Hem gece hem de gündüz sıkı takip

Imou Ranger Pro, 1080p FHD video kayıt özelliğinin bulunduğunu belirtelim. Bu sayede hem gündüz hem de gece çekimlerinde pek çok detayı net bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Özellikle 720p kayıt yapan kameralara kıyasla bu ürünün çok daha detaylı sonuçlar verebildiğini söyleyebiliriz.

Bir diğer dikkat çekici özellik ise, 2MP CMOS sensörlü bu ürün, H.265 video sıkıştırma formatına da destek veriyor. Bu sayede, H.264 ile kıyaslandığında, çok daha uzun videoları çok daha az boyutlarda kaydedebiliyor, ki bu da depolama açısından çok önemli.

Imou Ranger Pro’nun güzel bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Ufak bir topu ya da ufak bir küreyi andırıyor.

Konumlandırmasını rahatlıkla yapabiliyor ve hemen kullanıma başlayabiliyorsunuz. Arka tarafına baktığımızda, bağlantı noktalarını görüyoruz, ki depolama için microSD kart girişi de burada bulunuyor. Ürünün kutusunda microSD kart bulunmadığını, bunu ayrıca satın almanız gerektiğini de belirtelim.

IEEE802.11b/g/n kablosuz ağ standardını destekleyen ürün, metrelerce mesafede rahatlıkla bağlantı kurabiliyor. Tabii ki kolay yönetim için Android ya da iOS işletim sistemli cihazınıza Imou Life uygulamasını kurmanızı öneriyoruz.