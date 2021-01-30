Hem gece hem de gündüz sıkı takip

Imou Ranger Pro, 1080p FHD video kayıt özelliğinin bulunduğunu belirtelim. Bu sayede hem gündüz hem de gece çekimlerinde pek çok detayı net bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Özellikle 720p kayıt yapan kameralara kıyasla bu ürünün çok daha detaylı sonuçlar verebildiğini söyleyebiliriz.
Bir diğer dikkat çekici özellik ise, 2MP CMOS sensörlü bu ürün, H.265 video sıkıştırma formatına da destek veriyor. Bu sayede, H.264 ile kıyaslandığında, çok daha uzun videoları çok daha az boyutlarda kaydedebiliyor, ki bu da depolama açısından çok önemli.
Imou Ranger Pro’nun güzel bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Ufak bir topu ya da ufak bir küreyi andırıyor.
Konumlandırmasını rahatlıkla yapabiliyor ve hemen kullanıma başlayabiliyorsunuz. Arka tarafına baktığımızda, bağlantı noktalarını görüyoruz, ki depolama için microSD kart girişi de burada bulunuyor. Ürünün kutusunda microSD kart bulunmadığını, bunu ayrıca satın almanız gerektiğini de belirtelim.
IEEE802.11b/g/n kablosuz ağ standardını destekleyen ürün, metrelerce mesafede rahatlıkla bağlantı kurabiliyor. Tabii ki kolay yönetim için Android ya da iOS işletim sistemli cihazınıza Imou Life uygulamasını kurmanızı öneriyoruz.
Uygulama aracılığıyla kamerayı uzaktan kontrol edebiliyor, bildirimler alabiliyor ve istediğiniz tarihteki kayıtlı videoları tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz.
355 derecelik yatay dönüş ve 90 derecelik eğim özelliği bulunan kamera, 30FPS’ye kadar kare hızına sahip ve 16x dijital zoom özelliği de bulunuyor. Bu kamerayı konumlandırdığınız bölgeyi neredeyse hiç kör nokta kalmadan takip edebilirsiniz.
Diyelim ki evde yoksunuz ve kameranın bulunduğu ortamda bir hareketlenme yaşandı. Kamera, yaşanan hareketlilikleri de otomatik olarak tespit edip takip gerçekleştirebiliyor ve durum hakkında uygulama üzerinden size bilgilendirme yapabiliyor. Böylelikle siz de o an çekilmiş görüntüleri izleyebilir, önlem alabilirsiniz. Öte yandan, cihazın üzerinde yer alan mikrofon ve hoparlör sayesinde, ortam seslerini duyabiliyor ve istenildiği takdirde uzaktan iletişim sağlanabiliyor.
Gelişmiş kızıl ötesi takip sistemi sayesinde, değişen ortam ışık düzeyini algılayabiliyor ve bu sayede gece ve gündüz takip modları arasında otomatik geçişler sağlayabiliyor. Gece kayıt kalitesinin de tatmin edici olduğunu belirtelim.
Tabii ki evdeyken, özel hayatınız dahilinde isterseniz kamera lensini tamamen kapatma ve devre dışı bırakma şansınız da var.
Ve evet, isterseniz video arşivleriniz için NVR cihazı tercih edebilir ya da tercihinizi bulut depolama tarafında da kullanabilirsiniz. Bu seçeneklere de izin veriliyor.
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