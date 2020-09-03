Hem çok faydalı hem ekonomik! Ev yapımı kırışıklık tarifleri ile...

Kırışıklıklar yaşlanmanın çok doğal bir getirisidir. Aslında yaşlanmaya 20'li yaşlardan sonra başlarız. 30'lu yaşlardan sonra ise cildimiz alarm vermeye başlar ve yüzümüzde oluşturduğu ince çizgilerle mesajını verir. Oysa, 30'lu yaşlar kadınların kendisini tam anlamıyla bulduğuna emin olduğu yıllardır. Güzellikleri ve öz güvenleri için kendilerine iyice özen göstermeye çalışırlar. Hatta estetik kaygılar ve genç görünme arzusu günden güne artar. Bu yüzden bu yıllarda geç kalmış hissetmemek için kırışıklık kremi kullanmanız faydalı olur. Bunun için üretilmiş birçok ürün var. Ancak piyasadaki kremler zaman zaman cebimizi yakabiliyor. Neyse ki elimizde evde de yapabileceğiniz son derece doğal ve güçlü tarifler var. Bunları gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz!
KUŞBURNU YAĞI
Kırışıklıkların birçoğu güneşe bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Kuşburnu yağı ise bu noktada oldukça yardımcı. İlk olarak, tencerede bir miktar su kaynatmalısınız. Sonrasında tencerenin üzerine, kaynayan suya değmeyecek şekilde daha büyük bir cam kap koyun. Dört yemek kaşığı doğal bal mumu, yarım su bardağı Hindistan cevizi yağı ve yarım bardan zeytinyağını koyup eritin. Tüm yağlar iyice karıştıktan sonra 15 damla kuşburnu yağı damlatın. Bir kapsül E vitaminini de ekledikten sonra kremi cildinize sürün.
BALLI KIRIŞIKLIK LOSYONU
Oldukça basit bu tarif için ilk yapmanız gereken: 1 çay kaşığı bal, 1 çay kaşığı kafur yağı ve 1 çay kaşığı domates suyunu ufak bir kapta iyice karıştırmak. Sonrasında kremi yaklaşık 1 saat kadar soğutucuda bekletin. Kırışıklıkların yoğun olduğu bölgeye masaj yaparak uygulayın. Bu maskeyi haftada bir kez uygulayabilirsiniz.
SALATALIK VE ALOE VERA
Aloe vera cildi beslediğinden, salatalık ise canlandırıcı ve onarıcı özelliklere sahip olduğundan güzellik sektöründe sık sık adı geçen ürünler. Bu tarifte de yarım bardak suya, yarım bardak çekirdekleri alınmış ve küp küp doğranmış salatalık ve yarım bardak aloe vera jeline atıyoruz. Öncelikle bu üçünü de blenderden geçirin. İsteğe bağlı olarak, E vitamini kapsülü döküp karıştırmayı bitirebilirsiniz. Karışımı kaba aktarın ve kapağını kapatın. Yatmadan önce yumuşak bir fırça ile uygulayın ve bir gece bekleyin. Uyandığınızda yüzünüzü ılık su ile durulayabilirsiniz.
NANELİ KIRIŞIKLIK KREMİ
Bu tarif için 3 damla nane ruhunu, 1 çay kaşığı salatalığı, 1 tutam şap tozunu ve 1 çay kaşığı nane suyunu karıştırmalısınız. Bir kaba aldığınız karışımı kırışıklık olan bölgenize parmaklarınızla yedirebilirsiniz.
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