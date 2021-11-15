Hem kalıcı hem de ekonomik olsun diyenlere 100 TL altı parfüm önerileri

İmza parfümünüzü ararken farklı parfümler kullanıp en uygun olana ulaşabilirsiniz. EDT ve EDP parfümler, diğer parfümlere kıyasla daha yoğun ve kalıcı kokulara sahip. Bu tipteki kalıcı ama ekonomik ürünleri incelemek için listeye göz atabilirsiniz.

1. Maskulen ve ferah kokular bir arada: Privacy Gold Men EDT Erkek Parfüm



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Yoğun kokusuyla uzun süre kalıcılık vadeden Privacy Gold Men EDT erkek parfümünü kullanırken sürekli parfüm tazelemenize gerek kalmayacak. Bu parfüm 4-6 saat arasında değişen bir kalıcılığa sahip. Üst notalarında bergamot, galbanum ve nutmeg olan parfümün orta notalarında sedir ağacı, yasemin, lavanta ve ıtır çiçeği yer alır. Bunlarla beraber parfümün alt notalarında amber, misk, sandal ağacı ve paçuli kokuları bulunur. Uzun lafın kısası, odunsu ve çiçeksi kokular bu parfümde birlikte bulunur ve fark yaratır!

Maskulen havanızı ferah kokularla tamamlamak için bu parfümü inceleyebilirsiniz!

2. Meyve ve çiçek kokularıyla ferah bir hava yakalayın: Avon Wish of Love Kadın EDT

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, sıcak günlerde kullanmak için daha ferah ve meyveli kokular tercih edilebilir. Meyvemsi ve çiçeksi kokulara sahip olan Avon Wish of Love Kadın EDT parfüm ile ferah ve hoş bir koku yakalayabilirsiniz. Üst, orta ve alt notalarında kızılcık, kiraz çiçeği ve gül yaprakları yer alan bu parfümde bir araya gelen kırmızı çiçekler, ambalajla da uyum sağlar. Sıcak bir hava veren bu parfümle kadınsı bir hava yakalamanız mümkün.

EDT tipinde üretilen bu parfümü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Armut ve sedir ağacının ferah kokusu bu parfümde: Axe Black Erkek Parfüm EDT

100 ml'lik ambalajıyla uzun süre kullanabileceğiniz Axe Black Erkek Parfüm, maskulen kokusuyla tarzınıza uyum sağlar. İçeriğinde armut ve sedir ağacı yer alan bu parfümün sedir ağacından gelen odunsu bir kokusu var. Aynı zamanda armutun ferah ve meyvemsi kokusunu da barındırdığı için sedir ağacının yoğun kokusunu dengelemeyi de başarır. Kış ve sonbahar aylarında özellikle kullanabileceğiniz parfüm, kokusuyla bu mevsimlere çok yakışır. EDT parfüm tipinde tasarlanan bu ürün, saatler boyunca kalıcılık sağlar. Vücut spreyi ile kullandığınızda da yoğun bir koku elde edebilirsiniz.

Parfümü incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak!

4. Narenciye kokuları ve odunsu dokunuş bir arada: Blade Racer EDT Erkek Parfüm

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Odunsu, çiçeksi ve turunçgil kokularını bir arada sunan Blade Racer EDT Erkek Parfümü'nün içeriğinde birçok farklı koku var. Üst notalarında bergamot, mandalina, aldehit ve limon yer alan bu parfüm, baskın olarak turunçgil kokusu yayar. Orta notalarında ise ylang ylang, siklamen, yasemin ve müge çiçeği bulunan parfümde çiçeksi bir etkiyi de fark edebilirsiniz. Parfümün alt notalarında ise sedir ağacı, amber ve misk yer alır.

Alt notalardaki kokuları sayesinde daha maskulen ve odunsu bir havaya sahip olan bu parfümü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Romantik bir koku için: Emotion Romance EDT Kadın Parfüm

Üst notalarında elma, mandalina ve şeftali kokularını barındıran Emotion Romance EDT Kadın Parfüm, imza parfümünüze dönüşebilir. Parfümün orta notalarında ise leylak, gül, iris ve ylang ylang kokuları bulunur. Son olarak alt notalarında misk, amber, heliotrope bitkisi, sandal ağacı ve sedir ağacı bulunan parfüm odunsu ve baharatlı kokularla kapanış yapar. Üst, orta ve alt notaların uyum içinde olmasıyla çiçeksi ve odunsu koku bir arada sunulur.

Şık şişesiyle banyonuzda ve makyaj masanızda hoş bir görünüm elde etmenizi sağlayan bu parfümü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

6. Egzotik ve çiçeksi bir koku: Avon Far Away Kadın Parfüm EDP

EDP parfüm tipinde tasarlanan Avon Far Away Kadın Parfümü, 7 saat civarında bir kalıcılık vadeder. Avon markasının yıllardır değişmeyen ve zamansız parfümü, çiçeksi ve oryantal kokulardan hoşlananlara uygun olarak tasarlanır. İçeriğinde yer alan sandal ağacı, frezya ve yasemin kokularıyla egzotik ve kadınsı bir hava yakalamanız mümkün. Sonbahar ve kış aylarına çok yakışan bu parfümü dilerseniz, dört mevsim boyunca kullanabilirsiniz. Aynı zamanda şişesinde püskül detayları bulunan bu parfüm, hoş bir dekor olarak da kullanılabilir.

50 ml'lik ambalajı sayesinde kolayca yanınızda taşıyabileceğiniz bu parfümü incelemek için tıklayın.

7. Zarif ve etkileyici bir koku arıyorsanız: Alberto Taccini Ma Chérie EDP Kadın Parfüm

Şık şişe tasarımıyla Alberto Taccini Ma Chérie EDP Kadın Parfümü, kokusu sayesinde birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarır. Şişe tasarımıyla uyum sağlayan bir kokusu bulunan bu parfümün üst, orta ve alt notaları ahenk içinde tasarlanır. Hafif ama etkili olan kokulardan oluşan parfümün üst notalarında menekşe yaprağı, gardenya ve pembe dut bulunur. Orta notalarında gül, yasemin ve menekşe yer alır. Alt notalarında ise sedir ağacı, misk ve beyaz çiçekler bulunan bu parfüm, sade ve çabasız bir stile uygun olarak üretilir.

İncelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Çiçeksi ve odunsu kokuların uyumu: Bargello 384 Floral EDP Kadın Parfüm

Estetik ve sade bir şişe tasarımı olan Bargello 384 Floral EDP Kadın Parfümü, 50 ml'lik boyutuyla her zaman yanınızda bulundurabileceğiniz bir ürün. İçeriğinde yasemin çiçeği, müge çiçeği ve orkide olmak üzere çiçeksi kokular yer alan bu parfümle baharı vücudunuzda hissedebilirsiniz. Bununla birlikte mandalina ve çilek içeren parfümün meyvemsi bir kokusu da var. Aynı zamanda misk ve sandal ağacı notaları bulunan parfüm ile odunsu ve baharatlı bir etki elde edilir. Günlük kullanıma uygun olan parfümü sportif tarzınızla da kullanmanız mümkün.

Antialerjik üretilen parfümü incelemek için tıklayabilirsiniz.

9. Baharatlı kokularla maskulenliği yansıtın: Sansiro Parfüm Bay No.E500

Meyve ve baharat kokularıyla harmanlanan bu parfümün egzotik bir kokusu bulunur. Sansiro 50 ml Parfüm Bay No.E500 ürününün üst notalarında kırmızı mandalina, nane ve greyfurt olmak üzere ferah ve meyvemsi kokular yer alır. Orta notalarında ise saf gül, sarı meşin ve tarçın bulunan bu parfümün baharatlı kokuları burada ağır basar. Silhat, kehribar, odun ve paçuli kullanılarak alt notaları oluşturulan parfüm, odunsu ve baharatlı kokusu ile kapanış yapar. Tüm cilt tiplerine uygun olarak tasarlanan bu parfüm günlük kullanım için ideal.

Bu dinamik kokulu parfüme ulaşmak için tıklayın.

10. Pembenin çiçeksi dokunuşu: DeFacto Kadın Pink Parfüm



Pembe şişe tasarımıyla kokusunun birebir uyduğu DeFacto Kadın Pink Parfüm, birçok kişiye hitap edebilir. Günlük ve özel günlerde kullanılabilen parfümün üst notalarında bergamot, ananas, şeftali ve elma buluşur. Orta notalarında amber, manolya, limon ve vanilya yer alır. Son olarak, alt notalarında karamel ve sedir ağacı yer alan bu parfümün çiçeksi ve şekerli bir kokusu var. Vanilya ve amber kokuları ile kış aylarına gayet yakışan bu parfüm, ferah bir etki sunar.

Pembe gibi şeker olan bu parfümü incelemek için buraya tıklayın.

