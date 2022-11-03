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Hem videodaki gelinle damat hem de sosyal medya gülmekten kırıldı! Kulağına eğilip bakın ne dedi

03.11.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir video, görüntüdeki gelin ve damat kadar izleyenleri de bolca gülümsetti. Gelin ve damadın fotoğraf çekimi sırasında yaşanan bir olay ortamdaki herkesi adeta gülme krizine soktu. Fotoğrafçının, gelinin kulağına bir şeyler söylüyormuş gibi yap" demesi üzerine damadın söylediği cümle büyük şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

Sosyal medya, gelin ve damadın fotoğraf çekimi sırasında yaşanan komik bir olayın görüntüsünü konuşuyor. Görüntülerde normal seyrinde ilerleyen bir düğün fotoğraf çekiminin, bir anda kahkaha krizine dönüşmesi yer alıyor. Çekim sırasında gelinin kulağına bir şeyler söylüyormuş gibi yapması gereken damat, öyle bir cümle kurdu ki herkesi gülmekten kırdı geçirdi. İşte tüm ayrıntılar...

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BİR ŞEYLER SÖYLÜYORMUŞ GİBİ YAPACAKTI! BAKIN NE DEDİ

Gelin ve damadın fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafçı damada, "Kulağına bir şey söylüyormuş gibi yapacaksın. Kayıt dediğim zaman başlatıyorum. 3, 2, 1, kayıt." dedi ve her şey bundan sonra oldu.

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Güzel bir fotoğraf karesi çekilmesi beklenirken bir anda herkes gülme krizine girdi. Damadın, bir şeyler söylüyormuş gibi yapacağı sırada "Hayırlı cumalar" demesi önce şaşkınlık yarattı, sonra güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Fotoğrafçı gelin damat

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