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Hem Word Hem Excel: Microsoft, Office uygulamalarını kökten değiştirdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.02.2020 12:34 | Son Güncelleme

Microsoft Office uygulamalarını Android için tek bir uygulamaya indirgedi. Microsoft, Office uygulamaları bundan böyle Google Play Store'daki tek bir uygulamada toplanacak, böylece kullanıcıların Microsoft Word, Excel ve Powerpoint gibi uygulamaları tek tek indirmesine gerek kalmayacak.

Hem Word Hem Excel: Microsoft, Office uygulamalarını kökten değiştirdi

Microsoft Word, Excel ve Powerpoint özellikle çalışanlar için olmazsa olmaz Microsoft office uygulamalarından sadece üçü. Fakat bu uygulamalar bilinenin dışında sadece Windows'ta ve sadece bilgisayarlarda kullanılmıyor. Microsoft'un popüler office uygulamaları artık hem Android tarafında, Google Play Store'da yayınlanıyor hem de iOS tarafında, App Store'da yer alıyorlar. Böylece kullanıcılar akıllı telefonlarından dahi çeşitli belge düzenlemeleri yapabiliyor. Bu durumun avantajları olduğu kadar bazı dezavantajları da yok değil. Her bir Microsoft uygulamasını ayrı ayrı indirmek kullanıcılar için can sıkıcı bir durum oluşturabiliyor, hele ki işiniz acil ise vakit kaybına yol açabiliyor. Microsoft, tüm bu dezavantajları yok edecek bir çözüm geliştirdi; O da tüm office uygulamaları tek bir uygulamada toplamak.

TÜM MİCROSOFT OFFİCE UYGULAMALARI TEK BİR UYGULAMAYA TOPLANDI

Microsoft, Office uygulamalarını tek uygulamaya indirdi. Bu uygulamayı indiren kullanıcılar, Word, Excel ve Powerpoint'i sadece tek bir uygulamayla kullanabilecek. Böylece kullanıcılar Word, Excel ve Powerpoint dosyalarını kolayca görüntüleyebilecek ve Android uygulamalarını tek bir uygulama üzerinden kullanabilecek. Kullanıcıların hangi office uygulamasını kullanmak istiyorsa onun logosunun üzerine tıklaması yeterli olacak.

Microsoft Office

YENİ MİCROSOFT OFFİCE UYGULAMASI ANDROİD'E NASIL İNDİRİLİR?

Microsoft Android için Office uygulaması hali hazırda Google Play Store'da beta sürecinde bulunuyor. Beta sürecinin bitmesiyle birlikte yeni Office uygulaması, yine Google Play Store üzerinden tüm Android kullanıcılarına sunulacak. Böylece kullanıcıların tüm Microsoft Office uygulamalarına tek bir Office uygulaması üzerinde erişebilecek. 'iOS kullanıcıları ne yapacak?' dediğinizi duyar gibiyim. Fakat Microsoft bu konuda herhangi bir bilgi paylaşmadı. Bu yüzden uygulamanın iOS kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Uygulamayı deneyimlemek isteyen bir Android kullanıcısı iseniz, buraya tıklayarak henüz beta sürecinde olan Microsoft Office Android uygulamasını indirebilirsiniz. Unutmadan hatırlatalım; Uygulama henüz beta sürecinde olduğu için çeşitli hatalarla karşılaşma ihtimaliniz hayli yüksek.

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