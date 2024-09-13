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  4. BİM'e Philips airfryer geliyor! 13 Eylül 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM'e Philips airfryer geliyor! 13 Eylül 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
13.09.2024 10:27
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BİM Aktüel Kataloğu'nun 13 Ağustos 2024 Cuma tarihli sayısı yayınlandı. BİM'de bu hafta alışveriş severlerin dikkatini 4975 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan Philips Airfryer çekti. Bim Cuma Aktüel Katalog'ta neler var merak ediyorsanız, broşürü incelemek ve BİM aktüel ürünleri görmek için yazımızı okumaya devam edin. İşte detaylar!

BİM'e Philips airfryer geliyor! 13 Eylül 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Airfryer, elektrikli süpürge, televizyon, çay makinesinde kaçırılmayacak fırsatlar

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Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında airfryer'lar da indirimde! Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli televizyon modellerine buradan erişebilirsiniz.

Elektrikli süpürgelerdeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Akıllı saatten kablosuz kulaklığa elektronik ürünlerde avantajlı fiyatlar

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Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki akıllı saat modellerini görmek için burada bulabilirsiniz.

Kablosuz kulaklıklardaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Powerbank'ler indirime girdi, burada.

Paşabahçe'nin cam bardak ve kavanoz çeşitlerinde büyük indirim

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Pratik mutfak gereçleri indirime girdi! Mutfak kategoisindeki indirimli ürünler burada!

Tefal marka tava, tencere ve küçük mutfak gereçlerinde ürünlerde indirim

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında Tefal marka ürünler burada indirimde!

Kıyafet, organizer ve oyuncaklar

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Sizin için moda, oyuncak ve organizer kategorisinde seçtiklerimiz

Kıyafetlerde son dönemin en düşük fiyatları! İndirimdeki kıyafetler burada.

Legolar, puzzle'lar, oyuncak yapım setleri...Çocuğunuzun keyifli oynayacağı oyuncakları buradan bulabilirsiniz.

Eşyalarınızı düzenli bir şekilde muhafaza etmenizi sağlayacak indirimli organizer modellerine buradan erişebilirsiniz.

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Bim bim aktuel BİM Airfryer
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