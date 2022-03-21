Hem oyun oynayayım hem işlerimi kusursuzca halledebileyim diyenler için Samsung Tab A7 özellikleri

Bir tablet bilgisayardan ne istersiniz? Biz bu sorunun cevabını sizin için verelim. Elbette güçlü işlemci, yüksek çözünürlüklü bir kamera, geniş saklama alanı ve dahası... Tüm beklentilerinize karşılık verecek bir tablet bulmak epey zor olsa da endişelenmenize hiç gerek yok çünkü aramanızı sonlandıracak bir ürün incelemesiyle karşınızdayız! Samsung Galaxy Tab A7, fiyatına kıyasla kullanıcılarını oldukça memnun eden tablet modellerinden biri. O hâlde Samsung Galaxy Tab A7'yi tüm detaylarıyla incelemeye ne dersiniz?

Samsung Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab A7'nin teknik özellikleri

Samsung Tab A7 özellikleri; işlevselliği, minimal tasarımı ve cazip fiyatıyla teknoloji dünyasına yeni bir ses getiriyor. 10.4 inçlik ince çerçeveli geniş ekranı e-kitap okuma, dizi izleme, oyun oynama ve içerik düzenleme gibi birden çok işlemi keyifle gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. 2000 x 1200 piksel çözünürlüğü ile kullanıcılara oldukça net görüntüler sağlıyor. Gün içinde müzik dinlemeden yapamıyor veya saatlerce film izliyorsanız Samsung Galaxy Tab A7'nin çok seveceğiniz bir özelliği bulunuyor: Cihazın Dolby Atmos destekli dörtlü stereo hoparlörü, kaliteli bir ses deneyimi için ihtiyacınız olan her şeyi size sunuyor. Android 10 işletim sistemiyle desteklenmiş 8 çekirdekli Snapdragon 662 işlemciye sahip Samsung Galaxy Tab A7, günlük işlerinizi rahatça halledebilmenize ve oyunlarınızı kasma problemi yaşamadan oynamanıza imkân veriyor. Ürün, aynı zamanda 1 TB'a kadar yükseltilebilen 32 GB depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Bu sayede ihtiyaç duyduğunuzda saklama alanınızı rahatlıkla genişletebiliyorsunuz. Peki, cihaz kullanıcılarına ne kadar pil ömrü sağlıyor? 7040 mAh kapasiteli bataryası, 2020 yılında tanıtılan iPad'e göre kullanıcılarına daha uzun bir kullanım süresi veriyor. 8 MP ana kamerası, her zaman net ve parlak fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor. Serinin bir diğer modeli olan Tab A7 Lite ve Tab A7 arasında bir seçim yapamayanlar için Tab A7 Lite ne gibi farklılıklar sunuyor, kısaca özetleyelim.

Samsung Tab A7 Lite ile Samsung Tab A7 karşılaştırması yapıldığında Tab A7'nin daha yüksek pil kapasitesine sahip olduğu görülüyor.

Tab A7 Lite, Android 11 işletim sistemi sunarken Tab A7 modeli, Android 10 sürümüyle kullanıcılarını karşılıyor.

Ekran özellikleri bakımından kıyaslandığında Samsung Galaxy Tab A7'nin daha yüksek çözünürlük sunduğunu söylemek mümkün oluyor.

Samsung Galaxy Tab A7'nin avantajları ve dezavantajları

Samsung Galaxy Tab A7'ye dair tüm detayları merak edenler ve buna göre bir seçim yapmak isteyenler için öncelikle cihazın sunduğu avantajlardan bahsedelim.

Cihazın yüz tanıma kilidi güvenlik konusunda kolaylık sağlıyor. Yeterli ışık olmadığında aksaklık yaşatsa da kullanıcılarını tatmin edecek bir özellik olarak öne çıkıyor.

Metal kasası kaliteli bir tablet bilgisayar isteyenlere hem dayanıklılık hem şık bir görünüm sunuyor.

Ürün sayesinde kolayca Samsung Galaxy akıllı telefonunuza bağlayarak gelen bildirimleri vakit kaybetmeden görebiliyorsunuz.

Samsung Knox ise verilerinizi virüs tehdidine karşı güvende tutuyor.

Google Duo sayesinde sohbet etmek istediğiniz arkadaşlarınızla kolayca iletişim kurabiliyorsunuz.

Çevrim içi dersleri rahatlıkla takip edebiliyor, video izlerken not almaktan geri kalmıyorsunuz.

Cihazın dezavantajlarını ise şu şekilde açıklayabiliriz:

Ürün yüksek kapasite gerektiren oyunları desteklemiyor.

Her zaman olmasa da uygulamaları açarken minik takılmalar yaşatabiliyor.

Tabletin özellikle akşamları ihtiyaç duyabileceğiniz arka kamera flaşı bulunmuyor.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite özelliklerine baktığımızda A7 Lite daha uygun fiyatlı bir model olmasına rağmen Tab A7'den daha hızlı çalışıyor.

Samsung Galaxy Tab A7'yi kullananların yorumları

Samsung Galaxy Tab A7 kullanıcılarının görüşleri; ürünün ekran boyutu, arayüzü, ses kalitesi ve şarj süresi gibi çoğu konuda memnun kaldıkları yönünde oluyor. Ürünün özellikle rakiplerine göre daha geniş ve yüksek çözünürlüklü bir ekran sunması, kullanıcıların beğenisini toplayan özelliklerin başında geliyor ancak cihazla birlikte bir kulaklığın sunulmaması, hızlı şarj destekli olmasına rağmen buna yönelik bir şarj adaptörünün bulunmaması, yalnızca Samsung telefonlarla senkronize olması ürünün olumsuz yönleri arasında yer alıyor. "Peki, bu dezavantajları yine de almama engel mi?" diye sorarsanız Samsung Galaxy Tab A7'nin sizi fiyat-performans açısından en memnun edecek ürünlerden biri olduğunu belirtelim.

Samsung Tab A7'ye alternatif ürünler

1. Lenovo Tab M10 Plus

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Samsung Galaxy Tab A7'ye alternatif bir ürün arayışındaysanız Lenovo Tab M10 Plus'a bir şans verebilirsiniz. Modern tasarımıyla beğeni kazanan ürün, 10.3" FHD ekranı ve çift hoparlörüyle tam bir fiyat performans ürünü. Üstelik Google Asistan aracılığıyla evinizdeki akıllı cihazları yönetebileceğiniz Akıllı Şarj İstasyonu özelliği bulunduran Lenovo Tab M10 Plus, sıradanlıktan uzaklaşmak için güzel bir fırsat.

2. Philips M9 Pro

1200 x 1920 çözünürlüklü ve 10.1 inç ekrana sahip Philips M9 Pro ile yüksek kalitede video izleme, oyun oynama gibi birçok işlemi rahatlıkla yapabilir; tabletinizi 5000 mAh kapasiteli lityum pili sayesinde gün boyu kullanabilirsiniz. Ürünün 8 çekirdekli ARM Cortex-A53 işlemcisi uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapmanıza olanak sağlıyor. Tablet, hafifliği ile dilediğiniz her yere kolayca taşımanıza yardımcı oluyor.

3. Huawei MediaPad T5

8 çekirdekli güçlü işlemcisiyle akıcı bir performans sunan Huawei MediaPad T5, Samsung Tab A7'ye rakip ürünler arasında yer alıyor. Micro SD kart sayesinde 256 GB'a kadar artırabilir belleğiyle tüm verileriniz için yer açabilir, gözlerinizi Göz Konforu Modu ile zararlı ışınlardan koruyabilirsiniz. Çocuklar için tasarlanmış uygulamaları ile onlara hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim yaşatabilirsiniz.

4. Casper Via S30

Casper Via S30; gün boyu aralıksız mail yanıtlayabileceğiniz, müzik dinleyebileceğiniz veya video izleyebileceğiniz 7400 mAh güçlü bataryasıyla beğeni kazanıyor. 5 MP ana kamerasıyla yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebileceğiniz yeni nesil tabletlerden biri olan ürün, 2.0 gHz’e çıkan turbo frekansı ile tüm uygulamalarınızı donma ya da takılma sorunu olmadan yüksek hızda kullanmanızı sağlıyor.

5. Alcatel 1T 10

Alcatel 1T 10, hayatınızı kolaylaştırmaya hazır. İster Google Asistan uygulamasıyla görevlerinizi organize edin ister TFT 16M renkli ekranıyla dizi veya filmleri maksimum parlaklıkta izleyin. Android 10 işletim sistemi destekli cihazın 4080 mAh'lık bataryasıyla saatlerce tabletinizin keyfine varmamak için hiçbir sebep yok ancak Alcatel 1T 10'un fotoğraf tutkunlarını tatmin edecek bir kaliteye sahip olmadığını belirtmeden geçmeyelim.

6. Concord Dream C-754

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Orta segment ama fonksiyonel bir tablet arayanlar için Concord Dream C-754 oldukça ideal bir seçim. GPS takip sistemi bulunan tablet, SIM kartınızı kullanarak internet bağlantısı kurmanıza yardımcı oluyor. Dilediğiniz her an görüntülü konuşma olanağı sunan 5.0 MP ana kamerası ve 2.0 MP'lik ön kamerası, canlı ve parlak kareler elde etmenizi sağlıyor.

7. HUAWEI MatePad T 10S

HUAWEI Kirin 710A işletim sistemiyle kullanıcıların karşısına çıkan HUAWEI MatePad T 10S'de 64 GB depolama alanı bulunuyor. 10.1 inçlik 1920 x 1200 piksel FHD ekranıyla kaliteli bir görüş sunuyor. Tek renk seçeneği bulunan ürün, çift hoparlör özelliğiyle güçlü ses sistemlerini aratmıyor. Çocukları es geçmeden tasarlanmış Çocuk Köşesi, miniklerin dünyayı keşfetmelerine de destek oluyor.