BİM'e Philips airfryer geliyor! 13 Eylül 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz
Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında airfryer'lar da indirimde! Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.
İndirimli televizyon modellerine buradan erişebilirsiniz.
Elektrikli süpürgelerdeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.
Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz
İndirimdeki akıllı saat modellerini görmek için burada bulabilirsiniz.
Kablosuz kulaklıklardaki indirimleri görmek için buraya tıklayın.
Powerbank'ler indirime girdi, burada.
Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz
Pratik mutfak gereçleri indirime girdi! Mutfak kategoisindeki indirimli ürünler burada!
Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz
Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında Tefal marka ürünler burada indirimde!
Sizin için moda, oyuncak ve organizer kategorisinde seçtiklerimiz
Kıyafetlerde son dönemin en düşük fiyatları! İndirimdeki kıyafetler burada.
Legolar, puzzle'lar, oyuncak yapım setleri...Çocuğunuzun keyifli oynayacağı oyuncakları buradan bulabilirsiniz.
Eşyalarınızı düzenli bir şekilde muhafaza etmenizi sağlayacak indirimli organizer modellerine buradan erişebilirsiniz.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.