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    4. Hem doğal hem etkili leke çıkarıcı! Çıkmayan lekeniz kalmayacak

    Hem doğal hem etkili leke çıkarıcı! Çıkmayan lekeniz kalmayacak

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    21.05.2024 10:15
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    Çıkmayan lekeler bazen can sıkıcı olabiliyor. Bazen bir kıyafette bazen de koltuk, halı gibi ev eşyalarında görülen bu lekeler için doğal çözüm önerileri araştırılıyor. Özellikle yağ, kurumuş çamur, meyve, çay ve kahve gibi lekeleri çıkartmak oldukça zor olabiliyor. Bunun için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz hem doğal hem de etkili leke çıkarıcı karışımı deneyebilirsiniz.

    İnatçı lekelere çözüm yolları aranıyor. Çikolata, yağ, kalem, pas, çay ve kahve lekesi en zor çıkan lekeler olarak biliniyor. Leke çıkarma işlemi için doğal yöntemlere başvurmak istiyorsanız bu doğal leke çıkarıcı karışımı denemenizde fayda var.

    EVDE DOĞAL LEKE ÇIKARICI KARIŞIMI

    Doğal leke çıkarıcı için gerekli malzemeler:

    • Yarım çay bardağı sıvı bulaşık sabunu
    • Yarım çay bardağı karbonat
    • Yarım çay bardağı sirke
    • 1 paket kabartma tozu
    • Yarım çay bardağı su
    • Büyük boy kavanoz

    beyaz kirli çamaşır

    İlk olarak bir kavanozun içine bulaşık sabunu ve karbonatı ekleyip 1-2 tur karıştırın daha sonra sirke ve kabartma tozunu ekleyin ve karıştırın. Son olarak suyu da ekleyin ve bir tur karıştırın. Daha sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve çalkalayın. Hem doğal hem de oldukça etkili leke çıkarıcı karışımımız kullanıma hazır.

    leke

    Hazır olan karışımı lekeli bölgeye sürün ve yarım saat kadar bekletin. Daha sonra çamaşır makinesine atın ve yıkayın.

    Vitrin


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    Anahtar Kelimeler:
    leke giderici
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