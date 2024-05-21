Hem doğal hem etkili leke çıkarıcı! Çıkmayan lekeniz kalmayacak

İnatçı lekelere çözüm yolları aranıyor. Çikolata, yağ, kalem, pas, çay ve kahve lekesi en zor çıkan lekeler olarak biliniyor. Leke çıkarma işlemi için doğal yöntemlere başvurmak istiyorsanız bu doğal leke çıkarıcı karışımı denemenizde fayda var.

EVDE DOĞAL LEKE ÇIKARICI KARIŞIMI

Doğal leke çıkarıcı için gerekli malzemeler:

Yarım çay bardağı sıvı bulaşık sabunu

Yarım çay bardağı karbonat

Yarım çay bardağı sirke

1 paket kabartma tozu

Yarım çay bardağı su

Büyük boy kavanoz

İlk olarak bir kavanozun içine bulaşık sabunu ve karbonatı ekleyip 1-2 tur karıştırın daha sonra sirke ve kabartma tozunu ekleyin ve karıştırın. Son olarak suyu da ekleyin ve bir tur karıştırın. Daha sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve çalkalayın. Hem doğal hem de oldukça etkili leke çıkarıcı karışımımız kullanıma hazır.

Hazır olan karışımı lekeli bölgeye sürün ve yarım saat kadar bekletin. Daha sonra çamaşır makinesine atın ve yıkayın.







