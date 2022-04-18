KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

18.04.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yaparken ani hareketlere karşı göğüsleri sıkıca toparlayan sporcu sütyenleri diğer sütyenlere oranla daha sağlıklı. Rahatlığı ve şıklığı ile adından söz ettiren sporcu sütyenleri, hem spor yaparken hem günlük hayatta sıklıkla tercih ediliyor. Ayrıca isterseniz sporcu sütyeni ile takım hâlinde satılan spor taytları tercih ederek tarzınızı yansıtabilirsiniz. Sporda ya da günlük hayatta kullanmak için sporcu sütyeni arayışındaysanız yazımızı sonuna kadar okuyun!

Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

Spor yaparken yoğun tempo içeren egzersizler göğüslerin fazla hareket etmesine ve sporcunun rahatsız hissetmesine neden olabiliyor. Bunun önüne geçmek için göğüsleri sıkıca saran ve toparlayan sporcu sütyenleri, tempo gerektiren egzersizler sırasında sınırsız hareket imkânı sağlıyor. Normal sütyenlere oranla kullanımı daha rahat olan sporcu sütyeni, bu özelliği sayesinde günlük hayatta da sıklıkla tercih ediliyor. Birbirinden şık, rengârenk ve çok fonksiyonlu sporcu sütyenlerini sizler için bir araya getirdik, incelemeden geçmeyin!

1. Fermuarı sayesinde rahatça kullanılan Aouln Sporcu Sütyeni

Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Spor yaparken göğüslerinizi korumak zorunda değilsiniz! Aouln Sporcu Sütyeni, en yoğun tempo gerektiren egzersizler sırasında bile göğüslerinizi güvende tutuyor. Daha sıkı bir tutuş sağlayarak göğüsleri saran sütyen, üst düzey hareket özgürlüğü sağlıyor. Rahat ettiren ve dik duruş sağlayan ürünün sırt askıları çapraz tasarıma sahip. Sporcu sütyeni ön fermuar ile kullanım kolaylığı sağlıyor ve rahatça giyilip çıkarılabiliyor. Nefes alabilen rahat kumaşı sayesinde cildinizi rahatsız etmeyen Aouln Sporcu Sütyeni, renkli tasarımıyla spor yaparken şıklığınızı ön plana çıkarıyor.

Ürünü İncele

2. Şık tasarımıyla dikkat çeken TRENDYOLMİLLA Sporcu Sütyeni

Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

Hâkî yeşili sporcu sütyeni, şık tasarımıyla günlük hayatta bile rahatlıkla kullanılabilir. Fitilli elastan kumaşı sayesinde esneyebilen sütyen, göğüslerinizi sıkıca sarıyor ve toparlıyor. Bu sayede, spor yaparken gönül rahatlığıyla yoğun tempo gerektiren egzersizleri gerçekleştirebilirsiniz. Birbirinden farklı 9 renk seçeneği bulunan TRENDYOLMİLLA Sporcu Sütyeni'nin istediğiniz rengini tercih edebilir, rengârenk taytlarla kombin yapabilirsiniz. Günlük hayatta yüksek belli mom veya boyfriend jeanlar ile giyildiğinde de tarz görünen sporcu sütyeni klasik sütyen derdinden kurtulmanızı sağlıyor.

Ürünü İncele

Amazon’da ‘Bahar Fırsatları’ başladı! Yüzlerce üründe büyük fırsatları kaçırmayın!

Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

3. Kalitesiyle adından söz ettiren Adidas DRST BRANDED Sporcu Sütyeni

Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

Adidas DRST BRANDED Sporcu Sütyeni, yoğun tempo gerektiren spor aktivitelerinde bile kuru kalmanızı sağlıyor. Nem emici özel kumaşı sayesinde tüm teri içinde tutan sporcu sütyeni, egzersiz deneyiminizi rahatça yaşamanızı sağlıyor. Canlı ve kusursuz renk tonlarıyla şıklığınızı tamamlayan sporcu sütyeni, destekli sırt tasarımı sayesinde spor egzersizleri sırasında dik duruş sergilemenizi sağlıyor. Orta düzeyde destek ve basınç uygulayan sporcu sütyeni, göğüslerinizi iyice sarıp toparlarken aynı zamanda çok sıkıp rahatsız etmiyor. Sporcu taytları ile kombinlendiğinde spor şıklığınızı tamamlayan büstiyer, en rahat spor deneyimleri için doğru tercih!

Ürünü İncele

4. Sade tasarımıyla şıklık sağlayan LOS OJOS Sporcu Sütyeni

Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

Lavanta rengi sporcu sütyeni, tatlı rengi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Ultra yumuşak, ter emici ve nefes alabilen kumaş yapısı sayesinde spor aktivitelerinde ve günlük hayatta rahat ettiren sporcu sütyeni, en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Kumaş bileşeninde bulunan ''Lycra Fiber'' ile üst düzey toparlayıcı özelliğe sahip olan büstiyer, yoğun tempo gerektiren egzersizler sırasında bile göğüslerinizi güvence altına alıyor. Çapraz sırt tasarımı ile duruş destekleyici özelliği bulunan LOS OJOS Sporcu Sütyeni, dik durmanızı sağlayarak hareketleri daha doğru şekilde gerçekleştirmenize yardım ediyor. Şıklığına önem verenlerin tercih ettiği sporcu büstiyerinin birbirinden farklı 5 renk seçeneği bulunuyor.

Ürünü İncele

5. Dikişsiz yapısıyla rahat ettiren Maraton Sporcu Sütyeni

Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

Dikişsiz tasarımıyla üst düzey konfor sağlayan sporcu sütyeni, şık görünümüyle sıklıkla tercih edilen modeller arasında bulunuyor. Performansı arttıracak şekilde tasarlanan büstiyer, kamuflaj desenine sahip. Dikiş içermeyen bantları sayesinde sürtünmeyi ve tahrişi önleyen sütyen, yoğun egzersizler sırasında bile kuş kadar hafif hissetmenizi sağlıyor. Slim fit dar kesimli sporcu sütyeni, göğüsleri sıkıca sarıp toparlayarak üst düzey hareket performansı sağlıyor. Spor yaparken göğüslerinizi düşünmeye son! Maraton Sporcu Sütyeni ile özgürce hareket etmenin tadını çıkaracaksınız.

Ürünü İncele

6. Straplez tasarımıyla dikkat çeken TRENDYOLMİLLA Sporcu Sütyeni

Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

Straplez tasarımıyla özellikle açık hava egzersizleri sırasında tercih edilen sporcu büstiyeri, askısız tasarımı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabiliyor. Elastan örme kumaş yapısına sahip olan ürün, göğüsleri sıkıca sarıp toparlayarak üst düzey hareket imkânı sağlıyor. Bu sayede, yoğun tempolu egzersizler sırasında bile kendinizi güvende hissedeceksiniz. ''Spor yaparken şıklığımdan asla vazgeçmem'' diyorsanız birbirinden canlı 15 renk seçeneği bulunan TRENDYOLMİLLA Sporcu Sütyeni tam size göre! Spor sırasında tayt veya eşofman altı ile kombin yapabileceğiniz sütyeni, günlük hayatta jean pantolon, şort ve etek ile tercih edebilir, kendi tarzınızı yaratabilirsiniz.

Ürünü İncele

7. Sadelikten yana olanların tercihi Reebok WOR Tri Back Bra-P Sporcu Sütyeni

Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

Eşsiz kalitesiyle adından söz ettiren Reebok Sporcu Sütyeni, spor aktiviteleriniz sırasında en üst düzey performans göstermenize yardımcı oluyor. Vücudu ve göğüsleri sıkıca sarıp toparlayan sütyen, spor sırasında sizi güvende hissettiriyor. Üste oturan kesimi ve çapraz sırt detayları ile dik duruş sağlayan sporcu sütyeni, en zorlu hareketlerde bile yanınızda! Nem emen özel kumaşı sayesinde minimum ter ve maksimum performans sağlıyor. İnce ip askılı tasarımıyla sade ve şık görünen sporcu sütyeni, tayt ile kombinlendiğinde kusursuz bir duruşa sahip oluyor.

Ürünü İncele

8. Çıkarılabilir tek parçalı dolgusuyla adından söz ettiren Nike Med Pad Bra Sporcu Sütyeni

Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

Çıkarılabilir tek parçalı dolgusuyla adından söz ettiren sporcu sütyeni, küçük göğüslüler tarafından sıklıkla tercih edilen modeller arasında bulunuyor. Elastan kumaşı sayesinde göğüsleri sıkıca sarıp toplayan sporcu büstiyeri, en zorlu aktivitelerde bile en güvenli hissi yaşatıyor. Spor yaparken kendinizi daha rahat hissetmek istiyorsanız Nike Med Pad Bra Sporcu Sütyeni tam size göre! Çapraz sırt askıları sayesinde vücudunuzu daha dik tutan sporcu büstiyeri, zorlu egzersizler sırasında doğru pozisyonda kalmanızı sağlar. Bu sayede, gerçekleştirdiğiniz aktivitelerden maksimum düzeyde performans alabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Canlı renk tonuyla tarzınızı yansıtan Koton Ebru Şallı Loves Sporcu Sütyeni

Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

Asimetrik yaka kesimi ve canlı renk tonuyla tüm dikkatleri üzerinize çeken sporcu sütyeni, spor yaparken bile tarzınızdan söz ettirmenizi sağlıyor. Tek omuzlu yaka kesimi ve omuz detaylarıyla günlük hayatta da kullanılabilecek şıklıkta olan büstiyer, canlı renkleri sevenlerin ilk tercihleri arasında. Elastan kumaş özelliği sayesinde göğüsleri sıkıca saran büstiyer, yoğun tempolu aktiviteler sırasında bile daha güvende hissetmenizi sağlar. Ekstra kalın göğüs tutucu bantları ile egzersizleri güvenli şekilde gerçekleştirmenin tadını çıkarın! Taytıyla birlikte takım olarak da alabileceğiniz sporcu sütyenini, farklı renkteki taytlar, jean pantolonlar, şortlar ve etekler ile kombin yapabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Dolgulu tasarımıyla göğüsleri büyük gösteren SYROKAN Sporcu Sütyeni

Hem spor yaparken hem normal hayatta şıklığı ve rahatlığıyla sizi kendine hayran bırakacak sporcu sütyeni önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yüksek etkili dolgulu sporcu sütyeni, küçük göğüslere sahip olanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yumuşacık elastan kumaşı sayesinde kolayca giyip çıkarılabilen ürün, göğüsleri sıkıca sarıp toparlayarak spor aktiviteleri sırasında rahat etmenizi sağlıyor. Nem emen özel astarlı kumaşı ile terli görünme sorununa son! Tüm teri ve nemi içine hapseden sporcu sütyeni, yoğun tempo gerektiren egzersizler sırasında en doğru tercihiniz olabilir. Geniş omuz askıları ve çapraz bantlı sırt tasarımıyla vücudu daha doğru pozisyonda tutan büstiyer, egzersiz sırasında maksimum performans almanıza yardım ediyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hem şık hem rahatlığıyla sizi büyüleyecek kot şort önerileriHem şık hem rahatlığıyla sizi büyüleyecek kot şort önerileri
Burcunuzu okumadan güne başlamayınBurcunuzu okumadan güne başlamayın
Sivilceleri en hızlı şekilde geçirmek için Sivilceleri en hızlı şekilde geçirmek için
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Şıklığıyla misafirlerinizi mest edecek ekonomik misafir odaları

Şıklığıyla misafirlerinizi mest edecek ekonomik misafir odaları

Her gün tatlı gözükmek isteyenlere ürün önerileri

Her gün tatlı gözükmek isteyenlere ürün önerileri

Baharın en modası olmaya aday platform spor ayakkabı önerileri

Baharın en modası olmaya aday platform spor ayakkabı önerileri

Acil durumlarda 10 dakikada hazırlatan kombin önerileri

Acil durumlarda 10 dakikada hazırlatan kombin önerileri

Bahar coşkusunu evinizin her köşesine yansıtacak ürünler

Bahar coşkusunu evinizin her köşesine yansıtacak ürünler

Anneler Günü'ne hazırlık yapanlara güzel hediye önerileri

Anneler Günü'ne hazırlık yapanlara güzel hediye önerileri

Tümünü Gör
Anneler Günü'ne hazırlık yapanlara güzel hediye önerileri

Anneler Günü'ne hazırlık yapanlara güzel hediye önerileri

Her türlü stile uyarak görüntü kalitesini arttıracak avizeler

Her türlü stile uyarak görüntü kalitesini arttıracak avizeler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Evinize aldığınızda adeta ailenizden bir parçaya dönüşecek en kullanışlı teknolojik ürünler

Evinize aldığınızda adeta ailenizden bir parçaya dönüşecek en kullanışlı teknolojik ürünler

Bahar ve yaz ayları boyunca sürekli tatilde gibi giyinmek isteyenlere ürün önerileri

Bahar ve yaz ayları boyunca sürekli tatilde gibi giyinmek isteyenlere ürün önerileri

Yasak Elma Ender'in çok beğenilen leopar desenli gömleğine uygun fiyatlı alternatifler

Yasak Elma Ender'in çok beğenilen leopar desenli gömleğine uygun fiyatlı alternatifler

Tümünü Gör
Yasak Elma Ender'in çok beğenilen leopar desenli gömleğine uygun fiyatlı alternatifler

Yasak Elma Ender'in çok beğenilen leopar desenli gömleğine uygun fiyatlı alternatifler

Saç renginizi kullandığınız anda canlandıracak en kullanışlı ve işe yarar ürünler

Saç renginizi kullandığınız anda canlandıracak en kullanışlı ve işe yarar ürünler

Görünce bütün arkadaşlarınızı kıskanmaktan çatlatacak ürünler

Görünce bütün arkadaşlarınızı kıskanmaktan çatlatacak ürünler

Patili dostlarınıza her konuda yardımcı olabilecek çeşitli ürün önerileri

Patili dostlarınıza her konuda yardımcı olabilecek çeşitli ürün önerileri

Yaz aylarına girerken bu ürünleri kaçırmayın! 100 TL altı...

Yaz aylarına girerken bu ürünleri kaçırmayın! 100 TL altı...

Yürümeden yapamam deyip şıklığından ödün vermek istemeyenler için ayakkabı önerileri

Yürümeden yapamam deyip şıklığından ödün vermek istemeyenler için ayakkabı önerileri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Şıklığıyla misafirlerinizi mest edecek ekonomik misafir odaları

Şıklığıyla misafirlerinizi mest edecek ekonomik misafir odaları

Her gün tatlı gözükmek isteyenlere ürün önerileri

Her gün tatlı gözükmek isteyenlere ürün önerileri

Baharın en modası olmaya aday platform spor ayakkabı önerileri

Baharın en modası olmaya aday platform spor ayakkabı önerileri

Acil durumlarda 10 dakikada hazırlatan kombin önerileri

Acil durumlarda 10 dakikada hazırlatan kombin önerileri

Bahar coşkusunu evinizin her köşesine yansıtacak ürünler

Bahar coşkusunu evinizin her köşesine yansıtacak ürünler

Anneler Günü'ne hazırlık yapanlara güzel hediye önerileri

Anneler Günü'ne hazırlık yapanlara güzel hediye önerileri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bahar ve yaz aylarını geçirebileceğiniz hem şık hem rahatlığıyla sizi büyüleyecek kot şort önerileri

Hem şık hem rahatlığıyla sizi büyüleyecek kot şort önerileri

Anneler Günü'ne şimdiden hazırlık yapanlar için her gün kullanılabilecek hediye önerileri

Anneler Günü'ne hazırlık yapanlara güzel hediye önerileri

Her gün tatlı gözükmek isteyenlere bu isteklerini kolaylaştıracak ürün önerileri

Her gün tatlı gözükmek isteyenlere ürün önerileri

Saç renginizi kullandığınız anda canlandıracak en kullanışlı ve işe yarar ürünler

Saç renginizi kullandığınız anda canlandıracak en kullanışlı ve işe yarar ürünler

Bu yöntemler hayatınızı kolaylaştıracak! Yağ lekelerine, solmuş kıyafetlere kesin çözüm

Bu yöntemler hayatınızı kolaylaştıracak! Yağ lekelerine, solmuş kıyafetlere kesin çözüm

Eskimiş kot pantolonlarınızı yeni gibi yapabilirsiniz

Eskimiş kot pantolonlarınızı yeni gibi yapabilirsiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.