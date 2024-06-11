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Hem suçlu hem güçlü! Yaptığı 'pes' dedirtti, üstüne bir de kafa tuttu: 'İstersen valiyi çağır lan'

11.06.2024 16:59
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Sivas'ta bir köy muhtarı, ormanlık alanda ağaç kesimi yapan işçileri ziyaret etti. Kesilmesi için damgalanan ağaçların yanı sıra damgasız ağaçların da kesildiğini gören muhtar, o anları cep telefonu kamerasına kaydederek duruma tepki gösterdi. İşçilerle muhtar arasında yaşanan tartışmada, kesilen ağaçları kamyona yükleyen kişinin muhtara, "Jandarmayı çağır, Valiyi çağır lan" diyerek karşılık vermesi dikkat çekti. İşte o görüntüler...

Hem suçlu hem güçlü! Yaptığı 'pes' dedirtti, üstüne bir de kafa tuttu: 'İstersen valiyi çağır lan'

İddiaya göre, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Karalar köyünde yetişkin çam ağaçları kesilmeye başlandı. Ormanlık arazide yapılan kesimi yerinde görmek isteyen köy muhtarı, kesim yapılan alanı ziyaret etti.

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İŞÇİLERE UYARIDA BULUNDU

Çakır, Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve kesilmesi için damga vurulan ağaçların yanı sıra damgasız ağaçların da kesildiğini düşündü. Damgasız ağaçların kesilmesine tepki gösteren Çakır, işçileri bu konuda uyardı.

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'JANDARMAYI ÇAĞIR, VALİYİ ÇAĞIR LAN'

İşçilerden birinin muhtara "Jandarmayı çağır, valiyi çağır lan" diyerek cevap vermesi dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Muhtar Çakır, o anları sosyal medya hesabında paylaşarak yetkililerden damgasız ağaçların kesimine engel olmalarını istedi.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vali Sivas jandarma
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