Hem pratik hem lezzetli tostlar yapmanızda en büyük yardımcınız olacak en iyi tost makineleri

Tost pratik bir atıştırmalık olmanın yanı sıra hem lezzetli hem doyurucu. Dilediğiniz malzemeleri kullanarak damak tadınıza uygun ve sağlıklı tostlar yapabilirsiniz. Ancak tostun lezzetli olması için seçtiğiniz malzemeler kadar hangi makineyi tercih ettiğiniz de önemli. Eğer tostun lezzetine ve pratikliğine "Hayır" diyemeyenlerdenseniz en iyi tost makinesi tavsiyeleriyle karşınızdayız. Yazımıza göz atarak fonksiyonel ve kullanışlı modelleri tek tıkla inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım.

1. Mutfağınıza çok yakışacak: Arzum Eco Panini Izgara ve Tost Makinesi

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Tost yapmanın en can sıkıcı yanı, ekmeğin makinede iyice ezilmesi ve ideal formunu kaybetmesi olabilir. Arzum Eco Panini Izgara ve Tost Makinesi, yiyeceğin kalınlığına göre ayarlanabilen üst gövdesiyle bu sorunu ortadan kaldırıyor. Isı ayar düğmesiyle istediğiniz sıcaklığı kolayca ayarlayabilirsiniz. Aşırı ısınmayı önleyen makine, ayarladığınız sıcaklıkta sabit kalarak ısıyı muhafaza eder. 4 adet tostu aynı anda yapabilir. Kilitleme mandalı sayesinde üst kapağı dik olarak kullanmak mümkün. Üstelik makineyle sadece tost yapmak zorunda da değilsiniz. 180 derece açılabildiği için lezzetli ızgaralar yapmak için de tercih edebilirsiniz. Eğer "Arzum Eco Panini Izgara ve Tost Makinesi nasıl temizlenir?" derseniz endişelenmeyin, temizlemek oldukça kolay. Yapışmaz ısıtıcı plakalarını çıkararak makinede rahatça yıkayabilirsiniz.

2. Çok amaçlı kullanın: Emsan Power Master Tost Makinesi

Birçok özelliği aynı anda taşıyan bir ürün arayışındaysanız Emsan Power Master Tost Makinesi'ne mutlaka göz atmalısınız. 3 tabakadan oluşan granit kaplamasıyla profesyonel ihtiyaçları karşılayan makine, yanmaz ve yapışmaz yüzeyiyle kolayca temizlenir. Çizilmelere karşı dayanıklılık gösterir ve uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Ayarlanabilen gövdesi sayesinde kalın sandviç, yumurtalı ekmek, beşamel soslu graten gibi birçok yiyeceği fırın etkisiyle kolayca pişirmenizi sağlar. Yağ kanalı bulunan makine 180 derece açılabildiği için ızgara olarak da kullanabilirsiniz. Fonksiyonel sıcaklık ayarıyla istediğiniz sıcaklıkta yiyecekleri pişirebilirsiniz. Dik konumda tutabileceğiniz makineyle tek seferde 4 adet tostu rahatlıkla yapabilirsiniz. Kısa devre koruması ve ısıya dayanıklı plastik plakaları olduğu için güvenle kullanabilirsiniz.

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3. Mutfağınızı renklendirin: Karaca Future Tost Makinesi

Mutfağınızda enerjik renklere yer vermeye ne dersiniz? En iyi tost makinesi arasında yer alan Karaca Future Tost Makinesi, 1800 Watt rezistansı sayesinde hızlıca ısınız ve kullanıma hazır hale gelir. Güç ikaz ışığıyla kolayca takip edebileceğiniz makinenin çıkabilen granit plakalarını makinede rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Quick grill teknolojisiyle üretilen plakalar ısıyı homojen dağıttığı için yiyeceklerin eşit derecede pişmesini sağlar. Isı ayar düğmesi ve 180 derece açılabilen gövdesi sayesinde ızgara olarak da kullanabilirsiniz. Yağ kanalı bulunan makineyle ızgaralarınızı pişirirken mutfağınız kirlenmez. Dik konumda tutabileceğiniz makineyle aynı anda tam 4 adet tostu rahatlıkla yapabilirsiniz. Isıya dayanıklı plastikleri ve kısa devre korumasıyla makineyi güvenle kullanabilirsiniz. Hafif yapısı sayesinde her yere kolayca taşıyabilirsiniz.

4. Uzun yıllar kullanın: Grundig CG 4006 S Tost Makinesi

En iyi tost makinesi markası arayışındaysanız Grundig'i tercih edebilirsiniz. Grundig CG 4006 S Tost Makinesi'ni hem tost hem ızgara için tercih edebilirsiniz. 180 derece açılan makinede birbirinden lezzetli et, balık ve sebzeli ızgara yemekler yapmak mümkün. 2000 Watt gücünde olduğu için hızlıca ısınır. Isı ayar düğmesi ise makinenin sıcaklığını yemeğe göre ayarlamanıza imkan tanır. QuantCoat kaplama teknoloji ile üretilen plakaları, aşınmaya karşı 7 kat dayanıklı. Geniş pişirme yüzeyi sayesinde aynı anda 6 dilim tost yapmak mümkün. Paslanmaz çelik materyalle üretilen makineyi uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

5. Kaliteyle tanışın: George Foreman 25810 Tost Makinesi

Kalın yiyecekler için plakaları kolayca ayarlanan George Foreman 25810 Tost Makinesi'ni ızgara olarak da kullanabilirsiniz. Geleneksel elektrikli fırın ızgarasına kıyasla %160 daha hızlı ısınan makineyle 6 dakikadan daha kısa sürede lezzetli yemeklerin keyfini çıkarabilirsiniz. Yağ toplama tepsisiyle kullanım kolaylığı sunan makinenin plakaları yapışmaz özellikte olduğundan kolayca temizlenir. Nemli sünger ya da bezle hızlıca temizleyebilirsiniz. Kordon sargısı sayesinde sizi kablo kalabalığından kurtaran makine dik olarak saklanabildiği için küçük mutfaklarda yer tasarrufu da sağlar. Parlak mat siyah yüzeyi ve plakalarda yer alan markalı tasarımı ile hoş bir duruş sergiler.

6. Profesyonel ürünlerle lezzeti yakalayın: Tefal Chef Comfort Tost Makinesi

Izgara ve barbekü fonksiyonlarının da olduğu bir tost makinesine ne dersiniz? Tefal Chef Comfort Tost Makinesi'nin güçlendirilmiş üst gövdesi ve 1800 Watt gücüyle kısa sürede lezzetli tost ve ızgaralar yapabilirsiniz. PFOA içermeyen çıkarılabilir plakaları hem kolay temizlenir hem sağlıklı yiyecekler hazırlamanızı sağlar. Yapışmayan plakaları bulaşık makinesinde kolayca temizleyebilirsiniz. Işıklı termostat sistemiyle yemeğe uygun sıcaklığı seçebilirsiniz. Aşırı ısınmayı engelleyen makine, ideal sıcaklığa ulaştığını ikili ışık sistemiyle gösterir. Geniş yüzeyiyle büyük ekmek dilimlerinizi rahatça sığdırabilir, tek seferde 6 dilim tost yapabilirsiniz. Kırmızı rengiyle mutfağınıza çok yakışacak tost makinesine mutlaka şans vermelisiniz.

7. Güvenle kullanın: Arnica Tostit Maxi Tost Makinesi

Aynı anda 6 adet tost yapmanıza imkan veren Arnica Tostit Maxi Tost Makinesi, 2000 Watt gücüyle çabuk ısınır. Tost makinesini ızgara olarak da kullanmanız için üst gövdesi 180 derece açılabilir. Termostat ayarına sahip makinede 5 kademeli sıcaklık ayarı mevcut. Böylece hazırlamak istediğiniz yemeğe göre sıcaklık ayarını kolayca yapabilirsiniz. Yanmaz yapışmaz granit tabakaları kolayca temizlenir. Kalın tostlar için makinenin gövdesini rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Yağ toplama haznesi olduğu için mutfağınızı temiz tutar. Kilitleme özelliği sayesinde tost makinesini kapalıyken kilitleyebilirsiniz. Rose ve kırmızı renk alternatifleri arasından zevkinize uygun ürünü seçerek enfes tostları yapmaya hemen başlayabilirsiniz!

8. Kompakt tasarımıyla her mutfakta kullanın: Sinbo SSM-2513 Tost Makinesi

"Küçük mutfaklar için en iyi tost makinesi markası hangisi?" diye sorarsanız Sinbo SSM-2513 Tost Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. Kompakt tasarımı ve hafif yapısıyla her mutfakta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dik olarak saklanabilen makine, fazla yer kaplamaz. Granit pişirme plakaları kolayca temizlenir. Kilitleme sistemi sayesinde kullanmadığınız zamanlarda güvenle muhafaza edebilirsiniz. Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı, ikaz ışığı ve kaymaz ayakları pişirme sırasında istenmeyen kazaları önlemeye yardım eder. Termostat ayarı bulunan makinede aynı anda 2 adet tost yapabilirsiniz. Paslanmaz çelik materyalle üretildiği için ürünü uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

9. Mutfakta pratikliğin keyfini çıkarın: Fakir Pionty Izgara ve Tost Makinesi

Pratik yemekler yapmayı seviyorsanız Fakir Pionty Izgara ve Tost Makinesi'ne mutlaka göz atmalısınız. Hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştıracak makineyle hem tost hem et, balık, tavuk ve sebze gibi ızgara yemekler yapabilirsiniz. Ayarlanabilen ısı kontrol düğmesiyle yemeğinize en uygun sıcaklığı kolayca seçebilirsiniz. İdeal sıcaklığı muhafaza eden makine, LED göstergesiyle sıcaklığı takip etmenize imkan tanır. Geniş yüzeyi sayesinde sebze ve etleri aynı anda pişirmenize imkan tanır. Üstelik tek seferde 4 adet tost yapabilirsiniz. Ayarlanabilir kapak yüksekliği olduğu için tostları ezmeden hazırlayabilirsiniz. Yapışmaz kaplama plakaları silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Kullanmadığınız zamanlarda ürünü dilerseniz yatay dilerseniz dikey pozisyonda saklayabilirsiniz. 2000 Watt gücüyle hızlı ısınma ve pişirme özelliğine sahip tost makinesi ile mutfakta pratikliğin keyfini çıkarın!

10. Mutfak tezgahını etkin kullanın: Arzum AR2052-AG Tostçu Mini Tost Makinesi

Küçük mutfaklar için tost makinesi önerileri arayışındaysanız Arzum AR2052-AG Tostçu Mini Tost Makinesi, aradığınız ürün olabilir. Dünyaca ünlü tasarım yarışmalarından ödülle dönen tost makinesi, minimal tasarımıyla küçük mutfaklar için biçilmiş kaftan. Güncel mutfak trendleri dikkate alınarak tasarlanan ürünü hem tost hem ızgara yemekler yapmak için kullanabilirsiniz. Yapışmayan ısıtıcı plakaları, sağlıklı yemekler yapmanıza yardım eder. Kolay temizlenen makinenin termostat ışığı kullanırken ihtiyaç duyduğunuz geri bildirimi sağlar. Kompakt boyutunun yanı sıra dik olarak muhafaza edilebildiği için tezgahlarda yer tasarrufu sağlar. Akşam güneşi, derin mavi ve siyah olmak üzere 3 farklı rengi arasından zevkinize uygun ürün kolayca seçebilirsiniz.

11. Sağlıklı tostlar yapın: Korkmaz Tostkolik Tost Makinesi

Otomatik ısı kontrolü fonksiyonuna sahip Korkmaz Tostkolik Tost Makinesi yalnızca gerekli enerjiyi harcar. %100 alüminyum döküm ızgaralarıyla ısıyı eşit derecede dağıtır. Aynı anda tam 6 adet tost yapabileceğiniz tost makinesiyle lezzetli ızgara yemekler de pişirebilirsiniz. Kolay çıkarılıp temizlenen ızgaraları PFOA, kurşun ya da kadmiyum gibi maddeler içermediği için zehirli gaz salınımına neden olmaz. Böylece sağlıklı yemekler yapabilirsiniz. PTFE kaplamaları sayesinde yanmaz ve yapışmaz özelliğini uzun süre korur. Özel ızgara tasarımı ve 2 adet yağdanlığıyla mutfağın kirlenmesini engeller. Kolay bastırma özelliği sayesinde yorulmazsınız. 1800 Watt gücündeki ürünün gri, kırmızı ve gold olmak üzere 3 adet renk seçeneği mevcut.

12. Kolay kullanımın rahatlığını yaşayın: Schafer Grill Trend Tost Makinesi

"Hem ızgara olarak kullanabileceğim hem enfes tostlar yapabileceğim en iyi tost makinesi hangisi?" diye sorarsanız Schafer Grill Trend Tost Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. Makinenin üst gövdesi 90 ve 180 derece olmak üzere iki şekilde konumlandırılabilir. Izgara fonksiyonu sayesinde makineyle tostun yanı sıra ızgara balık, et, tavuk ya da sebze de yapabilirsiniz. 2000 Watt ısıtma gücü olduğu için hızlıca yemek pişirebilirsiniz. Özel yanmaz kaplamalı çıkabilen döküm plakaları ve yağ toplama haznesi kolay temizlenir, yemek yaparken işinizi oldukça kolaylaştırır. Isıya dayanıklı tutma koluyla güvenle kullanabilirsiniz. Kullanmadığınız zamanlarda üst kapağında yer alan kilitleme mandalıyla ürünü kilitleyebilirsiniz.

13. Enerji tasarrufu sağlayın: Hoogar Red Chef Izgara ve Tost Makinesi

Rezistanslı ürünler çok fazla elektrik harcar. Ancak Hoogar Red Chef Izgara ve Tost Makinesi, çift kart sistemi sayesinde %85 oranında elektrik tasarrufu sağlar. Profesyonel kullanıma uygun makinenin ısıya dayanıklı tutma kolları, kaymayan ayakları ve yanmaya karşı otomatik koruması, güvenli kullanım sunar. 180 derece açılabilen üst gövdesi ve 6 kademeli ısı ayarı sayesinde tost makinesini ızgara olarak da kullanabilirsiniz. Geniş yüzeyi 8 adet tostu aynı anda yapmanıza olanak tanır. Yağ birikim yuvaları ve çıkabilen plakalarıyla kolay temizlenir. Üstelik plakaları bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Paslanmaz çelik rezidansları ve gövdesiyle uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. Ayarlanabilen yüksekliği sayesinde yiyecekleri ezmeden kolayca pişirebilirsiniz.

14. Lezzetli tost ve ızgaralar yapın: Stilevs Tostx Izgara ve Tost Makinesi

PTFE kaplamalı granit görünümlü plakalarıyla sağlıklı ve lezzetli öğünler hazırlayabileceğiniz Stilevs Tostx Izgara ve Tost Makinesi, ızgara fonksiyonuna da sahip. 2000 Watt gücüyle hızlı ısınan makinenin üst gövdesi 180 derece açılabilir. Termostat özelliği sayesinde aşırı ısınmayı önler. Eğer cihazı açık unutursanız güvenliğiniz için otomatik olarak kapanır. Isı ayar düğmesiyle pişireceğiniz yemeğe göre sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Geniş yüzeyi sayesinde aynı anda 6 adet tostu kolayca yapabilirsiniz. Isıyı eşit dağıtan plakaları çıkararak rahatça temizleyebilirsiniz. Kilitleme sistemiyle kullanmadığınız zamanlarda makineyi kilitleyerek dik şekilde muhafaza edebilir, yer kaplamadığı için kolayca saklayabilirsiniz.

15. 3 ayrı özelliği tek üründe yakalayın: Bosch Tcg4104 Tost Makinesi

Kalitesiyle adından sıkça söz ettiren Bosch, bu sefer kullanışlı ve dayanıklı tost makinesiyle karşınızda. Tost, ızgara ve fırın modunda kullanabileceğiniz Bosch Tcg4104 Tost Makinesi'yle birbirinden lezzetli yemekler yapabilirsiniz. 2 adet harici yağ toplam haznesi, çıkabilen ve makinede yıkanabilen yanmaz yapışmaz alüminyum plakalarıyla kolay temizlenir. 2000 Watt gücündeki ürün hızlıca ısınır ve kullanıma hazır olduğunu gösterge ışığıyla takip etmenizi sağlar. Plakaları hem ısıyı sabit tutar hem eşit ısı dağılımı gerçekleştirir. Yüksekliği ayarlanan üst gövdesi sayesinde yiyecekleri ezilmeden ideal şekilde pişirebilirsiniz. Ayarlanabilen sıcaklık düğmesiyle yemeklere uygun ısıyı kolayca seçebilirsiniz. Kullanmadığınız zamanlarda dik pozisyonda muhafaza ederek yerden de tasarruf sağlayabilirsiniz.

16. Tost keyfini ertelemeyin: Wmf Lono Tost Makinesi

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Farklı tarifleri kolayca hazırlayabileceğiniz bir tost makinesi arayışındaysanız Wmf Lono Tost Makinesi'ne mutlaka göz atmalısınız. 180 derece açılabilen üst gövdesiyle ızgara olarak da kullanabileceğiniz tost makinesi, 2100 Watt gücüyle rakiplerinden bir adım öne çıkar. Vario-flex ızgara plakasını ve damlama tepsini çıkabilir, bulaşık makinesinde kolayca temizleyebilirsiniz. Ayarlanabilen yükseklik fonksiyonu sayesinde farklı yükseklikteki yiyecekleri ezmeden pişirebilirsiniz. Sıcaklık ayarını yemeğe göre seçerek mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz. Paslanmaz çelik gövdeye sahip tost makinesini uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz. Hem mevcut beyaz eşyalarınıza ve mutfağınıza uyum sağlayacak hem kullanışlı ve pratik bir tost makinesi arayışındaysanız gümüş renkli Wmf Lono Tost Makinesi'ne mutlaka şans vermelisiniz.

17. Ergonomik tasarımı keşfedin: Bernardo Pearl Pro Tost Makinesi

Küçük ev aletleri hayatı büyük ölçüde kolaylaştırır. Hem fonksiyonel hem kolay temizlenen ürünler sayesinde mutfakta zaman kazanmak mümkün. Siz de bu özellikleri taşıyan bir tost makinesi arayışındaysanız Bernardo Pearl Pro Tost Makinesi, arayışınıza son verebilir. 2000 Watt gücündeki makine hızlıca ısınır ve kısa sürede kullanıma hazır hale gelir. Üst gövdesi 180 derece açılabildiği için tostun yanı sıra lezzetli ızgaralar da hazırlayabilirsiniz. Geniş yüzeyi sayesinde aynı anda 6 adet tostu kolayca yapabilirsiniz. Döküm plakaları yanmaz ve yapışmaz olduğu için sağlıklı yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Plakaları bulaşık makinesinde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Yağ damlatma tepsisi ile mutfağın kirlenmesini engeller. Ayarlanabilir ısı düğmesiyle pişirmek istediğiniz yiyeceğe göre pişirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Termostatlı ürün, ikaz ışığı sayesinde kullanım durumunu kontrol etmenizi sağlar. Kilitleme sistemi olduğu için kullanmadığınız zamanlarda dik şekilde muhafaza ederek yer tasarrufu da sağlayabilirsiniz.



