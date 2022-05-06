Hem fiziksel hem ruhsal rahatlama isteyenler için en iyi yoga matları

Hayat yoğun bir koşuşturmacayla geçiyor. Ev, iş veya okul, çocuklar, aile derken birçok kişi kendisine zaman ayıramıyor. Hâl böyle olunca malum, anı yaşamayı kaçırıyoruz ve zihnimiz sürekli endişelerle doluyor. Bu karmaşa ve yorgunluk dolu hayattan sıyrılıp ana odaklanmanın en kolay ve sağlıklı yolu ise yoga yapmak. Yogayla sadece fiziksel değil; zihinsel rahatlamaya da kolayca ulaşabilir, ana odaklanarak yaşamaktan daha çok keyif alabilirsiniz. Tabii yoga yaparken sağlam ve kaymaz bir yoga matına ihtiyacınız var. "Yoga matı nedir?" diye merak ediyorsanız kısaca açıklayalım: Yoga sırasında hareketleri rahatça yapmanıza ve sert zemini konforlu hâle getirmenize yardımcı olan ürüne yoga matı denir. Gelin, spiritüel yolculuğunuzda size eşlik edecek en iyi matlara hep birlikte göz atalım.

1. Yumuşak dokusuyla CrossPrime TPE Yoga Matı

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En iyi yoga matı araştırmamızda sizin için seçtiğimiz ilk tavsiye olan CrossPrime markalı ürünü yoga ve pilates yaparken tercih edebilirsiniz. Kaymaz tabanı yogada denge duruşları sırasında matın kaymasını engelleyerek hareketleri rahat şekilde yapmanıza yardımcı olur. 6 mm kalınlığı bulunan ürün; omurgayı, dirsekleri, eklemleri ve dizlerinizi mükemmel şekilde yastıklar ve bu bölgelerin acımasını önler. TPE malzemeden elde edilen mat; DBP, DINP, DNOP ve DEHP içermez. Hafif ve bağlanabilen tasarımı sayesinde ürünü istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Yırtılmaya karşı dayanıklı yapısıyla uzun süre boyunca kullanabilirsiniz.

2. Kauçuktan elde edilen Roru Concept Yoga Matı

En iyi yoga matı markaları arasında gösterilen Roru Concept'in şık tasarımlı yoga matı, %100 kauçuktan elde edilir. 4 mm kalınlığa sahip ürün, yoga hareketleri sırasında diz ve omurgayı orta derecede destekler ve konforlu kullanım sunar. Yoga matı kaymaz özelliğiyle ıslak elle bile mükemmel tutuş sağlar. Hareket esnasında kalça, omuz ve eklemde oluşacak hasarları engelleyerek güvenli kullanım imkânı verir. Sarı zemin üzerinde bulunan işlemeler yoga matına güzel bir hava katar. Kullanılmadığı zamanlarda rulo hâline getirebileceğiniz ürünü çantanıza yerleştirerek her yere götürebilirsiniz. Sağlam yapısıyla ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

3. Etnik desenleriyle USR Royal Yoga Mat

"En iyi yoga matı hangisi?" diye soracak olursanız USR Royal Yoga Mat'ı tercih edebilirsiniz. Hem profesyonel hem yeni başlayanlar için ideal olan ürün, doğa dostu materyallerden elde edilir. 6 mm kalınlığına sahip yoga matı hareket sırasında omuz, eklem, dirsek ve dizlerinizi destekler. Böylece olası kazaları engeller. Kaymaz özelliğiyle yoga yaparken hareketleri doğru ve güvenli şekilde yapmanıza yardımcı olur. Omuz askısı ve hafif tasarımı sayesinde matı yanınızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ürün üzerindeki farklı desenler yoga ruhunu yakalamanıza yardım eder. Üstelik matı elde yıkayarak temizleyebilirsiniz.

4. Kaymaz özelliğiyle Ravel Yoga Matı

Yoga matı önerilerinde sırada Ravel Yoga Matı var. Fitness, yoga ve pilates için kullanabileceğiniz ürün; 10 mm kalınlığıyla hareket sırasında omuzlarınızı ve omurganızı destekler. Böylece tüm spor boyunca konforlu kullanım sunar. Tırtıklı alt tabanı sayesinde yeri sağlam şekilde tutan mat, kayma yapmaz ve pozları güvenli şekilde uygulamanıza yardımcı olur. Kullanılmadığı zamanlarda rulo hâline getirilen ürün, fazla yer kaplamaz. Sırt askısı sayesinde matı dilerseniz omuz ya da elde dilerseniz çantaya asarak taşıyabilirsiniz. 180 cm boyu ve 60 cm genişliği olan yoga matı, ideal ölçüleriyle de ihtiyacınıza cevap verir. Dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunar.

5. Avessa Yoga Matı ile rahat kullanımın keyfini çıkarın

"En iyi yoga matı nasıl olmalı?" diye merak ediyorsanız alacağınız ürünün kalın ve kaymaz özellikte olmasına dikkat etmelisiniz. Yoga matı tavsiyelerinde sıradaki önerimiz olan Avessa Yoga Matı; 15 mm kalınlığıyla yoga pozları sırasında diz, dirsek ve omurganızı destekleyerek konforlu kullanım sunar. Neopren malzemeden elde edilen ürün, uzun süre kullanılabilir. Kaymaz özelliğiyle spor aktiviteleri sırasında rahat hareket imkânı sunar ve olası kazaların önüne geçer. Mat üzerinde yazan "avessa" yazısı ürüne güzel bir görünüm kazandırır.

6. Kaliteli yapısıyla Nike Yoga Matı

Yogaya ilgi duyuyor ve başlamak istiyorsanız ekipmanlarınızı yogaya uygun olacak şekilde seçmelisiniz. Böylece konforlu bir şekilde spor yapabilirsiniz. Aksi takdirde satın alacağınız ekipmanlar bazı kazaların oluşmasına neden olabilir. Nike Yoga Matı, dokulu yüzeyi sayesinde yeri sağlam şekilde kavrar ve kaymaları önler. Yogaya uygun tasarımı sayesinde güvenli kullanım sunar. 4 mm kalınlığındaki ürün, dirsek ve dizlerinizi desteleyerek bu bölgelerin acımasını önler. Hafif tasarımıyla ürünü istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. "Yoga matı nasıl temizlenir?" diye merak ediyorsanız sorunuzu hemen cevaplayalım: Ürünü elde yıkayarak rahatça temizleyebilirsiniz.

7. Kolay taşıma imkânı sunan Liveup Yoga Matı

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Yoga matı seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken hususların başında daha önce de belirttiğimiz gibi kalınlık gelir. Yeteri kadar kalın olmayan matlar spor aktiviteleri sırasında dirsek ve eklem yerlerinizin acımasına neden olabilir. Liveup Yoga Matı, 10 mm kalınlığıyla yoga sırasında ihtiyaç duyduğunuz rahatlığı sunar. Kaymaz tasarımı sayesinde spor hareketlerini güvenli şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur. Böylece olası kazaların önüne geçer. Kauçuktan elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Matı yoga dışında pilates ve fitness için de tercih edebilirsiniz. Ürünü ihtiyaç duydukça elde yıkayabilirsiniz.

8. Yeni başlayanların tercih edebileceği Delta Yoga Matı

Ruhsal, bedensel ve zihinsel esenlik hâline ulaşmanızı sağlayacak yoga öğretisini doğru bir şekilde uygulayabilmek için pratikler esnasında kendinizi rahat hissetmeniz gerekir. Bunun için de yoga matı seçimi çok önemli. "Yoga matı ne işe yarar?" diye merak ediyorsanız yoga sırasında sert zemini daha konforlu hâle getirmenize yardım ettiğini söyleyebiliriz. 10 mm kalınlığındaki Delta Yoga Matı, yoga hareketleri sırasında maksimum yastıklama sağlayarak pozları rahat şekilde yapmanızı sağlar. Kaymaz özelliğiyle spor hareketleri sırasında farklı kazaların oluşmasını önler. Sırt askısı ile matı istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz.

9. Bakteri oluşumunu engelleyen Rebuwo Yoga Matı

Rebuwo Yoga Matı, özel tasarımı sayesinde terleme nedeniyle meydana gelen kaymaları önleyerek olası kazaların önüne geçer. Yumuşak yapısıyla konforlu bir kullanım sunar. "Yoga matı kaç mm olmalı?" diye sorarsanız ideal yoga matı kalınlığının 5 ila 10 mm arasında olduğunu belirtebiliriz. Bakteri ve mantar oluşumunu engelleyen ürün, sağlıklı kullanım olanağı vadeder. TPE malzemeden elde edilen ve dayanıklı yapıdaki ürünü ıslak bezle kolayca temizleyebilirsiniz. Yoga matının mor, mavi ve pembe renk seçenekleri arasından zevkinize en uygun olanı seçebilirsiniz.

10. Hafif yapısıyla Housess Yukon Yoga Matı

"En ucuz yoga matı hangisi?" diye merak ediyorsanız Housess Yukon Yoga Matı'nı tercih edebilirsiniz. Çift taraflı kullanabileceğiniz ürün, 8,5 mm kalınlığıyla spor aktiviteleri sırasında diz ve direklerinizin acımasını önler. EVA malzemeden elde edilen mat, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım ömrü sunar. Hafif tasarımıyla ürünü istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Tırtıklı yapısı sayesinde yeri sağlam şekilde tuttuğu ve yoga pozları sırasında kayma yapmadığı için güvenli kullanım sağlar. 171 cm uzunluğu, 55 cm genişliği olan yoga matının boyutları ise oldukça ideal. Ürünün bakımı ve temizliği de son derece kolay.