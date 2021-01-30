HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hem gece hem de gündüz sıkı takip

Hem gece hem de gündüz sıkı takip

30.01.2021 09:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hem gece hem de gündüz sıkı takip

Güvenlik, hayatımızın her noktasında en önemli konulardan bir tanesi. Yaşadığımız evden çalıştığımız ofise, hatta günlük aktivitelerimizde kullandığımız güzergahlara kadar.

Imou Ranger Pro, 1080p FHD video kayıt özelliğinin bulunduğunu belirtelim. Bu sayede hem gündüz hem de gece çekimlerinde pek çok detayı net bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Özellikle 720p kayıt yapan kameralara kıyasla bu ürünün çok daha detaylı sonuçlar verebildiğini söyleyebiliriz.

Bir diğer dikkat çekici özellik ise, 2MP CMOS sensörlü bu ürün, H.265 video sıkıştırma formatına da destek veriyor. Bu sayede, H.264 ile kıyaslandığında, çok daha uzun videoları çok daha az boyutlarda kaydedebiliyor, ki bu da depolama açısından çok önemli.

Imou Ranger Pro’nun güzel bir tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Ufak bir topu ya da ufak bir küreyi andırıyor.

Konumlandırmasını rahatlıkla yapabiliyor ve hemen kullanıma başlayabiliyorsunuz. Arka tarafına baktığımızda, bağlantı noktalarını görüyoruz, ki depolama için microSD kart girişi de burada bulunuyor. Ürünün kutusunda microSD kart bulunmadığını, bunu ayrıca satın almanız gerektiğini de belirtelim.

IEEE802.11b/g/n kablosuz ağ standardını destekleyen ürün, metrelerce mesafede rahatlıkla bağlantı kurabiliyor. Tabii ki kolay yönetim için Android ya da iOS işletim sistemli cihazınıza Imou Life uygulamasını kurmanızı öneriyoruz.

Uygulama aracılığıyla kamerayı uzaktan kontrol edebiliyor, bildirimler alabiliyor ve istediğiniz tarihteki kayıtlı videoları tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz.

355 derecelik yatay dönüş ve 90 derecelik eğim özelliği bulunan kamera, 30FPS’ye kadar kare hızına sahip ve 16x dijital zoom özelliği de bulunuyor. Bu kamerayı konumlandırdığınız bölgeyi neredeyse hiç kör nokta kalmadan takip edebilirsiniz.

Diyelim ki evde yoksunuz ve kameranın bulunduğu ortamda bir hareketlenme yaşandı. Kamera, yaşanan hareketlilikleri de otomatik olarak tespit edip takip gerçekleştirebiliyor ve durum hakkında uygulama üzerinden size bilgilendirme yapabiliyor. Böylelikle siz de o an çekilmiş görüntüleri izleyebilir, önlem alabilirsiniz. Öte yandan, cihazın üzerinde yer alan mikrofon ve hoparlör sayesinde, ortam seslerini duyabiliyor ve istenildiği takdirde uzaktan iletişim sağlanabiliyor.

Gelişmiş kızıl ötesi takip sistemi sayesinde, değişen ortam ışık düzeyini algılayabiliyor ve bu sayede gece ve gündüz takip modları arasında otomatik geçişler sağlayabiliyor. Gece kayıt kalitesinin de tatmin edici olduğunu belirtelim.

Tabii ki evdeyken, özel hayatınız dahilinde isterseniz kamera lensini tamamen kapatma ve devre dışı bırakma şansınız da var.
Ve evet, isterseniz video arşivleriniz için NVR cihazı tercih edebilir ya da tercihinizi bulut depolama tarafında da kullanabilirsiniz. Bu seçeneklere de izin veriliyor.

vivo Y70 akıllı telefon incelemesi: Işıldayan tasarım

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Honor CEO’su yeni dönem için açıklama yaptıHonor CEO’su yeni dönem için açıklama yaptı
İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?İslam'daki 32 farz nedir, anlamları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Motorola yeni bir şarj sistemi tanıttı

Motorola yeni bir şarj sistemi tanıttı

Huawei büyük kan kaybına uğradı

Huawei büyük kan kaybına uğradı

Xiaomi, bu sabah Mi Air Charge teknolojisini tanıttı

Xiaomi, bu sabah Mi Air Charge teknolojisini tanıttı

Akıllı telefon pazarı yeniden büyüyor

Akıllı telefon pazarı yeniden büyüyor

Honor CEO’su yeni dönem için açıklama yaptı

Honor CEO’su yeni dönem için açıklama yaptı

Akıllı telefon pazarının yeni lideri

Akıllı telefon pazarının yeni lideri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.