Her yaşa ve döneme uygun en iyi bebek maması tavsiyeleri

Sizin gibi bebeği için en iyisini isteyen ebeveynler, en iyi bebek mamasını seçebilmek için gece gündüz bebek maması tavsiyelerini inceleyebiliyor. Eğer siz de bebeğinize en sağlıklı bebek mamasını seçmek için büyük bir uğraşa girdiyseniz size sıraladığımız birbirinden faydalı bu bebek mamalarını gördüğünüzde bebeğinizin hak ettiği hassasiyeti ona sağlayarak ihtiyacı olan besinleri ona verebilirsiniz.

1. SMA OPTIPRO, yeni doğan bebeklere özel!

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Anne sütü, bebekler için olmazsa olmaz gıdalardan biri. Annelerin bebeklerine vermiş olduğu bu mucize, bazen yeterli olmayabiliyor ve böyle zamanlarda anne sütüne destek olan yardımcı gıdalar gerekebiliyor. SMA OPTIPRO; 0-6 ay arasında, yeni doğan bebeklere verilebilecek en güzel bebek mamalarından biri. Tamamen anne sütünden esinlenilerek yapılmış olan SMA OPTIPRO, yeni doğan bebeklere uygun bir formülle üretildiği için içerisinde bebeklerinize zarar verebilecek ya da gelişimlerini engelleyecek herhangi bir katkı maddesi barındırmıyor. Bir doktor tavsiyesi ile kullanılmaya başlanması, bebeğinizin kendisine en yararlı gıdayı alabilmesi için oldukça gerekli.

İlk 6 ayın bebekler için çok kritik olduğunun farkında olarak bebeğiniz için en iyisini istiyorsanız hemen şimdi buraya tıklayabilirsiniz.

2. Humana ile doğumdan itibaren tam destek!

Humana, doğumdan itibaren anne sütü alamayan ve anne sütünün eksikliğini yaşamaması için yeni doğan bebeklere verilen bir destek sütü. Bebeklerin ihtiyacı olan prebiyotik bileşenleri içeren Humana, alerji oluşturma riski bulunan gluteni barındırmamasıyla doktorlar tarafından yeni doğum yapmış annelere önerilen bir ürün. Bebeğinizin sağlık bir şekilde gelişimini sağlamak ve ona en uygun olan destek sütünü bulabilmek için mutlaka bir doktor önerisiyle kullanımına başlanılması tavsiye edilen Humana, 800 gramlık boyutuyla da uzun bir süre kullanım sağlıyor.

Humana Destek Sütü ile ilgili olarak daha da ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz şimdi buradaki linke tıklayabilirsiniz.

3. Süt, irmik ve meyveler ile lezzetli bir öğün sağlayın!

Bebek gelişiminde bir sağlık sorunu yoksa 6. aydan itibaren ek gıda dönemi başlar ve bebekler sindirimi kolay olan yiyecekler ile tanışırlar. Aptamil Sütlü İrmikli 4 Meyveli Mama, bebeklerin ihtiyacı olan vitaminleri yavrunuza vermenize yardımcı olur. İçerisinde herhangi bir şeker ilavesi olmayan Aptamil Sütlü İrmikli 4 Meyveli, tamamen içerisindeki meyvelerin doğal şekerlerinden yararlanır. Bebekler için 6 ay ile 36 ay arasında kullanılabilen Aptamil, kalsiyum ve demir açısından da oldukça yararlı bir ek gıda.

İçerisindeki meyveler nedeniyle bebeğinize oldukça lezzetli bir öğün sağlarken bir yandan da vitamin takviyesinde bulunmak isterseniz Aptamil Sütlü İrmikli 4 Meyveli'ye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Bebeğinizin gelişimi için bebek mamaları oldukça önemli!



Piyasada bebeğiniz için alabileceğiniz onlarca farklı bebek maması markası bulunuyor. Bunların arasından bebeğinize en uygun ve en yararlısını satın almak, sizin en doğal hakkınız. Bebelac, bebekler için en sağlıklı mamalardan birisi. Neredeyse bütün annelerin tercih ettiği Bebelac, ilk 6 aydan sonra bebeğiniz için kullanabileceğiniz en yararlı mamalardan biri. İçerisindeki yoğun vitaminler ile bebeğinizin sağlıklı gelişiminde büyük bir katkısı bulunan Bebelac 5'i 1 Arada; A, B, C ve D vitaminlerini barındırmasıyla bir bebek mamasına karşı olan bütün beklentilerinizi karşılıyor. Bununla birlikte bebeklerin en çok ihtiyaç duyduğu bileşenlerden biri olan kalsiyumu da barındırmasıyla Bebelac ebeveynlerin vazgeçilmezlerinden biri oluyor.

Eğer siz de Bebelac 5'i 1 Arada'nın mucizesi ile bebeğinizi tanıştırmak isterseniz şimdi buraya tıklayabilirsiniz.

5. Bebeğinizi mutlu etmek işte bu kadar kolay!

Bebeğinizi ek gıdalar ile tanıştırmaya başladığınız dönemlerde onun ihtiyacı olan vitaminleri karşılayan pek çok farklı gıda ile içli dışlı oluyorsunuz. Bambala markasının içerisinde birbirinden farklı lezzetleri barındıran bu seti, sizin için büyük bir kolaylık sağlıyor. Her biri bebeğinizin ihtiyaçları düşünülerek üretilen ve herhangi bir katkı maddesi içermeyen bu besinler, birbirinden farklı lezzetleri ile çocuğunuzun vazgeçilmezleri olacak. Eğer siz de ek gıda döneminde bebeğinize ne tarz yiyecekler yedirmeniz gerektiği konusunda kararsız kalıyorsanız bu ürünler tam da size göre.

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6. Muzun eşsiz lezzeti bebek maması ile buluştu!

Bebekler, ek gıda ile tanıştırılmaya başlandıkları zamanlarda onlara verilen yiyeceklerin hem sindirim açısından oldukça kolay hem de bebeklerin ihtiyacı olan bileşenleri karşılamaları açısından uygun yiyecekleri seçmek gerekir. Muz, bu yiyeceklerin en çok tercih edilenlerinden biri. Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan muz, tadı ve kolay yenilişi nedeniyle bebekler tarafından oldukça sevilen bir besin. Arı, çok uzun yıllardır bebekler için bebek mamaları üreten ve ebeveynler tarafından da epeyce tercih bir marka. Muzun lezzetli ve vitaminli yönlerini bebek maması ile bir araya getiren Arı, içerisinde tam 12 vitamin ve 6 mineral barındıran bir bebek maması ile karşımıza çıkıyor. Bebeğiniz için 4. ayından itibaren kullanabileceğiniz Arı Bebek Maması'nı su ile uygun bir sıcaklıkta pişirerek bebeğinize yedirebilirsiniz. Bu mamanın zengin içeriği ve eşsiz muz lezzetiyle bebeğinizin vazgeçilmez mamalarından biri olacağına eminiz.

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7. Tarhana çorbasının yararlarından bebeğinizi mahrum bırakmayın!

Tarhana çorbası, ülkemizin en kendine has yiyeceklerinden biri. İçerisinde onlarca farklı besin barındıran ve mükemmel bir prebiyotik kaynağı olan tarhana çorbası, bebekler için oldukça yararlı bir besin. Yetişkinlerin içtiği tarhana çorbası, bebekler için pek uygun olmadığı için Veg & Bones markası, bebeklere uygun yapıda bir tarhana çorbası üretti. 6 aydan itibaren bebeklerinize yedirebileceğiniz bu ek gıda, bebeklerinizin bağışıklık sistemini güçlendirmek için bire bir olan bir formüle sahip. İlik suyu ile üretilen ve annelerin olmazsa olmazı ek gıdaların arasına girmeyi başaran Veg & Bones, tamamen bebeklere uygun bir yapıya sahip. İçerisinde bebeğinize zararlı olabilecek hiçbir katkı maddesi ve koruyucu içermeyen Veg & Bones, eminiz ki bebeğinize yedirmek istediğiniz ek gıdaların başında gelecek. Bir öğün olarak yedirebileceğiniz bu tarhana çorbasını öğünlerin yanında yardımcı bir gıda olarak da kullanabilirsiniz. Veg & Bones markasının bu tarhana çorbasını bebeklerinize gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Cam şişede satılan bu ürünü, buzdolabında muhafaza etmeye ve kapağını açtıktan sonraki 48 içerisinde bebeğinize yedirmeye dikkat edin.

Eğer siz de bebeğinizi bu yöresel lezzet ile tanıştırmak isterseniz buradaki linkten Veg & Bones tarhana çorbasına ulaşabilirsiniz.

8. Bebeğiniz için harika bir atıştırmalık olan püreleri denediniz mi?

Püreler, anne sütünden sonra başvurulan en elverişli ek gıdalar. Neredeyse bütün meyve ve sebzelerin püresi yapılabilirken bunca çeşidin arasında bebeğiniz için en uygun olanını seçmek, bazen zorlayıcı olabilir. Gerber, bu yükü sizden alarak bebeklerinize en yararlı olacak meyveleri bir araya getirip püreleştirmiş durumda. Armut, muz ve elma meyveleri bebeğiniz için harika birer besin kaynağı. Gerber, bu meyveleri püre haline getirirken hem herhangi bir katkı maddesi kullanmıyor hem de bebeğinizin kolayca sindirebileceği bir yapıya sahip şekilde üretiyor. Kolay paket tasarımı ile hiçbir tabak ya da kaşığa gerek kalmadan direkt olarak tüketilebilen Gerber Bebek Püresi, bebeğiniz için oldukça pratik bir atıştırmalık. İster evde, ister dışarıda... Gerber, bebeğinizin besine ihtiyaç duyduğu her an kullanabileceğiniz harika bir alternatif.

Organik Gerber armut, elma ve muz karışımı olan bu doğal püreye ulaşabilmek için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

9. Meyve cipsleri ile hem sağlıklı hem de keyifli atıştırmalıklar!

Her ne yaşta olursak olalım, cips yemeyi hepimiz çok seviyoruz. Binlerce bilim adamı tarafından cipsin zararlı olduğu kanıtlanmışken ve içerisindeki katkı maddelerinin insanda ciddi hasarlar bırakabileceği biliniyorken bu zevkten mahrum kalmamıza artık gerek yok. Bebeğinize 24. ayından itibaren yedirebileceğiniz bu meyve cipsleri, şeker de dahil olmak üzere hiçbir katkı maddesi içermiyor. Tamamen doğal yöntemlerle kurutulan meyvelerden yapılan bu meyve cipsleri, bebeğiniz için oldukça pratik bir atıştırmalık. Kuru meyvelerin yararını şüphesiz hepimiz biliyoruz. Çilek gibi oldukça lezzetli bir meyvenin kurutulması ve paketlenmesi ile üretilen bu doğal cipslerin tadına baktığınızda eminiz sizin de vazgeçilmeziniz olacaklar. Çilek dahil olmak üzere neredeyse bütün meyvelerin bu şekilde kurutulmuş ve herhangi bir katkı maddesi barındırmayan cipslerine ulaşabilirsiniz. Bebeğiniz bu sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıkları çok sevecek.

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10. Bebeğiniz için süt olmazsa olmaz gıdalardan birisi!

Bebekler için doğdukları andan itibaren süt, olmazsa olmaz gıdalardan biri. İlk aylarda anne sütü kullanımından sonra anne sütünün azalmaya başladığı ve kesildiği dönemlerde de bebeklerin gelişimleri için yeterli bir miktarda süt tüketmeleri gerekiyor. Bebeklikten ergenliğe kadar ilerleyen bu süreçte 1. yaştan itibaren bebeğinize devam sütü olarak vereceğiniz markaların başında Milupa geliyor. İçerisindeki demir ve vitaminler ile bebeğinizin mutlaka alması gereken bileşenleri ona sağlayan Milupa, Aptamil markasının bir alt markası olarak üretiliyor. Kolay paket tasarımı ile bebeğinizin her ortamda tüketebileceği bir kolaylık sağlayan Milupa, uygun fiyatıyla da size büyük bir yardım sağlıyor.

Eğer siz de bebeğiniz için devam sütü kullanmak istiyor fakat ne kullanacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız buradaki linke tıklayarak Milupa Devam Sütü'ne ulaşabilirsiniz. Eminiz ki bebeğiniz bu sütü çok sevecek!

11. Bebeğinize hazırladığınız yemekler daha da yararlı bir hale gelsin!



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Belirli bir aydan sonra evde hazırlanan yemekleri bebeklere yedirmek oldukça önemli. Onlara özel olarak pişirilen çorbalarda ve sebze yemeklerinde birbirinden yararlı besinler kullanırken bu yemekleri daha da faydalı bir hale getirmek mümkün. Veg & Bones markasının cam şişelerde satışa sunduğu ilikli kemik suyu, hazırladınız yemeklere katabilmeniz için bire bir. İlik suyunun yararları saymakla bitmez. Bebeğinizin kemik gelişimini sağlamak ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için kullanabileceğiniz bu ürünün eminiz epey faydasını göreceksiniz.

Veg & Bones'in bu ilikli kemik suyu hakkında daha da ayrıntılı bilgi edinmek ve satın almak için şimdi buradaki linke tıklayarak bu ürüne kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

