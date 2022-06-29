Hem kadın hem erkekler için kolay uygulanabilir en iyi yüz ağdası çeşitleri

Yüz ağdaları genellikle bant şeklinde bulunsa da kalem gibi farklı çeşitte ürünler de piyasada yer alıyor. Farklı içerik ve formüldeki yüz ağdaları en pratik şekilde pürüzsüzlüğü yakalamanıza imkân tanıyor. Yüze ağda yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar da bulunuyor. Bölgenin kuru ve temiz olması, aynı yere birden fazla kez ağda yapmamak gibi. ''Yüz ağdası nasıl yapılır? En iyi yüz ağdası hangisi?'' soruları kafanızı karıştırıyorsa sizin için derlediğimiz ürünlere ve bilgilere göz atalım!

1. Shea yağı ve açai üzümü ile zenginleştirilen: Veet Easy-Gelwax Ağda Bandı Yüz Bölgesi 20'li

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Yüz için en iyi ağda markası olan Veet'in Yüz İçin Ağda Bandı'nın easy-gelwax ile geliştirilen jel formülü, cilt üzerinde kolayca dağılıyor. Normal ciltlerin kullanımına uygun olan ve en kısa tüyleri bile yakalayan ağda bantları, 1,5 mm tüyleri bile kökünden alarak 28 güne varan pürüzsüzlük yaşatıyor. İçeriğindeki shea yağı cildi nemlendirirken açai üzümü ciltte hoş bir koku bırakıyor. Hassas uygulamalar için özel olarak tasarlanan ürün; dudak üstü, yanak ve çene gibi küçük ve hassas bölgeler için kullanılabiliyor.

2. Pratik ve kolay: Sesu Yüz Sir Ağda Bandı Hassas Ciltler 20'li

Hassas cildiniz için hızlı, kolay ve etkili uygulama yapabileceğiniz ağda arıyorsanız sizin için harika bir önerimiz var. Sesu Yüz Sir Ağda Bandı, size pratik ve kolay kullanım sunuyor. Ürünü seyahatlerde kolayca yanınızda taşıyabilir, ihtiyaç duyduğunuz an kullanabilirsiniz. Özel formülü sayesinde hassas ciltlerde kullanıma uygun olan ürünün içeriğindeki shea yağı, cildi nemlendirmeye yardımcı oluyor. Şeker içermeyen ürün; dudak üstü, çene, kaş üstü ve yanak gibi yüzdeki küçük ve hassas bölgelerde kullanılabiliyor. Düzenli olarak kullanıldığında tüylerde gözle görülür azalma ve incelme yapıyor.

3. Portakal aromalı pürüzsüzlük: Vi-vet Sir Ağda Bandı (Yüz İçin) Azulen 24 Adet

Yüz için en iyi ağdalardan biri olan Vi-vet Sir Ağda Bandı'nın kutu içeriği, 24 adet bant ve üç adet temizleme yağlı mendilden oluşuyor. Çok kısa tüyleri dahi acıtmadan alırken temiz ve pürüzsüz görünüm kazandırıyor. Pratik ve hijyenik olan portakal aromalı ürün; doğal reçineden üretiliyor ve şeker içermiyor. Kullanımı için çift taraflı bandı yumuşayana kadar ellerinizin arasında ovuşturun. Bandı ikiye ayırıp yüz bölgenizde istediğiniz yere tüylerin çıkış yönüne doğru yapıştırın. Hafifçe sıvazladıktan sonra bir elinizle cildinizi gerin. Diğeriyle band,ı tüylerin çıkış yönünün tersine hızlı ve tek hareketle çekin.

4. Aloe vera ve üzüm çekirdeği yağı özlü: Isana Yüz ve Bikini Bölgesine Uygun Soğuk Ağda Bandı 20 Adet

Isana Soğuk Ağda Bandı, yüz ve bikini bölgesinde kullanılabiliyor. İçeriğindeki aloe vera ve üzüm çekirdeği yağı özü sayesinde kolayca uygulanabiliyor. Derinlemesine ve uzun süre dayanaklı, pürüzsüz cilt deneyimi sağlıyor. Paketin içerisinde 20 adet çift taraflı ağda bandı ve dört adet temizleme mendili bulunuyor. Ürünü kullanmadan önce uygulama yapacağınız bölgenin temiz, kuru ve yağsız olmasına dikkat edin. Gerekirse bölgeyi pudralayabilirsiniz. Ağda bandını enfeksiyonlu, yaralı, tahriş olmuş veya alerjik reaksiyon göstermiş cilt üzerinde; siğil, ben, akne veya güneş yanıklarında kullanmanız önerilmiyor.

5. Yenilikçi tasarım: Remove Retouch Pen Yüz Bölgesi Sir Ağda Kalemi

Sırada yüz için ağda çeşitleri arasında özellikle kaş ve dudak çevresinde etkin olarak kullanılmak için tasarlanan Remove Retouch Pen Yüz Bölgesi Sir Ağda Kalemi var. Ürün; diğer ağdalardan farklı olarak daha küçük bölgeler, özellikle kaş şekillendirmek için oldukça uygun. Pratik, hızlı ve kolay ağda deneyimini yaşamak için kimseye ihtiyaç duymadan istediğiniz yerde uygulama yapabileceğiniz özelliklere sahip. Ağda kaleminin ergonomik uygulama ucu ve akıllı aplikatörü sayesinde kusursuz kavisler elde edebilirsiniz. %100 sir ağdadan oluşan ürün, en az 20 dozluk uygulama yapmanıza imkân tanıyor ve ısı gerektirmiyor. Ürünün içeriğinde gerçek balmumu bulunuyor.

6. Uygun fiyatlı: Bee Beauty Yüz İçin Ağda Bandı

Uygun fiyatlı Bee Beauty Yüz İçin Ağda Bandı'yla tanışmaya hazır mısınız? Tüyleri kökünden alarak pürüzsüz cilt sağlayan ürün, dört haftaya kadar etkili sonuç veriyor. Üstelik kısa tüylerde bile etkili ve uygulama öncesi bantları ısıtmak gerekmiyor. Dermatolojik olarak test edildiği için cilt üzerinde herhangi bir hassasiyet yaratmıyor. Daha etkili sonuç için kıl uzunluğunun bir iki mm arasında, uygulama öncesi cildin temiz ve kuru olması öneriliyor. Uygulanacak bölgenin tamamen kuruması için talk pudrası kullanabilirsiniz. Kutu içinden çıkan ağda sonrası temizleme mendili, işlem sonrası tüm kalıntıları gidermenize yardımcı oluyor.

7. Kolay açılabilen formülüyle: Remove Yüz Ağda Bandı 24'lü

Remove Yüz Ağda Bandı'nı kullanarak saniyeler içinde pürüzsüz ve bakımlı bir cilde sahip olmak ister misiniz? Remove Yüz Ağdası, erkek ve kadınların kullanımı için geliştirilmiş. Ağda, dört haftaya süren etkisiyle yumuşak ve pürüzsüz cilt vadediyor. Kolay açılabilen formülüyle elde ısıtmaya gerek kalmadan pratik ve konforlu şekilde kullanılabiliyor. İnatçı ve sık tüyler için üretilen ağda bandı, dermatolojik olarak test edilmiş ve hassas ciltlerin kullanımına uygun. Paraben, mineral yağ, şeker ve kolofan içermiyor. Kutu içindeki ağda sonrası temizleme mendillerini kullanarak işlem sonrasında cildinizi temizleyip rahatlatabilirsiniz.

8. İhtiyaç duyduğunuz an yanınızda: Lapiden Yüz İçin Ağda Bandı 12'li

Lapiden Yüz İçin Ağda Bandı kutusunun içinde altı çift yüz ve altı çift vücut için bant bulunuyor. Bu soğuk ağda bandını ısıtma, bulaşma, akma derdi olmadan tek başınıza kolayca kullanmanız mümkün oluyor. Tüyleri köklerinden çekerek kök oluşumunu zayıflatıyor ve ciltteki istenmeyen tüyleri kolayca temizliyor. ''Lapiden Yüz Ağdası nasıl kullanılır?'' sorusunu da hemen yanıtlayalım. Uygulama yapmak istediğiniz bölgenin temiz ve kuru olduğunu gördükten sonra çift taraflı ağda bandını ayırıp yapıştırın. Cildinizi gererek tüylerin çıkış yönünün tersine doğru tek harekette bandı çekin. İşte, bu kadar kolay!

9. Şeffaf ve parfüm içermeyen formülüyle: Veet Pure Hipoalerjenik Yüz Ağda Bandı 20'li

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Türkiye'nin ilk hipoalerjenik sir ağda bandı Veet Pure ile tanışmaya hazır mısınız? Ürün, alerjik reaksiyon riskini minimize etmek için özel olarak geliştirilmiş. Şeffaf, kokusuz ve kızarıklık karşıtı formüle sahip. Easy-gelwax teknolojisiyle geliştirilen jel formülü, cilt üzerinde dağılıp tüylere kolayca yapışıyor. Tüyleri kökünden alan Veet Pure Hipoalerjenik Yüz Ağda Bandı ile 28 güne kadar ipeksi pürüzsüzlük deneyimini yaşayabilirsiniz. Dudak üstü, yanak ve çene gibi küçük ve hassas bölgeler için ideal olan Veet Pure Yüz Ağdası'nı kullananlar, ürünün kalitesini doğruluyor.

10. Üç farklı etkili pürüzsüzlük: Bioder Epiten Yüz İçin Sirli Ağda Bantları 1+1

En iyi yüz ağdası listesindeki Bioder Epiten Yüz İçin Sirli Ağda Bantları; bitkisel içeriğiyle hassas ciltler dâhil, tüm cilt tipleri için uygun. Pratik şekilde istenmeyen tüyleri temizlerken ilk kullanımdan itibaren tüylerin daha geç çıkmasını ve azalmasını sağlıyor. İçeriğindeki melisa özünün antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallere karşı cildi etkili olarak koruyor. Ayrıca içeriğinde turunç ve papatya özü de bulunuyor. Üç farklı etkili Bioder Epiten Yüz Ağdası yorumları da ürünün epey pratik ve tüyleri almada çok etkili olduğu yönünde.