İlk olarak, tencerede bir miktar su kaynatmalısınız. Sonrasında tencerenin üzerine, kaynayan suya değmeyecek şekilde daha büyük bir cam kap koyun. Dört yemek kaşığı doğal bal mumu, yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı ve yarım bardan zeytinyağını koyup eritin. Tüm yağlar iyice karıştıktan sonra 15 damla kuşburnu yağı damlatın. Bir kapsül E vitaminini de ekledikten sonra kremi cildinize sürün.