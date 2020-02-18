Hem Word Hem Excel: Microsoft, Office uygulamalarını kökten değiştirdi

Microsoft Word, Excel ve Powerpoint özellikle çalışanlar için olmazsa olmaz Microsoft office uygulamalarından sadece üçü. Fakat bu uygulamalar bilinenin dışında sadece Windows'ta ve sadece bilgisayarlarda kullanılmıyor. Microsoft'un popüler office uygulamaları artık hem Android tarafında, Google Play Store'da yayınlanıyor hem de iOS tarafında, App Store'da yer alıyorlar. Böylece kullanıcılar akıllı telefonlarından dahi çeşitli belge düzenlemeleri yapabiliyor. Bu durumun avantajları olduğu kadar bazı dezavantajları da yok değil. Her bir Microsoft uygulamasını ayrı ayrı indirmek kullanıcılar için can sıkıcı bir durum oluşturabiliyor, hele ki işiniz acil ise vakit kaybına yol açabiliyor. Microsoft, tüm bu dezavantajları yok edecek bir çözüm geliştirdi; O da tüm office uygulamaları tek bir uygulamada toplamak.

TÜM MİCROSOFT OFFİCE UYGULAMALARI TEK BİR UYGULAMAYA TOPLANDI

Microsoft, Office uygulamalarını tek uygulamaya indirdi. Bu uygulamayı indiren kullanıcılar, Word, Excel ve Powerpoint'i sadece tek bir uygulamayla kullanabilecek. Böylece kullanıcılar Word, Excel ve Powerpoint dosyalarını kolayca görüntüleyebilecek ve Android uygulamalarını tek bir uygulama üzerinden kullanabilecek. Kullanıcıların hangi office uygulamasını kullanmak istiyorsa onun logosunun üzerine tıklaması yeterli olacak.