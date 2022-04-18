Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

Spor yaparken yoğun tempo içeren egzersizler göğüslerin fazla hareket etmesine ve sporcunun rahatsız hissetmesine neden olabiliyor. Bunun önüne geçmek için göğüsleri sıkıca saran ve toparlayan sporcu sütyenleri, tempo gerektiren egzersizler sırasında sınırsız hareket imkânı sağlıyor. Normal sütyenlere oranla kullanımı daha rahat olan sporcu sütyeni, bu özelliği sayesinde günlük hayatta da sıklıkla tercih ediliyor. Birbirinden şık, rengârenk ve çok fonksiyonlu sporcu sütyenlerini sizler için bir araya getirdik, incelemeden geçmeyin!

1. Fermuarı sayesinde rahatça kullanılan Aouln Sporcu Sütyeni

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Spor yaparken göğüslerinizi korumak zorunda değilsiniz! Aouln Sporcu Sütyeni, en yoğun tempo gerektiren egzersizler sırasında bile göğüslerinizi güvende tutuyor. Daha sıkı bir tutuş sağlayarak göğüsleri saran sütyen, üst düzey hareket özgürlüğü sağlıyor. Rahat ettiren ve dik duruş sağlayan ürünün sırt askıları çapraz tasarıma sahip. Sporcu sütyeni ön fermuar ile kullanım kolaylığı sağlıyor ve rahatça giyilip çıkarılabiliyor. Nefes alabilen rahat kumaşı sayesinde cildinizi rahatsız etmeyen Aouln Sporcu Sütyeni, renkli tasarımıyla spor yaparken şıklığınızı ön plana çıkarıyor.

2. Şık tasarımıyla dikkat çeken TRENDYOLMİLLA Sporcu Sütyeni

Hâkî yeşili sporcu sütyeni, şık tasarımıyla günlük hayatta bile rahatlıkla kullanılabilir. Fitilli elastan kumaşı sayesinde esneyebilen sütyen, göğüslerinizi sıkıca sarıyor ve toparlıyor. Bu sayede, spor yaparken gönül rahatlığıyla yoğun tempo gerektiren egzersizleri gerçekleştirebilirsiniz. Birbirinden farklı 9 renk seçeneği bulunan TRENDYOLMİLLA Sporcu Sütyeni'nin istediğiniz rengini tercih edebilir, rengârenk taytlarla kombin yapabilirsiniz. Günlük hayatta yüksek belli mom veya boyfriend jeanlar ile giyildiğinde de tarz görünen sporcu sütyeni klasik sütyen derdinden kurtulmanızı sağlıyor.

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3. Kalitesiyle adından söz ettiren Adidas DRST BRANDED Sporcu Sütyeni

Adidas DRST BRANDED Sporcu Sütyeni, yoğun tempo gerektiren spor aktivitelerinde bile kuru kalmanızı sağlıyor. Nem emici özel kumaşı sayesinde tüm teri içinde tutan sporcu sütyeni, egzersiz deneyiminizi rahatça yaşamanızı sağlıyor. Canlı ve kusursuz renk tonlarıyla şıklığınızı tamamlayan sporcu sütyeni, destekli sırt tasarımı sayesinde spor egzersizleri sırasında dik duruş sergilemenizi sağlıyor. Orta düzeyde destek ve basınç uygulayan sporcu sütyeni, göğüslerinizi iyice sarıp toparlarken aynı zamanda çok sıkıp rahatsız etmiyor. Sporcu taytları ile kombinlendiğinde spor şıklığınızı tamamlayan büstiyer, en rahat spor deneyimleri için doğru tercih!

4. Sade tasarımıyla şıklık sağlayan LOS OJOS Sporcu Sütyeni

Lavanta rengi sporcu sütyeni, tatlı rengi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Ultra yumuşak, ter emici ve nefes alabilen kumaş yapısı sayesinde spor aktivitelerinde ve günlük hayatta rahat ettiren sporcu sütyeni, en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Kumaş bileşeninde bulunan ''Lycra Fiber'' ile üst düzey toparlayıcı özelliğe sahip olan büstiyer, yoğun tempo gerektiren egzersizler sırasında bile göğüslerinizi güvence altına alıyor. Çapraz sırt tasarımı ile duruş destekleyici özelliği bulunan LOS OJOS Sporcu Sütyeni, dik durmanızı sağlayarak hareketleri daha doğru şekilde gerçekleştirmenize yardım ediyor. Şıklığına önem verenlerin tercih ettiği sporcu büstiyerinin birbirinden farklı 5 renk seçeneği bulunuyor.

5. Dikişsiz yapısıyla rahat ettiren Maraton Sporcu Sütyeni

Dikişsiz tasarımıyla üst düzey konfor sağlayan sporcu sütyeni, şık görünümüyle sıklıkla tercih edilen modeller arasında bulunuyor. Performansı arttıracak şekilde tasarlanan büstiyer, kamuflaj desenine sahip. Dikiş içermeyen bantları sayesinde sürtünmeyi ve tahrişi önleyen sütyen, yoğun egzersizler sırasında bile kuş kadar hafif hissetmenizi sağlıyor. Slim fit dar kesimli sporcu sütyeni, göğüsleri sıkıca sarıp toparlayarak üst düzey hareket performansı sağlıyor. Spor yaparken göğüslerinizi düşünmeye son! Maraton Sporcu Sütyeni ile özgürce hareket etmenin tadını çıkaracaksınız.

6. Straplez tasarımıyla dikkat çeken TRENDYOLMİLLA Sporcu Sütyeni

Straplez tasarımıyla özellikle açık hava egzersizleri sırasında tercih edilen sporcu büstiyeri, askısız tasarımı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabiliyor. Elastan örme kumaş yapısına sahip olan ürün, göğüsleri sıkıca sarıp toparlayarak üst düzey hareket imkânı sağlıyor. Bu sayede, yoğun tempolu egzersizler sırasında bile kendinizi güvende hissedeceksiniz. ''Spor yaparken şıklığımdan asla vazgeçmem'' diyorsanız birbirinden canlı 15 renk seçeneği bulunan TRENDYOLMİLLA Sporcu Sütyeni tam size göre! Spor sırasında tayt veya eşofman altı ile kombin yapabileceğiniz sütyeni, günlük hayatta jean pantolon, şort ve etek ile tercih edebilir, kendi tarzınızı yaratabilirsiniz.

7. Sadelikten yana olanların tercihi Reebok WOR Tri Back Bra-P Sporcu Sütyeni

Eşsiz kalitesiyle adından söz ettiren Reebok Sporcu Sütyeni, spor aktiviteleriniz sırasında en üst düzey performans göstermenize yardımcı oluyor. Vücudu ve göğüsleri sıkıca sarıp toparlayan sütyen, spor sırasında sizi güvende hissettiriyor. Üste oturan kesimi ve çapraz sırt detayları ile dik duruş sağlayan sporcu sütyeni, en zorlu hareketlerde bile yanınızda! Nem emen özel kumaşı sayesinde minimum ter ve maksimum performans sağlıyor. İnce ip askılı tasarımıyla sade ve şık görünen sporcu sütyeni, tayt ile kombinlendiğinde kusursuz bir duruşa sahip oluyor.

8. Çıkarılabilir tek parçalı dolgusuyla adından söz ettiren Nike Med Pad Bra Sporcu Sütyeni

Çıkarılabilir tek parçalı dolgusuyla adından söz ettiren sporcu sütyeni, küçük göğüslüler tarafından sıklıkla tercih edilen modeller arasında bulunuyor. Elastan kumaşı sayesinde göğüsleri sıkıca sarıp toplayan sporcu büstiyeri, en zorlu aktivitelerde bile en güvenli hissi yaşatıyor. Spor yaparken kendinizi daha rahat hissetmek istiyorsanız Nike Med Pad Bra Sporcu Sütyeni tam size göre! Çapraz sırt askıları sayesinde vücudunuzu daha dik tutan sporcu büstiyeri, zorlu egzersizler sırasında doğru pozisyonda kalmanızı sağlar. Bu sayede, gerçekleştirdiğiniz aktivitelerden maksimum düzeyde performans alabilirsiniz.

9. Canlı renk tonuyla tarzınızı yansıtan Koton Ebru Şallı Loves Sporcu Sütyeni

Asimetrik yaka kesimi ve canlı renk tonuyla tüm dikkatleri üzerinize çeken sporcu sütyeni, spor yaparken bile tarzınızdan söz ettirmenizi sağlıyor. Tek omuzlu yaka kesimi ve omuz detaylarıyla günlük hayatta da kullanılabilecek şıklıkta olan büstiyer, canlı renkleri sevenlerin ilk tercihleri arasında. Elastan kumaş özelliği sayesinde göğüsleri sıkıca saran büstiyer, yoğun tempolu aktiviteler sırasında bile daha güvende hissetmenizi sağlar. Ekstra kalın göğüs tutucu bantları ile egzersizleri güvenli şekilde gerçekleştirmenin tadını çıkarın! Taytıyla birlikte takım olarak da alabileceğiniz sporcu sütyenini, farklı renkteki taytlar, jean pantolonlar, şortlar ve etekler ile kombin yapabilirsiniz.

10. Dolgulu tasarımıyla göğüsleri büyük gösteren SYROKAN Sporcu Sütyeni

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Yüksek etkili dolgulu sporcu sütyeni, küçük göğüslere sahip olanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yumuşacık elastan kumaşı sayesinde kolayca giyip çıkarılabilen ürün, göğüsleri sıkıca sarıp toparlayarak spor aktiviteleri sırasında rahat etmenizi sağlıyor. Nem emen özel astarlı kumaşı ile terli görünme sorununa son! Tüm teri ve nemi içine hapseden sporcu sütyeni, yoğun tempo gerektiren egzersizler sırasında en doğru tercihiniz olabilir. Geniş omuz askıları ve çapraz bantlı sırt tasarımıyla vücudu daha doğru pozisyonda tutan büstiyer, egzersiz sırasında maksimum performans almanıza yardım ediyor.