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Hem ehliyetsiz, hem alkollüydü! Genç kızı yatalak hale getirdi, verilen ceza isyan ettirdi

15.03.2024 10:59
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İzmir'de İsa Eyice'ye (27), ehliyetsiz ve alkollü olarak kullandığı araçla, motosiklete çarptı. Motosikletteki 2 kişiden Dilara Aldanoğlu (25), kaza sonrası yatağa bağımlı hale geldi. Genç kızı yatalak hale getiren Eyice'ye, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma' suçundan 4,5 yıl hapis cezası verildi. Ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanırken bir insanın hayatını karartan Eyice'ye verilen ceza isyan ettirdi.

Hem ehliyetsiz, hem alkollüydü! Genç kızı yatalak hale getirdi, verilen ceza isyan ettirdi

Feci kaza, 31 Aralık 2021'de, Erzene Mahallesi 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü İsa Eyice'nin kullandığı araçla, Sude Solak'ın (22) kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı. Aracın ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralandı. Çevredekiler, durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Solak ve Aldanoğlu'nu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Solak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren ağır yaralı Dilara Aldanoğlu ise Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu, 7,5 ay hastanede tedavi gördü. Aldanoğlu'nun tedavisine daha sonra evinde devam edildi. Hemşirelik eğitimi alan, mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği belirtildi. Kazadan sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen araç sürücüsü İsa Eyice, serbest bırakıldı.

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BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KUSURLU

Sürücü İsa Eyice'nin işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Aldanoğlu'nun ve Solak'ın bulunduğu motosiklete çarpıp yaralanmalarına yol açan sürücü Eyice hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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İddianamede, İsa Eyice'nin kullandığı araçla kavşakta hız kesmeyip, ayrıca yola başka bir aracın gelip gelmediğini de kontrol etmeden, geçiş üstünlüğü kuralına uymadığına dikkat çekildi. Ayrıca trafik bilirkişi raporunda, Eyice'nin, kazanın yaşanmasında kusurlu olduğunun belirlendiğine yer verildiği belirtildi. Alkol ölçüm raporuna göre ise Eyice'nin kullandığı aracın, ruhsatta, ticari olarak kayıtlı olması nedeniyle 0,20 olan alkol sınırını 0,23 promil ile aştığı da bildirildi. İsa Eyice'nin savunmasında; karşı tarafın kusurlu olduğunu düşündüğünü söylediği de iddianamede yer aldı. İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayıp, sanık Eyice hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

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CEZASI YARI ORANINDA ARTIRILDI

Davanın önceki gün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık İsa Eyice katılmazken, Dilara Aldanoğlu'nun annesi Yasemin Aldanoğlu, kız kardeşi Açelya Aldanoğlu, avukatları Gökay Başar, kazada yaralanan Sude Solak, avukatı Zafertuğ Saburlu ile yakınları salonda yerini aldı. Duruşma savcısı, mütalaayı tekrar etti. Dilara ve Sude'nin avukatları, sanığın olası kasttan ceza almasını istedi. Sanık Eyice'ye tedbirsiz ve dikkatsizlik neticesinde birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle önce 3 yıl hapis cezası verildi. Ardından sanık Eyice'nin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen olayın meydana gelmesine bilinçli taksirle sebebiyet verdiği anlaşıldığından bu cezası yarı oranda artırılarak 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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